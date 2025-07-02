Leer más
Embajador de marca de XTB

Zlatan ya no trabaja por dinero. Ahora el dinero trabaja para Zlatan

Perseverancia, el deseo de mejorar constantemente y alcanzar los mejores resultados posibles son las cualidades que deberían caracterizar a un buen atleta y a un buen inversor.

Nota de prensa

¡Bienvenido, Zlatan!

Zlatan Ibrahimović no necesita presentación. Es ampliamente considerado uno de los mejores delanteros del mundo, conocido y respetado por su técnica única y sus voleas acrobáticas. Detrás de esta personalidad cautivadora se encuentra uno de los mejores jugadores de todos los tiempos: un ícono del fútbol que ha marcado más de 570 goles. Sus perfiles de redes sociales tienen actualmente más de 120 millones de seguidores en todo el mundo.

La cooperación con Zlatan Ibrahimović ​​es una extensión natural de la estrategia de marketing de XTB, uniendo el mundo de los atletas profesionales con el ámbito de las inversiones y las finanzas.

El carisma, la disciplina y la energía de Zlatan se alinean perfectamente con la esencia de XTB, y estoy encantado de que se una a XTB como nuestro nuevo embajador global de la marca - dijo Omar Arnaout, CEO de XTB. Zlatan ha crecido hasta convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo gracias al trabajo duro y la devoción, y es un viaje similar al que hemos atravesado durante los últimos 20 años. Estamos realmente entusiasmados con esta asociación y estamos seguros de que nos ayudará a elevar nuestra marca a un nivel diferente - añadió Arnaout.

El jugador legendario será el rostro de las campañas de marketing de XTB, respaldando una variedad de productos de inversión disponibles en la plataforma en línea y la aplicación móvil de XTB. En el otoño de 2024, Zlatan aparecerá en anuncios que presentarán un nuevo posicionamiento, "Donde trabaja tu dinero", destinado a distinguir las ofertas de XTB de la competencia. Esto mostrará el enfoque de nuestra empresa en atender a personas que buscan hacer que su dinero funcione de manera efectiva, tanto activa como pasiva.

Q&A

Zlatan Ibrahimović habla de fútbol y negocios

¿Ves alguna similitud entre el fútbol, ​​los negocios y las inversiones?
Independientemente de si se trata de negocios o de fútbol, ​​debes tener un objetivo: ser el mejor en lo que haces. Este enfoque funciona en el fútbol y se puede aplicar a cualquier aspecto de tu vida.


Eres un modelo a seguir no solo como deportista, sino también como empresario e inversor. ¿Qué crees que determina el éxito empresarial? ¿Ves alguna similitud entre el deporte y los negocios?
El éxito es el resultado del trabajo duro. No hay atajos. El trabajo duro da sus frutos en el deporte y en los negocios. Asegúrate de rodearte de buenas personas que aporten energía positiva.


Tu carrera deportiva demuestra que ganaste mentalmente muchos partidos incluso antes de entrar en el campo. ¿Estás de acuerdo en que el éxito depende de la actitud?
Estoy 100% de acuerdo. Tu mentalidad y tu actitud son la base de tu éxito. Cada persona necesita encontrar la clave para desbloquear esta actitud y rendir al máximo.


Muchas personas dudan en hablar de finanzas abiertamente. ¿Crees que todavía hay un tabú en torno a hablar de cuestiones de dinero?
Yo diría que, en general, la gente debería ser más abierta, curiosa y dispuesta a entenderse entre sí. Las finanzas pueden ser un tema delicado, pero para aprender más sobre cómo gestionarlas, uno debería estar abierto a hablar de ellas.


Se cree que los jóvenes no piensan lo suficiente en su futuro financiero. ¿Cómo lo ves?
Para mí, la decisión es sencilla: si quieres tener cosas importantes en tu futuro, entonces tienes que hacer lo que sea necesario. No hay atajos a la hora de prepararse para un futuro financieramente estable.

Grupo XTB:

🏆 Boker del año según Invest Cuffs 2024

Abrir cuenta Descargar la App
+1,7 millones

de clientes

+5 millones

de descargas de la aplicación

+20 años

en el mercado

CMF

Regulado por las autoridades

2FA

Acceso seguro con verificación en dos pasos

Oferta

Invierte a tu manera

Acciones

Más de 3200 activos de Europa y Estados Unidos

Saber más 
ETFs

Más de 1300 ETFs americanos y europeos

Saber más 
Derivados

Más de 2400 instrumentos derivados

Saber más 

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.