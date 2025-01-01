Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
Ações americanas e européias
Mercados regulados

Invista em ações internacionais com 0% de corretagem

Compre suas ações favoritas e aproveite 0% de comissão até 100.000 EUR em negociações mensais para contas em qualquer moeda. Para investimentos acima deste limite existe apenas uma comissão de 0,2% (mín. 10 EUR). Investir em empresas cotadas em moedas diferentes poderá ter uma taxa de conversão de 0,5%.

Sem corretagem

Compre ações nos mercados internacionais com 0% de corretagem

Invista a partir de 10 EUR

Transforme pequenas quantias em ativos que irão trabalhar para você

Abertura de conta gratuita

Conclua o processo em menos de 15 minutos

Ampla gama de ações disponíveis

Escolha ações dos mais variados países como EUA e países europeus

Ações

Comece sua aventura de investimentos com a XTB

Negocie através de uma plataforma intuitiva e fácil de usar

Nossa plataforma xStation5 foi projetada para oferecer soluções de investimento e acesso ao mercado global. Intuitiva e fácil de usar, proporciona uma experiência completa com acesso em tempo real ao mercado, notícias, calendário econômico, ferramentas de análise gráfica, estatísticas de desempenho e educação. Além disso esta disponível na versão app, online e desktop.

Seja um acionista

Invista em ações reais que lhe concedam direitos de propriedade sobre parte de uma determinada empresa.

Receba dividendos

Aumente sua fonte de renda com dividendos pagos pelas empresas nas quais você investiu.

Investir

Escolha uma solução conveniente

Escolha entre vários meios de depósito, incluindo métodos gratuitos e instantâneos.

Encontre empresas nas quais você está interessado usando o mecanismo de pesquisa integrado e verifique seus principais dados na guia de informações.

Decida se deseja comprar um determinado número de ações ou investir uma quantia específica.

Invista em ações internacionais, independentemente da moeda da sua conta.

Confiança

🏆 Corretora do ano de acordo com a Invest Cuffs 2024

1,7 milhão +

Clientes do Grupo XTB

5 milhões +

Downloads do aplicativo

20 +

Anos no mercado como Grupo XTB

GLOBAL

Grupo regulado

2FA

Início de sessão seguro com autenticação de dois fatores

Notícias

Mantenha-se atualizado com as últimas notícias do mercado

Educação

Explore nossa base educacional

Suporte ao cliente dedicado

Sim, falamos português

Em caso de qualquer questionamento ou dúvida, você pode facilmente entrar em contato conosco da maneira mais conveniente para você

Telefone

E-mail

Chat
FAQ

Você tem mais perguntas?

Reunimos os tópicos mais importantes e que mais geram dúvidas aos nossos clientes. Se ainda não encontrou a sua resposta, entre em contato com o nosso canal de atenção ao cliente

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

