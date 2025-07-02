Leer más

Contacto

Según la sucursal que te proporciona los servicios
XTB Agente de Valores SpA (CMF)
Av. Apoquindo 4501, Of 1604 - Las Condes
Santiago, Chile
Ver como llegar
cs_chile@xtb.cl
Chile
+56 232629600
Soporte
+56 229141064

Como Grupo, estamos presentes en más de una docena de países de todo el mundo.

Oficina
XTB S.A. ORGANIZAČNÍ SLOŽKA
Boudníkova 2506/3
180 00 Praha 8-Libeň
Abrir cuenta
+420 800 900 110
Oficina
+420 226 259 902
Oficina
+420 226 259 990
Marketing
+420 736 224 319
Soporte
+420 228 884 063
Oficina
XTB S.A.
Prosta 67
00-838 Varsó
Abrir cuenta
+36 1 700 8713
Oficina
+48 22 201 95 50
Soporte
+36 1 700 8349
 
Oficina
XTB S.A.
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa
Soporte
+39 0684009647
Oficina
+48 22 2019550
Abrir cuenta
+48 228738854
XTB sólo contacta a sus clientes por medio de email y teléfono.
No usamos otros medios de comunicación con nuestros clientes.
Te invitamos a contactar con sales.it@xtb.it en caso de necesitar más información.

.

Oficina
XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
Av. Apoquindo 4501, Of 1604 - Las Condes
Santiago, Chile
México
+52 5541708767
Colombia
+57 6015800534
Brasil
+55 1142103750
Argentina
+54 1151685731
Chile
+56 232629600
Peru
+51 80056360
Oficina
XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
Abrir cuenta
+357 257 25356
Soporte
+48 222 739 976
Oficina
XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
Abrir cuenta
+357 257 25356
Soporte
+48 222 739 976
Oficina
XTB LIMITED
Pikioni 10, Building: Highsight Rentals Ltd
3075, Limassol, Cyprus
Abrir cuenta
+357 25725351
Oficina
+357 25724350
Soporte
+357 25725352
Oficina
XTB S.A.
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa
Abrir cuenta
+48 22 201 95 70
Oficina
+48 22 201 95 50
Soporte
+48 22 273 99 60
Soporte 24h

Chat

Marketing

marketing@xtb.pl

Contacto para medios
+ 48 666 891 149
Oficina
XTB International em colaboração com Finvest DTVM
35 Barrack Road
Belize City, C.A.

FINVEST DTVM

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2355 e 2369 - 15º andar
São Paulo/SP - Brasil
Abrir cuenta
+55 1142103750
Oficina
XTB S.A. SUCURSAL EM PORTUGAL
Praça Duque de Saldanha
Edíficio Atrium Saldanha, Piso 9 Fração A
1050-094 Lisboa
Abrir cuenta
+351 211 222 980
Oficina
+351 211 222 980
Oficina
XTB S.A. GERMAN BRANCH
Joachimsthaler Straße 10
10719 Berlin
Abrir cuenta
+49 (0) 30 3149 4490
Soporte
+49 (0) 30 3149 4490
Marketing

Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr

Soporte 24h

24/5

Oficina
XTB S.A. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA
Mlynské Nivy 5
821 09 Bratislava
Abrir cuenta
+421 800 900 110
Oficina
+421 220 512 540
Oficina
+421 220 512 550
Marketing
+420 226 259 975
Soporte
+421 233 006 951
Oficina
XTB S.A. VARSOVIA SUCURSALA BUCURESTI
Sucursala Bucuresti Bulevardul Eroilor, nr. 18, sector 5
Bucuresti, Romania
Abrir cuenta
+40 31 425 54 92
Oficina
+40 31 425 54 90

office@xtb.ro

Soporte
+40 31 425 54 93
Marketing
+40 749 103 000
Oficina
XTB S.A. SUCCURSALE FRANÇAISE
20 avenue André Prothin
92927 Paris La Défense Cedex, France
Oficina
+33 1 53 89 20 10
Marketing
+33 1 53 89 60 30
Soporte
+33 1 53 89 63 30
Abrir cuenta
+33 1 53 89 60 30
Oficina
XTB S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA
Edificio Iberia Mart I Calle Pedro Teixeira 8, 6ª Planta
28020-Madrid
Oficina
+34 915 706 705
Marketing
+34 915 706 705

marketing@xtb.es

Extensión 3

Soporte
+34 915 706 705

support@xtb.es

Extensión 2

Abrir cuenta
+34 915 706 705

sales@xtb.es

Extensión 1

Contacto para medios

comunicacion@xtb.es

Departamento Legal

compliance@xtb.es

Oficina
XTB LIMITED
Level 9, One Canada Square
Canary Wharf, E14 5AA, London
United Kingdom
Abrir cuenta
+44 2036953085
Oficina
+44 2036953085
Soporte
+44 2036953086
Marketing
+44 2036953087
Oficina
XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
Abrir cuenta
+66 6 0002 4059
Soporte
+66 2 026 1622
Oficina
XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
Abrir cuenta
+84 2873067998
Soporte
+84 2873003301
Oficina
XTB MENA Limited (DFSA)
Office 613, Level 6, Liberty House Building,
DIFC, Dubai, UAE 482081
Oficina
+971 43768200
Marketing
+971 43768201
Soporte
+971 43768202
Oficina
XTB Indonesia
Treasury Tower, Lantai 09 Unit N, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Soporte
021-50151888

support@xtb.id

Quejas de clientes
021 5032 3718

compliance@xtb.id

pengaduan.bappebti.go.id

Oficina
XTB Financial Consultation LLC (SCA)
Unit 104, The Offices 5, One central, DWTC
Dubai, United Arab Emirates
Soporte
+971 44905000
Recibir una llamada
800 XTB UAE (800 983 823)

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.