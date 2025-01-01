Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

Fundos globais
Scanner ETF

Invista em ETFs com 0% de corretagem

Compre os seus ETFs favoritos e desfrute de 0 % de comissão até 100.000 EUR de volume de negócios mensal para contas em qualquer moeda. Para investimentos acima deste limite existe apenas uma comissão de 0,2 % (mín. 10 EUR). Investir em fundos cotados em moedas diferentes poderá ter uma taxa de conversão de 0,5 %.

Abrir conta
Baixe o aplicativo
Sem corretagem

Compre ETFs nos mercados internacionais sem pagar a mais.

Invista a partir de 10 EUR

Transforme pequenas quantias em ativos que irão trabalhar para você.

Abertura de conta gratuita

Conclua o processo em menos de 15 minutos

Uma ampla seleção de ETFs

Invista nos vários fundos diferentes

Veja a tabela completa de taxas 
Exchange-Traded Funds (ETFs)

Torne-se um investidor em ETF com a XTB

Escolha um gerenciamento de investimento flexível

Compre e venda ETFs com facilidade e verifique o valor do seu investimento sempre que quiser – assim como nas ações.

Abrir conta  Baixe o aplicativo 
Diversifique seu portfólio

Invista em setores ou indústrias com apenas um instrumento que contêm varios ativos

Abrir conta  Baixe o aplicativo 
Receba dividendos

Aumente sua fonte de renda com dividendos pagos pelos ETFs nos quais você investiu.

Comece a investir  Baixe o aplicativo 
Investir

Escolha uma solução conveniente

Abrir conta

Escolha entre vários meios de depósito, incluindo métodos gratuitos e instantâneos.

Encontre fundos nos quais você está interessado usando o mecanismo de pesquisa integrado e confira suas principais características na guia de informações.

Decida se deseja comprar um determinado número de ETFs ou investir uma quantia específica.

Invista em fundos em vários países, independentemente da moeda da sua conta.

Descubra o investimento passivo

Aproveite as vantagens de uma ferramenta projetada especificamente para investimentos em ETFs que o ajudará a atingir seus objetivos de longo prazo de maneira conveniente.

Descubra mais 
Confiança

🏆 Corretora do ano de acordo com a Invest Cuffs 2024

1,7 milhão +

Clientes do Grupo XTB

5 milhões +

Downloads do aplicativo

20 +

Anos no mercado como Grupo XTB

GLOBAL

Grupo regulado

2FA

Início de sessão seguro com autenticação de dois fatores

Notícias

Mantenha-se atualizado com as últimas notícias do mercado

Veja todas as novidades dos mercados 
Ler 
Ler 
Ler 
Educação

Explore nossa base educacional

Veja todos os artigos educacionais 

Tempo estimado de leitura: minutos

Tempo estimado de leitura: minutos

Tempo estimado de leitura: minutos
Suporte ao cliente dedicado

Sim, falamos português

Em caso de qualquer questionamento ou dúvida, você pode facilmente entrar em contato conosco da maneira mais conveniente para você.

Telefone

E-mail

Chat
FAQ

Você tem mais perguntas?

Reunimos os tópicos mais importantes e que mais geram dúvidas aos nossos clientes. Se ainda não encontrou a sua resposta, entre em contato com o nosso canal de atenção ao cliente.

Acesse o canal de atenção ao cliente 

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app