Inversión pasiva

Planes de Inversión.
Invierte y Ahorra de manera inteligente | XTB

Alcanza tus metas financieras con los Planes de Inversión de XTB Chile. Desde comprar tu casa soñada hasta asegurar tu jubilación, te ofrecemos soluciones para invertir tus ahorros de forma inteligente y segura.

Descubre las Ventajas de los Planes de Inversión XTB

Un producto adaptado para todos los inversores

Crea tu plan de inversión de forma sencilla gracias a nuestra interfaz intuitiva que te guiará paso a paso. En XTB Chile, puedes empezar a invertir desde solo 10 EUR o equivalente en la divisa de la cuenta.

Pagos automatizados

Con Auto Invest de XTB, recarga tu cuenta periódicamente e invierte de forma automática. Solo tienes que seleccionar una cantidad, un período y un método de depósito. Tus fondos se invertirán sistemáticamente en los ETFs de tu elección, siguiendo la estructura de tu plan de inversión.

Inversión sin comisiones

Todas tus inversiones dentro del plan de inversión están libres de comisiones hasta un volumen mensual de 100.000 EUR. Si superas ese límite, aplicamos una baja comisión del 0,2% (mínimo de 10 EUR). Ten en cuenta que, al invertir en ETFs denominados en otra divisa, puede aplicarse una comisión del 0,5% por tipo de cambio.

Objetivos

Diseña tu Plan de Inversión

Independientemente de cuáles sean tus objetivos y el plazo para alcanzarlos, los Planes de Inversión te ayudan a lograrlos paso a paso.

¿Tienes los ojos puestos en el lanzamiento del año que viene? Empieza a invertir y ahorrar aunque sea en cantidades pequeñas, para que puedas permitirte comprarlo tan pronto como salga a la venta.

¿Planificando tu siguiente escapada? ¿O quizá un viaje de ensueño alrededor del mundo? ¡Empieza a construir tu Plan de Inversión y prepárate desde hoy para tu viaje soñado!

Construye una cartera diversificada de bajo riesgo e invierte de manera regular para poder disfrutar de una jubilación tranquila.

Tú decides el propósito de tu plan de inversión, cuánto quieres invertir y por cuánto tiempo.

ETFs

Invierte en más de 1300 Fondos Cotizados (ETFs) con XTB Chile

Diseñado para la inversión pasiva

Los ETFs o Fondos Cotizados son fondos de inversión que se negocian en Bolsas internacionales y replican el comportamiento de un índice bursátil o un conjunto de activos. Pueden estar compuestos por acciones, bonos o materias primas, diversificando tu cartera de forma sencilla. Los ETFs son el instrumento ideal para construir una inversión pasiva con horizontes de medio a largo plazo en el mercado chileno.

La flexibilidad que necesitas para tu inversión

Al estar cotizados en la Bolsa, con los ETFs tienes la flexibilidad de comprar, vender y comprobar el valor de tu inversión en cualquier momento, como si fueran acciones.

Costos de gestión bajos: Maximiza tu rentabilidad

Los costos de invertir en ETFs son significativamente más bajos en comparación con los Fondos de Inversión tradicionales. Mientras que un Fondo de Inversión suele cobrar comisiones por gestión, suscripción o sobre beneficios, un ETF solo cuenta con una comisión de gestión integrada y que, en XTB, rara vez supera el 0,5%. Invierte de forma más eficiente y maximiza tus retornos.

Configuración

Crea tu plan de inversión en cuestión de segundos

Da el primer paso

Construye tu cartera eligiendo entre 1300 ETFs, comprobando su composición, rentabilidad o calificación.

No hace falta que calcules nada, tan solo elige qué porcentaje quieres asignar a cada ETF de tu Plan... ¡y listo!

¿Listo para empezar? Puedes comenzar a invertir desde solo 10 EUR (o su equivalente en CLP). Deposita fondos en tu cuenta de forma gratuita e instantánea usando tu tarjeta o con transferencia bancaria.

Características

¿Por qué invertir y ahorrar a través de un Plan de Inversión de XTB?

Descubre las características que hacen a los Planes de Inversión una de las mejores soluciones para ahorrar e invertir de forma pasiva.

Sencillez

Crea y gestiona tus planes de inversión en XTB de forma rápida y fácil gracias a nuestra interfaz intuitiva.

Diversificación

Accede a más de 1300 ETFs globales para construir una cartera sólida. Expone tu inversión a una amplia variedad de sectores y regiones, minimizando riesgos y maximizando tu retorno.

Accesibilidad

Gracias a los bajos importes de inversión, cualquiera puede crear un plan de inversión desde pocos USD o equivalente en la divisa de la cuenta y comenzar a ahorrar de forma eficiente.

Transparencia

Accede a detalles completos de tus ETFs, incluyendo su composición, rentabilidad y riesgo. En XTB, tienes la confianza de saber exactamente dónde inviertes tu dinero y cómo se comporta.

Flexibilidad

Los planes de inversión te ofrecen control total sobre tu dinero, permitiéndote hacer depósitos y retiros el mismo día. Además, como los ETF son instrumentos cotizados, puedes ajustar, aumentar o cerrar tu inversión en cuestión de segundos.
 

Sin costos

Invierte en ETFs con cero comisiones de compraventa con XTB Chile hasta 100.000 EUR (o su equivalente en CLP) mensuales. Aplica 0.2% (mín. 10 EUR) sobre ese límite y 0.5% por conversión de divisa. Maximiza tus retornos.

FAQ

¿Tienes más preguntas?

Hemos reunido los temas más importantes que pueden resultarte útiles. Si aún así no encuentras la respuesta que buscas, por favor ponte en contacto con tu Ejecutivo de Cuentas o con Atención al Cliente

*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

