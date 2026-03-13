Întrebări fecvente

ETN - Ce este și cum funcționează acest tip de instrument? Un Exchange-Traded Note (ETN) este un instrument financiar care funcționează similar cu un ETF, dar în loc să investească într-un activ fizic, urmărește performanța unui anumit indice sau activ de referință. ETN-urile sunt emise de instituții financiare, precum bănci și sunt de tip datorie, ceea ce înseamnă că investitorul nu deține efectiv activul, ci doar dreptul de a primi un randament bazat pe performanța indicelui urmărit.

Cum pot începătorii să cumpere ETN-uri? Pentru a cumpăra un ETN trebuie să deschizi un cont de brokeraj și să alegi un instrument listat care se aliniază cu obiectivele tale de investiții și toleranța la risc. Este recomandat să analizezi structura acestuia, emitentul și indicele pe care îl replică. Înainte de a investi, începătorii ar trebui să se familiarizeze cu ETN-urile precum si avantajele și riscurile acestora, pentru a lua decizii informate.

Pot investi în ETN-uri pe cont propriu? Da, investitorii pot cumpăra ETN-uri pe cont propriu prin intermediul unei case de brokeraj sau direct de la emitent. De asemenea, acestea pot fi vândute pe bursă înainte de data scadenței, dacă investitorul nu dorește să aștepte returnarea capitalului. Înainte de a investi, este bine să te familiarizezi cu costurile de tranzacționare și cu specificul acestui instrument.