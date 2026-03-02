Strategie investuje 200 mil. USD do Bitcoinu a znovu zvyšuje výnos STRC – dál sází na financování přes preferenční akcie

Společnost Strategy Inc. (dříve MicroStrategy) oznámila další významný nákup Bitcoinu: za období 23. 2.–1. 3. 2026 pořídila 3 015 BTC za zhruba 204,1 mil. USD, při průměrné ceně 67 700 USD za minci. Zároveň firma navýšila dividendovou sazbu u své variabilně úročené preferenční emise STRC („Stretch“) na 11,50 % p.a. pro březnové období, čímž pokračuje ve strategii financovat růst BTC pozice i přes preferenční kapitál.
Větší nákup financovaný hlavně prodejem kmenových akcií
Podle zveřejněných údajů Strategy prodala v rámci ATM programu 1 730 563 kmenových akcií a získala 229,9 mil. USD čistých výnosů. Současně prodala 71 590 kusů STRC preferenčních akcií s čistými výnosy 7,1 mil. USD. Z těchto prostředků následně financovala nákup 3 015 BTC za 204,1 mil. USD.
Držba Bitcoinu nad 720 tisíc BTC
Po posledním nákupu firma vykázala držbu 720 737 BTC s celkovou pořizovací cenou přibližně 54,765 mld. USD a průměrnou pořizovací cenou 75 985 USD za BTC. Stejné souhrnné hodnoty uvádí i na své stránce „Bitcoin Purchases“.
STRC: dividendová sazba zvýšena na 11,50 % pro březen
Společnost oznámila dividendy splatné 31. března 2026 akcionářům s rozhodným dnem 15. března 2026. U STRC zároveň uvedla, že měsíční dividenda pro březnové období odpovídá anualizované sazbě 11,50 %, oproti předchozím 11,25 %, s účinností pro měsíční období od 1. března 2026.
Co naznačuje struktura financování
Klíčové je, že Strategy dál kombinuje ATM prodeje kmenových akcií a emise preferenčních tříd, aby průběžně navyšovala BTC držbu. Trh však bude citlivý na náklad kapitálu: anualizovaný výnos 11,5 % u STRC zvyšuje laťku, kterou musí strategie v čase „obhájit“ (zejména ve vztahu k volatilitě Bitcoinu, dividendové udržitelnosti a tempu ředění kmenových akcií).
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
US OPEN: Wall Street podporují silná data a měnící se sentiment
Apple představuje 599$ MacBook Neo a míří na levný segment notebooků
Broadcom reportuje výsledky: Co očekávat?
Shrnutí trhů: Evropské a americké akcie se snaží odrazit 📈
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.