zobrazit více
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
71 % retailových účtů CFD je ztrátových. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
ADBE.US

ADBE.US - Akcie

Adobe Systems Inc
Otevřít účet
Nejoblíbenější

Žádné výsledky ""

Podívejte se na úplný seznam dostupných nástrojů

Zpět na stránku nástrojů
Výkonnost v minulosti nebo budoucí prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.
Stáhněte si bezplatnou aplikaci
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY

Zůstaňte v obraze díky našim nejnovějším zprávám

Více zpráv
O INSTRUMENTU

Investujte do Adobe Systems Inc s nulovými poplatky

Společnost Adobe Systems Inc., ikonické jméno ve světě softwaru, má bohatou historii, která trvá již více než čtyři desetiletí. Společnost Adobe byla založena v roce 1982 Johnem Warnockem a Charlesem Geschkem a trvale stojí v čele digitálních inovací. Zpočátku společnost způsobila revoluci v publikačním průmyslu zavedením jazyka PostScript, průkopnického jazyka pro popis stránek, který umožnil přesný tisk textu a obrázků. Tento průlomový objev položil základy pro stolní publikování a zásadně změnil způsob tvorby a tisku dokumentů.

V průběhu let společnost Adobe rozšířila své portfolio o celou řadu softwarových produktů, které se staly průmyslovými standardy. Mezi její nejznámější produkty patří Adobe Photoshop, Illustrator a InDesign, které dominují v oblasti grafického designu a publikování. Kromě toho Adobe Acrobat a všudypřítomný formát PDF změnily způsob sdílení a prohlížení digitálních dokumentů. Adobe Creative Cloud, služba založená na předplatném, dále upevnila pozici společnosti tím, že uživatelům poskytuje přístup ke komplexní sadě kreativních nástrojů.

Investoři, kteří se zajímají o společnost Adobe Systems Inc., by měli věnovat pozornost finančnímu zdraví společnosti a její výkonnosti na trhu. Společnost Adobe je kótována na burze NASDAQ pod symbolem ADBE. Její akcie vykazují pozoruhodnou odolnost a růst, což odráží silné základy společnosti a strategické akvizice. Trvalý růst příjmů společnosti Adobe je tažen jejím modelem předplatného, zejména u služeb Adobe Creative Cloud a Adobe Document Cloud.

Investoři by měli sledovat čtvrtletní zprávy o příjmech společnosti Adobe, které jsou obvykle zveřejňovány po uzavření trhu. Tyto zprávy poskytují cenné informace o finančních výsledcích společnosti, včetně příjmů, ziskových marží a budoucího výhledu. Zprávy o výsledcích hospodaření často vedou k výrazným pohybům cen akcií, takže jsou pro investory rozhodujícími událostmi. Informovanost o uvádění produktů na trh, technologickém pokroku a strategických iniciativách společnosti Adobe může rovněž pomoci při přijímání informovaných investičních rozhodnutí.
0 USD
10 USD
15:30 - 22:00

Zajímavá fakta

Rekordní růst příjmů: V 1. čtvrtletí fiskálního roku 2024 vykázala společnost Adobe rekordní tržby ve výši 5,18 miliardy dolarů, což představuje 11% meziroční nárůst. Tento solidní finanční výkon podtrhuje silnou pozici společnosti Adobe na trhu.

Integrace umělé inteligence: Integrace AI prostřednictvím technologie Adobe Sensei významně rozšířila nabídku produktů společnosti Adobe. Pokroky umožnily funkce, jako je automatická úprava fotografií, prediktivní analýza a vylepšené uživatelské prostředí.

Inovativní kreativní trendy: Zpráva společnosti Adobe upozorňuje na nové vizuální styly a témata, která budou v tomto roce dominovat. Tato zpráva nejen ovlivňuje kreativní profesionály, ale také podporuje poptávku po kreativním softwaru společnosti Adobe a zajišťuje tak neustálou spolupráci s jejími produkty.

Výkonnost akciového trhu: Akcie společnosti Adobe vykazují v roce 2024 odolnost a silnou výkonnost, což odráží důvěru investorů. Navzdory volatilitě trhu se společnost Adobe díky svému strategickému zaměření na umělou inteligenci a cloudové služby stala spolehlivou investicí.

Vedoucí postavení v AI: Adobe je považováno za jednu z největších společností zabývajících se umělou inteligencí, která využívá své schopnosti v oblasti AI k vylepšení svého softwarovu. Toto vedoucí postavení v oblasti AI nejen zvyšuje tržní hodnotu, ale také posiluje její závazek k inovacím a udržování náskoku před technologickými trendy.

Úspěšný model předplatného: Strategický přechod společnosti Adobe na model předplatného v cloudu změnil pravidla hry a přispěl k pozoruhodnému finančnímu úspěchu. V roce 2023 přesáhly tržby společnosti Adobe 19 miliard dolarů a tato dynamika se přenesla i do roku 2024, což představuje stabilní a opakující se zdroj příjmů.

Finanční zdraví: Dobré finanční zdraví společnosti Adobe s trvalým růstem příjmů a silnými ziskovými maržemi z ní činí atraktivní investici. Schopnost společnosti generovat značné peněžní toky podporuje její investice do výzkumu a vývoje, akvizic a výnosů pro akcionáře, což posiluje důvěru investorů.

Environmentální iniciativy: Adobe se zavázala k udržitelnosti a zavedla různá opatření ke snížení své uhlíkové stopy. Toto zaměření na odpovědnost k životnímu prostředí nejen zlepšuje image Adobe, ale také přitahuje sociálně uvědomělé investory, kteří oceňují faktory ESG (Environmental, Social, Governance).

Strategické akvizice: Strategické akvizice společnosti Adobe rozšířily její možnosti a dosah na trh. Tyto akvizice se hladce začlenily do ekosystému společnosti Adobe, rozšířily její portfolio produktů a poskytly nové příležitosti k růstu. Tato strategie je i nadále významnou hnací silou úspěchu společnosti Adobe.

TOP INSTRUMENTY

Podívejte se na další instrumenty

Všechny akcie

Mějte všechny své investice vždy po ruce.

S oceňovanou a snadno použitelnou investiční aplikací společnosti XTB.

NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY

Zůstaňte v obraze díky našim nejnovějším zprávám

Akcie týdne – Adobe Inc (27.11.2025)

27. listopadu 2025

Adobe plánuje akvizici Semrush za 1,9 miliardy...

19. listopadu 2025

Ranní komentář: inflace v USA, cla, možný...

13. března 2025
Více zpráv
ZÍSKEJTE PŘÍSTUP

Jak investovat do akcií Adobe Systems Inc u XTB?

1. Otevřete si účet

Vyplňte formulář a zašlete příslušné dokumenty - vše bez zbytečných formalit. Otevření účtu závisí na posouzení vhodnosti, které se ověřuje testem.

2. Proveďte vklad

Vyberte si z řady dostupných platebních metod, včetně okamžitých a bezplatných, způsob vkladu, který vám vyhovuje.

3. Začněte investovat

Vyberte z 11500+ nástrojů.

Vstup na trh

1. Stáhněte si aplikaci

Navštivte svůj obchod s aplikacemi a stáhněte si naši aplikaci zdarma.

2. Otevřete si účet

Vyplňte formulář a zašlete příslušné dokumenty - vše bez zbytečných formalit. Otevření účtu závisí na posouzení vhodnosti, které se ověřuje testem.

3. Proveďte vklad a začněte investovat

Vyberte si z řady dostupných platebních metod, včetně okamžitých a bezplatných, způsob vkladu, který vám vyhovuje.

Udělejte první krok
PROČ XTB?

Proč investovat u XTB?

Inovativní platforma

Neustále pracujeme na vývoji naší vlastní a oceňované investiční platformy, aby odpovídala veškerým potřebám. K dispozici ve verzi pro stolní počítače i mobilní zařízení.

Bezpečně a spolehlivě

Jsme jednou z největších brokerských společností kótovaných na burze cenných papírů na světě, která je regulována několika renomovanými dozorovými orgány. Jsme rovněž krytí kompenzačním fondem.

Vícejazyčná a vysoce kvalifikovaná zákaznická podpora

Náš tým zákaznické podpory je připraven Vám pomoci 24 hodin denně, od pondělí do pátku.

TOP INSTRUMENTY

Podívejte se na další instrumenty

Všechny akcie
Vzdělávání

Prozkoumejte rozsáhlou databázi znalostí

Investice do velkých vs. malých společností

9 minut(y) Příručky

Jaké jsou 4 různé typy akcií?

5 minut(y) Příručky

Výhody a nevýhody dlouhodobého investování

9 minut(y) Investice
Zobrazit články
FAQ

Máte nějaké dotazy?

Společnost Adobe Systems Inc. je často považována za zajímavou investiční příležitost. Její trvalý finanční růst, inovativní softwarová řešení a dominantní postavení na trhu, zejména díky modelu předplatného, jsou spolehlivým zdrojem opakovaných příjmů, které investory v minulosti oslovily. Digitální trh však může být někdy volatilní a investoři musí vždy zvážit všechna související investiční rizika, než své prostředky do takové alokace kapitálu vloží.

Výkonnost akcií společnosti Adobe je dána jejími neustálými inovacemi, dobrým finančním zdravím a účinným zavedením modelu předplatného založeného na cloudu. Kromě toho její důraz na umělou inteligenci a digitální média výrazně zvyšuje její tržní výkonnost.

Společnost Adobe zaznamenala výrazný nárůst příjmů – ve fiskálním roce 2023 dosáhla rekordních 19,41 miliardy dolarů, což představuje 10% meziroční nárůst. Tento růst je připisován silnému portfoliu produktů a službám založeným na předplatném.

Společnost Adobe dává přednost inovacím, zejména v oblasti umělé inteligence a digitálních médií. Začleněním umělé inteligence do svých produktů společnost Adobe výrazně zlepšuje uživatelský zážitek a funkčnost, což přispívá k jejímu vedoucímu postavení na trhu a přitažlivosti pro investory.

Model předplatného, který společnost Adobe používá, generuje stálý a předvídatelný příjem a minimalizuje závislost na jednorázových tržbách. Tento stálý tok příjmů posiluje finanční stabilitu společnosti Adobe.

Akcie je druh cenného papíru, který představuje vlastnictví společnosti. Představuje nárok na část aktiv a zisků společnosti.

Vlastnictvím akcií můžete potenciálně těžit z růstu a úspěchu společnosti. Existuje několik způsobů, jak vám akcie mohou vydělat peníze: výplata dividend (některé společnosti vyplácí dividendy, což jsou platby akcionářům ze zisků společnosti), zhodnocení kapitálu (když se cena akcií, které vlastníte, zvýší, můžete akcie prodat se ziskem), rozdělení akcií (když společnost rozdělí své akcie, vydá více akcií stávajícím akcionářům, čímž se zvýší počet akcií, které vlastníte. To může také vést ke zvýšení hodnoty vaší investice).

Existují tři hlavní typy akcií: kmenové akcie (dávají svému majiteli hlasovací právo na schůzi akcionářů a nárok na část zisku společnosti prostřednictvím dividend), prioritní akcie (vyplácejí dividendy v pevně stanovené výši a mají vyšší nárok na aktiva a zisky než kmenové akcie; obvykle nejsou spojeny s hlasovacím právem) a warranty (druh cenného papíru, který dává majiteli právo, ale ne povinnost, koupit nebo prodat určitý počet akcií za předem stanovenou cenu v určitém časovém rámci).

Nelze stanovit „vhodnou” akcii pro první nákup, protože to, co se považuje za vhodnou akcii, se může lišit v závislosti na individuálních finančních záměrech a toleranci k riziku. Je důležité, aby jednotlivci před nákupem důkladně prozkoumali každou potenciální investici a zvážili svou vlastní finanční situaci.

Připojte se k více než
2 000 000 investorů
z celého světa

Začněte investovat Stáhněte si aplikaci Stáhněte si aplikaci