¿Ves alguna similitud entre el fútbol, ​​los negocios y las inversiones?

Independientemente de si se trata de negocios o de fútbol, ​​debes tener un objetivo: ser el mejor en lo que haces. Este enfoque funciona en el fútbol y se puede aplicar a cualquier aspecto de tu vida.



Eres un modelo a seguir no solo como deportista, sino también como empresario e inversor. ¿Qué crees que determina el éxito empresarial? ¿Ves alguna similitud entre el deporte y los negocios?

El éxito es el resultado del trabajo duro. No hay atajos. El trabajo duro da sus frutos en el deporte y en los negocios. Asegúrate de rodearte de buenas personas que aporten energía positiva.



Tu carrera deportiva demuestra que ganaste mentalmente muchos partidos incluso antes de entrar en el campo. ¿Estás de acuerdo en que el éxito depende de la actitud?

Estoy 100% de acuerdo. Tu mentalidad y tu actitud son la base de tu éxito. Cada persona necesita encontrar la clave para desbloquear esta actitud y rendir al máximo.



Muchas personas dudan en hablar de finanzas abiertamente. ¿Crees que todavía hay un tabú en torno a hablar de cuestiones de dinero?

Yo diría que, en general, la gente debería ser más abierta, curiosa y dispuesta a entenderse entre sí. Las finanzas pueden ser un tema delicado, pero para aprender más sobre cómo gestionarlas, uno debería estar abierto a hablar de ellas.



Se cree que los jóvenes no piensan lo suficiente en su futuro financiero. ¿Cómo lo ves?

Para mí, la decisión es sencilla: si quieres tener cosas importantes en tu futuro, entonces tienes que hacer lo que sea necesario. No hay atajos a la hora de prepararse para un futuro financieramente estable.