BREAKING: PIB da Alemanha abaixo do esperado 🔴

10:02 22 de agosto de 2025

03:00 AM BRT, Alemanha – Dados de PIB (2º tri):

  • PIB trimestral: -0,3% QoQ (previsão: -0,1%; anterior: +0,3%)

  • PIB anual: +0,2% YoY (previsão: +0,4%; anterior: +0,3%)

O PIB do 2º trimestre da Alemanha foi revisado para baixo, mostrando uma queda trimestral de 0,2% (não ajustado sazonalmente) e um crescimento nulo (0,0%) na comparação anual, ambos mais fracos do que as estimativas iniciais.

  • Indústria e construção tiveram desempenho abaixo do esperado em junho.

  • Consumo das famílias subiu de forma modesta (+0,3% no trimestre).

  • Consumo privado praticamente não avançou (+0,1%), resultado mais fraco que o sugerido pelo relatório preliminar.

Embora os dados do 2º tri apontem para uma atividade anêmica, os primeiros sinais do 3º tri indicam melhora da atividade empresarial. No entanto, novas tarifas dos EUA – especialmente sobre o setor automotivo – podem pesar sobre o crescimento nos próximos meses.

