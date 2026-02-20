mai mult
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
EEIA.UK

EEIA.UK - ETF-uri

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (Acc, EUR)
DESPRE INSTRUMENTE

Investește în EEIA.UK

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (Acc, EUR)
1 GBP
Toate ETF-urile cu deținere
Știri de ultimă oră: Rata de creștere a PIB...
20 februarie 2026
Cum investești în ETF la XTB?

1. Deschide un cont

Completează formularul și trimite documentele - fără formalități inutile. Deschiderea unui cont de investiții este condiționată de evaluarea pozitivă a compatibilității serviciilor oferite, aceasta fiind realizată printr-un test de cunoștințe.

2. Realizează o depunere

Alege modalitatea de depunere convenabilă pentru tine.

3. Începe să investești

Alege dintre 11700+ instrumente.

1. Descarcă aplicația

Accesează App store sau Google play și descarcă aplicația XTB.

2. Deschide un cont

Completează formularul și trimite documentele - fără formalități inutile. Deschiderea unui cont de investiții este condiționată de evaluarea pozitivă a compatibilității serviciilor oferite, aceasta fiind realizată printr-un test de cunoștințe.

3. Realizează o depunere și începe să investești

Alege modalitatea de depunere convenabilă pentru tine.

De ce să investești la XTB?

Platformă inovativă

Lucrăm constant la dezvoltarea platformei noastre de investiții premiată, pentru a ne asigura că se potrivește tuturor nevoilor tale. Aceasta este disponibilă atât în versiunea desktop, cât și în versiunea mobilă.

Siguranță și protecție

Somo uno de los mayores brokers registrados del mundo, regulado por varias autoridades de supervisión financiera. También contamos con el fondo de compensación.

Asistență Clienți multilingvă și de înaltă calificare.

Echipa noastră de asistență este gata să te ajute, în limba română - de luni până vineri, de la 9:00 la 17:00.

Educație

Descoperă secțiunea educațională

Ce sunt Planurile de Investiții? Investiții pasive la XTB
19 minute(s) Ghiduri
Strategie de investiții pe ETF-uri: Maximizarea profiturilor și limitarea riscului
11 minute(s) Investiții
Cele mai bune companii din domeniul AI în care ai putea investi
11 minute(s) Ghiduri
Întrebări fecvente

Ai întrebări?

Un fond tranzacționat la bursă (ETF) este un tip de instrument de investiții care deține un grup de active, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, mărfuri etc. și urmărește performanța unui anumit indice sau sector de piață. ETF-urile sunt tranzacționate pe burse, la fel ca și acțiunile.

Pentru a cumpăra ETF-uri, va trebui să îți deschizi un cont la un broker, să te documentezi și să selectezi ETF-uri care se potrivesc cu obiectivele tale de investiții și cu toleranța ta la risc. Cel mai bine este ca începătorii să se educe și să obțină cunoștințele adecvate înainte de a începe să investească.

Este posibil să pierzi bani în urma investițiilor în ETF-uri, ca în orice investiție. Valoarea unui ETF poate scădea, deoarece prețul poate fi afectat de condițiile pieței și de sentimentul investitorilor.

Da, poți investi în ETF-uri pe cont propriu. Ele sunt tranzacționate la burse, la fel ca și acțiunile și pot fi cumpărate și vândute printr-un cont la un broker.

Există multe platforme care oferă servicii de tranzacționare a ETF-urilor, iar cea mai bună platformă pentru tine va depinde de nevoile și circumstanțele tale individuale. Unii factori de luat în considerare atunci când alegi o platformă pentru tranzacționarea ETF-urilor includ: varietarea ETF-uri disponibile, taxele și comisioanele, ușurința de utilizare a platformei și funcțiile suplimentare disponibile.
