Rezumatul dimineții(17.09.2025)

Contractele futures pe indicii majori din SUA și Europa rămân sub presiune, ceea ce a pus capăt ieri raliului global, indicând faptul că investitorii sunt în așteptarea deciziei Fed de astăzi (US500: -0,05%, EU50 neschimbat).

Ursula von der Leyen a discutat ieri cu Donald Trump despre intensificarea presiunii economice asupra Rusiei, a cărei economie este susținută de veniturile din vânzările de combustibili fosili. Comisia Europeană pregătește în prezent al 19-lea pachet de sancțiuni, care include, printre altele, eliminarea mai rapidă a tuturor achizițiilor de resurse energetice rusești.

Donald Trump a intentat un proces împotriva The New York Times pentru 15 miliarde de dolari, acuzând ziarul de defăimare, calomnie „la scară industrială” și interferență în alegerile din 2024.

Sentimentul în regiunea Asia-Pacific este mixt. În China, observăm o continuare a creșterilor (CHN.cash: +1,4%, HK.cash: +1,1%), care au ridicat indicele HSCEI la cel mai înalt nivel din ultimii 4 ani. Susținut de datele comerciale, indicele Nikkei (JP225) din Japonia a atins un nou record, de la care s-a retras între timp, tranzacționându-se în prezent la un nivel stabil. AU200.cash a scăzut cu 0,3%.

Scăderea exporturilor Japoniei s-a dovedit a fi mult mai mică decât se aștepta (-0,1% față de anul precedent, prognoza -1,9%, anterior -2,6%), în principal datorită unei puternice reveniri a livrărilor către Asia (+1,7%) și Europa (+7,7%), care a contribuit la compensarea scăderii comerțului cu SUA (-13,8% față de anul precedent). Livrările de automobile către SUA rămân în scădere (-28,3%, anterior: -28,4%).

Deficitul de cont curent al Noii Zeelande în trimestrul al doilea s-a ridicat la 3,4 miliarde de dolari, cu 702 milioane de dolari mai puțin decât în trimestrul anterior. Îmbunătățirea s-a datorat în principal reducerii deficitului balanței veniturilor primare, care a compensat scăderea exporturilor de bunuri și servicii.

Indicele de încredere a consumatorilor din Noua Zeelandă a scăzut de la 91,2 la 90,9, ca reacție la creșterea continuă a costurilor de trai (inclusiv inflația alimentară).

Volatilitatea pe piața valutară este foarte redusă, reflectând tensiunea dinaintea deciziei Fed. Dolarul se redresează timid după ce a scăzut la minime record (USDIDX: +0,1%). Cele mai slabe monede în prezent sunt francul elvețian (USDCHF: +0,15%) și monedele din Antipozi, care își încheie recentul raliu (AUDUSD, NZDUSD: -0,1%). Lira sterlină și yenul sunt stabile, iar EURUSD a scăzut cu 0,05% până la 1,186.

Metalele prețioase înregistrează prima corecție clară într-o săptămână. Aurul se retrage cu 0,3% la 3680 USD pe uncie, în timp ce argintul scade cu 1,3% la 41,94 USD pe uncie. Paladiul este, de asemenea, în scădere (-0,4%).

Petrolul Brent și WTI întrerup o creștere de 3 zile (OIL: -0,2%, OIL.WTI: -0,7% după rollover), în timp ce NATGAS se tranzacționează la un nivel stabil după creșterea volatilității de ieri.

