Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

Investimento passivo

Planos de Investimento internacional - uma forma inteligente de investir suas economias no exterior

Seja para adquirir um novo celular, investir em um apartamento ou planejar sua aposentadoria, os Planos de Investimento Internacional podem ajudá-lo a alcançar seus objetivos de forma eficiente e sem complicações

Crie o seu Plano de Investimento Internacional
Baixe o aplicativo
Uma solução adaptada para todos os níveis de investidores

Crie o seu Plano de Investimento Internacional de maneira simples, graças a uma interface intuitiva que te guiará passo a passo. Comece a investir a partir de 15 USD (ou o equivalente na moeda da conta).

Comece a investir  Baixe o aplicativo 
Gerencie de maneira simples o seu dinheiro

Abra, feche e edite seus planos de investimento a qualquer momento e gerencie como desejar. Retire e deposite dinheiro de maneira rápida.

Saques e depósitos 
Investimento internacional com corretagem zero

Todos os seus investimentos no âmbito do Plano são isentos de corretagem até um volume de negociação mensal de até 100.000 EUR. Nas transações que excedam este limite será cobrada uma corretagem de 0,2% (mínimo 10 EUR). Se você investir em ETFs estrangeiras, poderá ser cobrada uma taxa de conversão de moeda de 0,5%.

Mais informações 
Objetivos

Crie seu Plano de Investimento Internacional

Independentemente de quais sejam os seus objetivos e o prazo para alcançá-los, os Planos de Investimento poderão te ajudar

Você está de olho no lançamento daquele modelo no próximo ano? Comece a investir com pequenas quantias, para que você possa comprá-lo assim que for lançado.

Comece agora Baixe o aplicativo

Você está planejando suas próximas férias? Ou talvez você sonhe em viajar pelo mundo? Comece a construir o Plano de Investimento para a viagem desejada hoje mesmo!

Comece agora Baixe o aplicativo

Construa um portfólio diversificado e de risco relativamente baixo e invista regularmente para que você possa desfrutar de uma aposentadoria tranquila.

Comece agora Baixe o aplicativo

Você decide qual é o objetivo do seu Plano de Investimento, quanto quer investir e por quanto tempo.

Comece agora Baixe o aplicativo
ETFs

Com mais de 170ETFs internacionais para escolher

Desenhado para o investimento passivo

ETFs ou Exchange-Traded Funds são fundos de investimento negociados em bolsa que replicam o comportamento de um índice de ações ou de um conjunto de ativos. Podem ser constituídos por diversos ativos (Ações, Obrigações ou Matérias-Primas). Isto torna os ETFs o instrumento ideal para horizontes de médio e longo prazo.

Saiba mais  Baixe o aplicativo 
A flexibilidade que você procura

Por estarem listados em Bolsa de Valores, os ETFs permitem que você compre, venda e consulte o valor do seu investimento quando quiser, como se fosse uma ação

Comece a investir hoje  Baixe o aplicativo 
Baixo custo de gerenciamento

Os custos de investimento em ETFs são muito inferiores aos dos Fundos de Investimento tradicionais. Enquanto um Fundo de Investimento cobra taxas de administração, subscrição ou lucro, o ETF possui apenas uma taxa de administração que inclui tudo e dificilmente ultrapassa 0,5%.

Crie o seu primeiro plano de investimentos  Baixe o aplicativo 
Configuração

Crie seu Plano de Investimento Internacional em questão de segundos

Dê o primeiro passo

Construa seu portfólio escolhendo entre 170 ETFs internacionais, verificando sua composição, rentabilidade ou classificação

Você não precisa calcular nada – basta definir qual percentual do valor do seu Plano deve ser investido em cada ETF.

Você pode começar a investir a partir de 15 USD (ou o equivalente na moeda da conta) e com uma variedade de métodos de depósito, incluindo métodos gratuitos e instantâneos.

Características

Por que escolher o Plano de Investimento Internacional da XTB?

Descubra as características únicas que fazem dos Planos de Investimento uma solução única para o investimento passivo

Simplicidade

A interface intuitiva dos Planos de Investimento Internacional permite que você construa e gerencie sua carteira sem complicações

Diversidade

Acesso a mais de 170 ETFs internacionais permitindo a diversificação da sua carteira através de diferentes setores e indústrias em vários países

Acessibilidade

Devido o limite baixo de entrada, você pode começar a criar os seus planos a partir de apenas 15 USD (ou o equivalente na moeda da conta)

Transparência

Você pode acessar os detalhes de seus ETFs favoritos e descobrir sua composição, classificação, rentabilidade, risco e outras características. Além disso, você poderá verificar o comportamento nos últimos anos

Flexibilidade

Você pode abrir e fechar seus Planos de Investimento Internacional a qualquer momento. Depósitos e saques rápidos permitem que você mantenha controle total sobre seu fluxo de dinheiro.

Sem pagar a mais

O investimento em ETFs internacionais está isento de corretagem até 100.000€ de negociação por mês. Acima desse limite, uma corretagem de 0,2% (mínimo 10€). Pode ser aplicado um custo de câmbio de 0,5%.

FAQ

Você tem mais perguntas?

Reunimos os tópicos mais importantes que podem ser do seu interesse. Se ainda não encontrou a resposta à sua pergunta, entre em contato com o nosso Suporte ao Cliente

Contatar Suporte ao cliente 

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app