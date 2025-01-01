Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

Entre em contato

Conheça os endereços das empresas da parceria XTB-FINVEST
XTB International em colaboração com Finvest DTVM
35 Barrack Road
Belize City, C.A.

FINVEST DTVM

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2355 e 2369 - 15º andar
São Paulo/SP - Brasil
Veja como chegar lá
sales_latam@xtb.com
Número de contato
+55 1142103750

Como grupo, estamos presentes em mais de doze países em todo o mundo.

Sucursal
XTB S.A. ORGANIZAČNÍ SLOŽKA
Boudníkova 2506/3
180 00 Praha 8-Libeň
Número de contato
+420 800 900 110
Escritório
+420 226 259 902
Office
+420 226 259 990
Marketing
+420 736 224 319
Suporte 24/5
+420 228 884 063
Sucursal
XTB S.A.
Prosta 67
00-838 Varsó
Número de contato
+36 1 700 8713
Escritório
+48 22 201 95 50
Suporte 24/5
+36 1 700 8349
 
Sucursal
XTB S.A.
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa
Suporte 24/5
+39 0684009647
Escritório
+48 22 2019550
Número de contato
+48 228738854
Os clientes da XTB serão contatados única e exclusivamente através de email e telefone.
Não utilizamos qualquer outro meio de comunicação com os nossos clientes.
Você pode entrar em contato com a nossa equipa através do e-mail sales.it@xtb.it em caso de dúvidas e ou para mais informações.

.

Sucursal
XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
Av. Apoquindo 4501, Of 1604 - Las Condes
Santiago, Chile
Mexico
+52 5541708767
Colombia
+57 6015800534
Brasil
+55 1142103750
Argentina
+54 1151685731
Chile
+56 232629600
Peru
+51 80056360
Sucursal
XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
Número de contato
+357 257 25356
Suporte 24/5
+48 222 739 976
Sucursal
XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
Número de contato
+357 257 25356
Suporte 24/5
+48 222 739 976
Sucursal
XTB LIMITED
Pikioni 10, Building: Highsight Rentals Ltd
3075, Limassol, Cyprus
Número de contato
+357 25725351
Escritório
+357 25724350
Suporte 24/5
+357 25725352
Sucursal
XTB S.A.
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa
Número de contato
+48 22 201 95 70
Escritório
+48 22 201 95 50
Suporte 24/5
+48 22 273 99 60
Suporte 24/5

Chat

Marketing

marketing@xtb.pl

Contato por meios de comunicação social
+ 48 666 891 149
Sucursal
XTB S.A. SUCURSAL EM PORTUGAL
Praça Duque de Saldanha
Edíficio Atrium Saldanha, Piso 9 Fração A
1050-094 Lisboa
Número de contato
+351 211 222 980
Escritório
+351 211 222 980
Sucursal
XTB S.A. GERMAN BRANCH
Joachimsthaler Straße 10
10719 Berlin
Número de contato
+49 (0) 30 3149 4490
Suporte 24/5
+49 (0) 30 3149 4490
Marketing

Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr

Suporte 24/5

24/5

Sucursal
XTB S.A. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA
Mlynské Nivy 5
821 09 Bratislava
Número de contato
+421 800 900 110
Escritório
+421 220 512 540
Office
+421 220 512 550
Marketing
+420 226 259 975
Suporte 24/5
+421 233 006 951
Sucursal
XTB S.A. VARSOVIA SUCURSALA BUCURESTI
Sucursala Bucuresti Bulevardul Eroilor, nr. 18, sector 5
Bucuresti, Romania
Número de contato
+40 31 425 54 92
Escritório
+40 31 425 54 90

office@xtb.ro

Suporte 24/5
+40 31 425 54 93
Marketing
+40 749 103 000
Sucursal
XTB S.A. SUCCURSALE FRANÇAISE
20 avenue André Prothin
92927 Paris La Défense Cedex, France
Escritório
+33 1 53 89 20 10
Marketing
+33 1 53 89 60 30
Suporte 24/5
+33 1 53 89 63 30
Número de contato
+33 1 53 89 60 30
Sucursal
XTB S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA
Edificio Iberia Mart I Calle Pedro Teixeira 8, 6ª Planta
28020-Madrid
Escritório
+34 915 706 705
Marketing
+34 915 706 705

marketing@xtb.es

Extensión 3

Suporte 24/5
+34 915 706 705

support@xtb.es

Extensión 2

Número de contato
+34 915 706 705

sales@xtb.es

Extensión 1

Contato por meios de comunicação social

comunicacion@xtb.es

contactUs.numbers.legal

compliance@xtb.es

Sucursal
XTB LIMITED
Level 9, One Canada Square
Canary Wharf, E14 5AA, London
United Kingdom
Número de contato
+44 2036953085
Escritório
+44 2036953085
Suporte 24/5
+44 2036953086
Marketing
+44 2036953087
Sucursal
XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
Número de contato
+66 6 0002 4059
Suporte 24/5
+66 2 026 1622
Sucursal
XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
Número de contato
+84 2873067998
Suporte 24/5
+84 2873003301
Sucursal
XTB MENA Limited (DFSA)
Office 613, Level 6, Liberty House Building,
DIFC, Dubai, UAE 482081
Escritório
+971 43768200
Marketing
+971 43768201
Suporte 24/5
+971 43768202
Sucursal
XTB Indonesia
Treasury Tower, Lantai 09 Unit N, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Suporte 24/5
021-50151888

support@xtb.id

Reclamações de clientes
021 5032 3718

compliance@xtb.id

pengaduan.bappebti.go.id

Sucursal
XTB Financial Consultation LLC (SCA)
Unit 104, The Offices 5, One central, DWTC
Dubai, United Arab Emirates
Suporte 24/5
+971 44905000
Chamada Gratuita
800 XTB UAE (800 983 823)
Sucursal
XTB Agente de Valores SpA (CMF)
Av. Apoquindo 4501, Of 1604 - Las Condes
Santiago, Chile
Chile
+56 232629600
Suporte 24/5
+56 229141064

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app