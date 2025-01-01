Leer más
4.7/5 en la App Store
4.5/5 en Google Play

Invierte desde una sola plataforma

Descubre una plataforma moderna e intuitiva, con todas las herramientas que necesitas para alcanzar tus objetivos de inversión.

Fácil de usar

Invierte sin esfuerzo con una interfaz sencilla

Todos los mercados en un solo lugar

Aprovecha el acceso a más de 6900 instrumentos globales, incluyendo Acciones, ETFs y Derivados, desde una misma plataforma.

Noticias de mercados diarias

Siempre al día con avisos de las últimas noticias del mercado

Aprende. Invierte. Crece.

Accede a contenido formativo que te acompaña en cada paso de tu camino como inversor.

Posibilidad de utilizar varios dispositivos

Invierte de la forma que mejor te convenga desde ordenador o dispositivos móviles, tanto en iOS como Android

Planes de Inversión

Descubre la manera inteligente de invertir en ETFs de manera pasiva. La interfaz intuitiva te permite construir tu propio plan de inversión de manera sencilla, y los pagos automáticos te permitirán realizar ingresos de manera periódica.

App

Descubre la inversión en móvil

Gestión de posiciones

Mantén tus inversiones bajo control

Establece un nivel de pérdida aceptable y cierra las posiciones automáticamente cuando llegue el momento

Obtén beneficios y cierra tus inversiones de manera automática al precio que indiques in necesidad de supervisarlo continuamente

Abre posiciones automáticamente cuando el instrumento alcance el precio que hayas indicado, sin tener que estar mirando los gráficos continuamente.

 

La ejecución de órdenes se ejecuta cuando el mercado está abierto. Dependiendo de la liquidez y coincidencia de precios, el precio puede no estar garantizado.

Conoce todos los detalles de tus transacciones gracias a la calculadora integrada con la funcionalidad de cambio de divisa automática

Obtén una imagen más amplia de la situación del mercado y descubre cómo se posicionan los clientes de XTB con respecto a ciertos instrumentos

Conveniencia
Apertura de cuenta gratuita

Completa el proceso en 15 minutos, sin trámites innecesarios

Depósitos y retiradas sencillas

Gestiona tus fondos directamente desde la plataforma, con métodos gratuitos e instantáneos

Plataforma disponible en español

Elige el idioma de tu plataforma con canales de Atención al Cliente dedicados

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.