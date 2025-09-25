DE30 rebota en el 38,2% de retroceso
Los alcistas iniciaron un contramovimiento después de la caída inicial y lograron recuperar algunas pérdidas intradía. Gráfico...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
La reciente fuerte liquidación en el mercado de las criptomonedas se está convirtiendo lentamente en una cosa del pasado. Bitcoin, que la...
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo fue de 0.406 millones en la semana que terminó el 22 de mayo, en comparación...
El DAX ha vuelto a cotas muy cercanas a máximos históricos recientemente. La situación es compleja, porque desde una perspectiva de...
Comercio mixto de índices europeos DE30 rompió por debajo del soporte principal Las acciones de Bayer (BAYN.DE) cayeron un 5% tras...
El precio del oro rebotó ayer en el límite superior del canal ascendente, sin embargo, los comentarios recientes de los funcionarios de la...
Cifras del PIB de EE. UU. Bienes duraderos básicos de EE. UU., Y Solicitudes semanales de desempleo en EE. UU. Se prevé...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza. El S&P 500 subió un 0,19%, el Dow Jones un 0,03% y el Nasdaq...
Acciones europeas planas o ligeramente más bajas Los mercados estadounidenses avanzan, las empresas de pequeña capitalización...
Zscaler Inc (ZS.US), proveedor de seguridad en la nube, se disparó un 12% después de que las ganancias fueran sólidas y las perspectivas...
El par de divisas principal se ha movido recientemente hacia ambas direcciones . A pesar de superar el área de resistencia en 1.2240, que coincide...
GameStop (GME.US) y AMC Entertainment (AMC.US) parecen volver a ser los favoritos de los inversores minoristas. Ambas acciones están subiendo más...
En 5 minutos damos inicio a un nuevo seminario donde daremos una explicación práctica de una metodología de análisis sencilla...
A las 3:30 pm BST se publicó un informe semanal del Departamento de Energía de EE. UU. sobre los inventarios de petróleo. Tras una...
Los mercados estadounidenses abren al alza este miércoles Rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años en 1,56%,...
DE30 Comencemos el análisis de hoy con el DAX alemán (DE30). Al observar el intervalo D1, podemos ver que los compradores lograron alcanzar...
El lunes, los datos de Statistics New Zealand revelaron que las ventas minoristas del país tuvieron un desempeño relativamente bueno en el...
El oro ha estado operando en una fuerte tendencia alcista recientemente y durante la sesión de hoy el precio superó los $ 1900 la onza, un...
El "dolar index" está alcanzando una zona de soporte clave para el medio y largo plazo. Muchos inversores, desde hace meses, apuestan...
