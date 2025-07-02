Leer más
La empresa

XTB - Donde tu dinero trabaja para ti

XTB Agente de Valores SpA forma parte del Grupo XTB, una compañía global listada en la Bolsa de Varsovia desde 2016 con más de 20 años de trayectoria y más de 1 millón de clientes en todo el mundo. En Chile, estamos regulados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), lo que garantiza altos estándares de transparencia, seguridad y cumplimiento normativo.

Grupo XTB:

🏆Broker del año según Invest Cuffs 2024

+1,7 millones

de clientes

+5 millones

de descargas de la aplicación

+20 años

en el mercado

CMF

regulado por las autoridades

+1.000 empleados

en todo el mundo

Fundamentos

Nuestro compromiso

Misión

Ayudamos a que el dinero de nuestros clientes trabaje para ellos, con soluciones de inversión accesibles, tecnológicas y alineadas con sus objetivos, todo disponible de forma simple desde una sola aplicación móvil.

Atención al cliente

La confianza se construye con cercanía. En XTB ofrecemos atención en español por mail, chat o teléfono 24/5. También contamos con una biblioteca de videos y materiales educativos en constante crecimiento.

Tecnología

Contamos con una plataforma propia, con más de 5 millones de descargas, que ofrece una experiencia ágil, segura y de calidad. En inversión o ahorro, en XTB nos mantenemos a la vanguardia de las tendencias globales.

Nuestro modelo

Visión global con presencia local

Funcionamiento local

Estamos presentes en más de 12 países en 3 continentes.

Regulado por la CMF en Chile y autoridades globales

XTB está autorizado y supervisado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en Chile. Además, nuestras operaciones globales están reguladas por entidades financieras líderes como la KNF, FCA, CySEC y DFSA.

Apoyando la inversión responsable

Promovemos la práctica de estrategias de inversión conscientes y medidas de ciberseguridad en todos los países en los que proporcionamos servicios.

Oferta

En XTB, tu dinero puede trabajar de diversas formas

Inversión

Ofrecemos acceso a acciones y ETFs que cotizan en las bolsas de todo el mundo, incluidas las de Estados Unidos, Alemania, y Reino Unido.

Ahorro

También ofrecemos una forma inteligente de invertir sus ahorros con nuestros Planes de Inversión.

Trading

Permitimos a nuestros clientes negociar activamente miles de Derivados sobre divisas, índices, materias primas, acciones y ETF.

Embajador

Conoce al Embajador de XTB

Profesional en los negocios, responsable del mañana

En XTB entendemos que la sostenibilidad es parte integral de un negocio responsable, por eso nos preocupamos por el medioambiente, la sociedad y la gobernanza responsable. Descubre nuestra visión y conoce las acciones que estamos llevando a cabo en materia de ESG.

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

