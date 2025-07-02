Un fondo cotizado en bolsa (o Exchange-Traded Fund por sus siglas en ingés-ETF) es un tipo de instrumento de inversión que posee una cesta de activos, como acciones, bonos, materias primas, etc. y realiza un seguimiento del rendimiento de un índice o sector de mercado en particular. Los ETF se negocian en las bolsas de valores, al igual que las acciones.