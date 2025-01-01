Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

4,7/5 na App Store
4,5/5 no Google Play

O centro de todos os seus investimentos

Descubra uma plataforma moderna e intuitiva que oferece uma variedade de ferramentas que o ajudarão a enfrentar os desafios que o mercado financeiro apresenta

Teste agora

Fácil de usar

Invista facilmente com uma interface amigável.

Todos os mercados em um só lugar

Aproveite ao máximo os mercados internacionais com ações e ETFs dos EUA e Europa.

Notícias diárias do mercado

Atualizado diariamente com avisos das últimas notícias.

Ampla base de conhecimento

Entenda melhor o mercado com várias horas de cursos online em todos os níveis de experiência.

Possibilidade de utilizar vários dispositivos

Invista como quiser através da nossa plataforma disponível para desktop e aplicativo para celular, tanto em iOS quanto em Android.

Planos de Investimento

Descubra uma maneira mais inteligente de investir passivamente em ETFs. A interface intuitiva permitirá que você construa facilmente seu próprio plano de investimento.

APP

Descubra a excelência em investimento na palma da sua mão

App Store 4.7
Google Play 4.5
Abra sua conta
Baixe o APP
Gestão de posição

Mantenha seus investimentos sob controle

Determine níveis aceitáveis ​​de possíveis perdas e feche posições automaticamente quando um preço definido for acionado.

Abra sua conta Baixe o APP

Obtenha lucros e feche investimentos automaticamente ao preço determinado, sem a necessidade de monitorar continuamente o mercado.

Abra sua conta Baixe o APP

Abra posições automaticamente quando o ativo atingir o preço que você definiu, sem ter que observar constantemente os gráficos.

 

Obs.: A execução de ordens acontece no mercado aberto. Depende da liquidez, da correspondência de ordens e não é garantido pelo preço especificado.

Abra sua conta Baixe o APP

Conheça todos os detalhes da sua transação graças à calculadora integrada com funcionalidade de câmbio automatizado.

Abra sua conta Baixe o APP
Conveniência

Escolha uma experiência perfeita

Abertura de conta gratuita

Conclua o processo em até 15 minutos sem formalidades desnecessárias.

Depósitos e saques facilitados

Gerencie suas operações como quiser, diretamente na plataforma com métodos de depósitos gratuitos e instantâneos.

Plataforma disponível
em português

Escolha uma ferramenta em português com canais de apoio ao cliente.

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app