A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
Condições

Termos & Tarifas
O mais transparente possível

Informação

Tarifas

Abertura e manutenção da conta

Gratuito para todos os clientes ativos, independentemente do saldo em conta

Gratuito

Meios de depósito

Atenção: Em transferências internacionais diretas ou via casas de câmbio, é comum que bancos intermediários descontem até 20 USD, fazendo com que o valor creditado seja até 20 USD menor que o do comprovante. Considere isso ao enviar sua transferência.

Gratuito

Depósito mínimo

A XTB não exige depósito mínimo, mas os provedores de pagamento podem exigir depósitos a partir de 1 USD

1 USD

Retiradas

A XTB não cobra tarifas para retiradas, quaisquer custos adicionais são originários dos intermediários financeiros

Gratuito

Condições de investimento

Corretagem para compra e venda de Ações e ETFs

Para negociação mensal até 100.000 €. Nas transações acima deste limite será cobrada uma corretagem de 0,2% (mínimo 10€)

Gratuito

Valor mínimo de investimento em ações

10 USD

Taxa de conversão de moeda

0,5 %

Disponibilidade da plataforma de investimento

Web, desktop, mobile e tablet
Pagamentos

Meios de depósitos

PIX via PayReitalers
Gratuito
PicPay via Payretailers
Gratuito
Podem ser aplicadas taxas pelo seu banco
Métodos de depósito instantâneo disponíveis
As transferências devem ser efetuadas a partir de uma conta bancária em nome do cliente
USD
Gratuito
Podem ser aplicadas taxas pelo seu banco
Métodos de depósito instantâneo disponíveis
Os pagamentos realizados por este meio devem ser efetuados com cartões emitidos em nome do cliente
Transferência bancária Internacional
Gratuito
Transferência bancária Nacional via Remessa Online
Gratuito
Podem ser aplicadas taxas pelo seu banco
Métodos de depósito instantâneo disponíveis
As transferências devem ser efetuadas a partir de uma conta bancária em nome do cliente
Neteller
1%
Skrill
2.00%
Rapid via Skrill
2%
Podem ser aplicadas taxas pelo seu banco
Métodos de depósito instantâneo disponíveis
Escolha entre vários métodos de pagamento online, incluindo métodos gratuitos
Segurança

Seus investimentos no lugar certo

Trabalhamos em estreita colaboração com as autoridades de supervisão financeira global e nossas medidas estão alinhadas com seus regulamentos. Somos um grupo de capital aberto com uma capitalização superior a 1 bilhão de euros, e contamos com a confiança de mais de 1,7 milhão + investidores

Fundos segregados

O capital dos clientes se encontra separado em um banco diferente dos fundos da empresa

GLOBAL

Grupo Regulado

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

