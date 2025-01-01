Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
XTB

XTB — Onde o seu dinheiro trabalha

Nossa missão é fornecer soluções que permitem que o dinheiro dos nossos clientes trabalhe para eles de diversas maneiras. Acreditamos que todas essas possibilidades podem ser acessíveis por meio de um único aplicativo conveniente.

Confiança

🏆 Corretora do ano de acordo com a Invest Cuffs 2024

1,7 milhão +

Clientes do Grupo XTB

20+

Anos de experiência

EUA e Europa

Acesse os mercados americano e europeu

1000+

Colaboradores

2FA

Início de sessão seguro com autenticação de dois fatores

Fundamentos

Conheça nossos valores

Tecnologia

O desenvolvimento contínuo da nossa tecnologia é a chave para fornecer aos nossos clientes serviços de alta qualidade. Seja em soluções de investimento ou de poupança, estamos sempre na vanguarda das tendências globais.

Confiança

Em mais de duas décadas de atuação nos mercados financeiros, conquistamos a confiança de mais de 1,7 milhão + de clientes ao redor do mundo. Desde 2016, somos listados na Bolsa de Valores de Varsóvia.

Suporte

Nossa equipe de Atendimento ao Cliente oferece suporte em 18 idiomas e está disponível de segunda a sexta-feira por e-mail, chat ou telefone. Expandimos continuamente a extensa biblioteca de materiais e vídeos educacionais.

Nosso caminho

Abordagem global com presença local

Operando localmente

Estamos presentes em mais de 12 países em 3 continentes.

Regulado pelas autoridades

A XTB International Limited é regulamentada pelo FSC Belize e as nossas operações globais são supervisionadas pelos maiores reguladores mundiais de vários países, como KNF, FCA, CySEC e DFSA.

Apoiando o investimento responsável

Nos dedicamos a promover a prática de estratégias de investimento conscientes e medidas de cibersegurança em todos os países onde prestamos serviços.

Oferta

Na XTB, o seu dinheiro pode trabalhar de diversas formas

Ações

Oferecemos acesso a mais de 3.000 ações ao redor do mundo, incluindo EUA e Europa

ETFs

Permitimos que nossos clientes invistam em centenas de ETFs em diversos mercados e setores

Reserva financeira

Também oferecemos uma maneira inteligente de investir suas economias com nossos Planos de Investimento

Profissional de negócios, responsável pelo amanhã

Na XTB, entendemos que a sustentabilidade é parte integrante de um negócio responsável, e é por isso que nos preocupamos com o ambiente, a sociedade e uma governação responsável. Conheça nossa visão e conheça as ações que estamos realizando na área de ESG.

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

