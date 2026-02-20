Întrebări fecvente

ETF-urile - Cum funcționează? Un fond tranzacționat la bursă (ETF) este un tip de instrument de investiții care deține un grup de active, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, mărfuri etc. și urmărește performanța unui anumit indice sau sector de piață. ETF-urile sunt tranzacționate pe burse, la fel ca și acțiunile.

Cum cumpără începătorii ETF-uri? Pentru a cumpăra ETF-uri, va trebui să îți deschizi un cont la un broker, să te documentezi și să selectezi ETF-uri care se potrivesc cu obiectivele tale de investiții și cu toleranța ta la risc. Cel mai bine este ca începătorii să se educe și să obțină cunoștințele adecvate înainte de a începe să investească.

Poți pierde bani cu ETF-uri? Este posibil să pierzi bani în urma investițiilor în ETF-uri, ca în orice investiție. Valoarea unui ETF poate scădea, deoarece prețul poate fi afectat de condițiile pieței și de sentimentul investitorilor.

Pot investi singur în ETF-uri? Da, poți investi în ETF-uri pe cont propriu. Ele sunt tranzacționate la burse, la fel ca și acțiunile și pot fi cumpărate și vândute printr-un cont la un broker.