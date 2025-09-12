En XTB Agente de Valores SpA promovemos una cultura de comunicación abierta, ética y transparente. Por ello, ponemos a disposición de nuestros clientes, proveedores y demás terceros la siguiente casilla de correo electrónico como canal exclusivo para enviar consultas o denuncias relacionadas con posibles conductas irregulares, incumplimientos legales, éticos o normativos:



denuncias@xtb.cl

Este canal no debe utilizarse para quejas o reclamos operativos (como fallas de la plataforma, incidencias operativas o consultas comerciales). Para ello, por favor dirígete a nuestros canales de atención al cliente o ingresa una reclamación a través de la Oficina del Cliente.