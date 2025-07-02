Leer más
Condiciones

Términos y Tarifas
Lo más transparente posible

¿En qué se diferencian?

Comisiones

Apertura y mantenimiento de cuenta

Gratis para todos los clientes, independientemente del importe de la cuenta.

Gratuito

Depósitos de fondos

En XTB, no cobramos ninguna comisión por tus depósitos. Algunos métodos de pago pueden generar cargos adicionales por parte de tu proveedor de servicios.

Gratuito

Depósito mínimo

Comienza con un depósito mínimo accesible.

1 EUR

Condiciones de inversión

Comisión por compraventa de Acciones y ETFs

Invierte hasta 100.000 EUR al mes sin pagar comisión. Si superas ese límite, solo pagarás un 0,2% (mínimo 10 EUR).

Gratuito

Valor mínimo de la inversión en acciones

10 EUR

Especificación de Instrumentos

Comisión por tipo de cambio de divisa

0,5%

Disponibilidad en la plataforma de inversión

App móvil, PC, Tablet

Especificación de instrumentos
Ver la Tabla de Tarifas completa
Pagos

Depósitos

USD
Gratuito
Posible comisión por transacción en tu banco.
Tenemos disponibles métodos de depósito instantáneo

Los pagos con tarjeta deben realizarse desde una tarjeta a nombre del cliente.

USD
Gratuito
CLP
Gratuito
Posible comisión por transacción en tu banco.
Tenemos disponibles métodos de depósito instantáneo

Las transferencias bancarias dirigidas a XTB deben realizarse desde una cuenta bancaria registrada a nombre del cliente. XTB procesa los pagos bajo el modelo SHA y cubre los costos cobrados por el banco emisor. Todos los demás costos potenciales —como los del banco intermediario o receptor— serán asumidos por el cliente, según las tablas de comisiones aplicadas por dichas entidades.

USD
SafetyPay – 1.5%
Skrill – 2%
Neteller - 1%
CLP
PagoHub/WebPay - 2%
Posible comisión por transacción en tu banco.
Tenemos disponibles métodos de depósito instantáneo

Elige entre varios métodos de depósito, incluidos algunos gratuitos.

Seguridad

Tus inversiones en el lugar correcto

Trabajamos estrechamente con las autoridades supervisoras y nuestras medidas se alinean con las regulaciones de la CMF de Chile. Somos una empresa en bolsa que cuenta con la confianza de más de 1,7 millones inversores.

CMF

Regulado por las autoridades

Instrumentos

Descubre más de 6900 posibilidades de negociación

Lista completa de instrumentos 

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.