zobrazit více
BLK.US

BLK.US - BLK.US

BlackRock Inc
Výkonnost v minulosti nebo budoucí prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.
O INSTRUMENTU

Investujte do BlackRock Inc s nulovými poplatky

Akcie BlackRock (ticker BLK), obchodované na burze NYSE, patří největší společnosti na správu aktiv na světě. BlackRock bývá často označován za „tichého giganta“ globálních financí. S biliony dolarů pod správou má zásadní vliv na vše od penzijních fondů po institucionální investory. Společnost se sídlem v New Yorku proměnila svět investic propojením správy aktiv s moderními technologiemi a datovou analytikou.

Klíčové poznatky o BlackRock

  • Globální dosah: Největší správce aktiv na světě, který obsluhuje klienty ve více než 100 zemích.
  • Síla ETF fondů: Nejvíce známý díky značce iShares, která významně proměnila svět pasivního investování.
  • Technologická integrace: Platforma Aladdin pro řízení rizik a datovou analýzu podporuje nejen BlackRock, ale i externí institucionální portfolia.
  • Rozmanitá klientela: Společnost spravuje majetek pro jednotlivce, finanční poradce, firmy, instituce i vlády.
  • Lídr v udržitelném investování: Nabízí širokou škálu ESG produktů, které odpovídají globálním trendům společensky odpovědného investování.
  • Veřejně obchodovaná společnost: Akcie BlackRock (BLK) jsou kótovány na Newyorské burze (NYSE) a často je drží institucionální i dlouhodobí investoři.

Obchodní model BlackRock

Obchodní model společnosti BlackRock stojí na dvou hlavních pilířích:

  • Správa kapitálu: prostřednictvím ETF fondů, indexových strategií, aktivně řízených portfolií, alternativních investic a penzijních řešení.
  • Řízení rizik: díky technologickým platformám, jako je Aladdin, a poradenským službám.

BlackRock získává příjmy především z poplatků za správu aktiv, licencování technologií a konzultačních služeb. Tento model vytváří opakované a škálovatelné zdroje příjmů, které rostou spolu s globálním bohatstvím a rostoucí poptávkou institucí po řízení rizik.

Na americkém trhu patří mezi hlavní konkurenty Vanguard a State Street, přičemž BlackRock se odlišuje technologickým přístupem, globálním rozsahem a důrazem na udržitelné investování.

Obchodní segmenty

  • iShares ETF fondy: Jedna z nejznámějších rodin ETF na světě, zahrnující akcie, dluhopisy, komodity i tematické strategie. Tento segment je klíčový pro vedoucí postavení BlackRocku v oblasti pasivního investování.
  • Aktivní investování: Tradiční správa aktiv, kde specializované týmy usilují o překonání tržních indexů. Nabízí strategie s vyšší marží a přidanou hodnotou pro investory.
  • Platforma Aladdin: Systém pro řízení rizik a správu portfolií, který BlackRock licencuje bankám, pojišťovnám a dalším správcům aktiv. Poskytuje technologickou výhodu přesahující klasickou správu majetku.
  • Alternativní investice: Zaměřují se na soukromý kapitál, nemovitosti, infrastrukturu a přímé úvěry. Tyto investice přinášejí diverzifikaci portfolia a možnost vyšších výnosů.
  • Poradenství a konzultace: Nabízí strategická doporučení vládám, institucím i korporacím v oblastech tržních trendů, finanční stability a hospodářské politiky. Tento segment posiluje vliv BlackRocku v globálním finančním systému.

Investiční charakteristika akcie BlackRock (BLK)

Investiční profil BlackRock má k nenápadnosti daleko. Díky obrovskému rozsahu, rozmanitým zdrojům příjmů a využívání moderních technologií jde o stabilního dlouhodobého hráče. Zároveň je však úzce spjat s vývojem trhů. Čím více kapitálu do společnosti přitéká (zejména v době růstu trhů), tím vyšší poplatky získává ze správy aktiv. Naopak v obdobích poklesu mohou obavy z výprodejů ETF fondů snižovat hodnotu spravovaného majetku.

  • Citlivost na trh: Jako správce aktiv je BlackRock silně závislý na celkovém vývoji finančních trhů. Růst trhů zvyšuje objem spravovaných aktiv i příjmy z poplatků, zatímco pokles může stlačovat marže.
  • Diverzifikovaná stabilita: Působení napříč ETF fondy, aktivní správou, alternativními investicemi a technologickými platformami poskytuje širokou diverzifikaci a snižuje závislost na jednom sektoru nebo regionu.
  • Technologická výhoda: Platforma Aladdin pro řízení rizik dává BlackRocku pevné postavení na trhu a pomáhá udržet ziskovost i v období nižší aktivity investorů.
  • Důraz na udržitelnost: Posun směrem k ESG a odpovědnému investování staví BlackRock do čela jednoho z největších dlouhodobých trendů v oblasti správy aktiv.

Hlavní růstové faktory a rizika akcie BlackRock

Hlavní růstové faktory

  • Růst ETF fondů: Celosvětové rozšiřování pasivního investování může dále posílit divizi iShares, která je klíčovým zdrojem příjmů BlackRocku.
  • Rozšiřování platformy Aladdin: Větší využívání platformy Aladdin mezi bankami a institucemi má potenciál vytvořit stabilní a dlouhodobý technologický příjem.
  • Důraz na udržitelnost: Rostoucí požadavky institucí a vlád na ESG investování mohou zvýšit objemy investic do udržitelných produktů BlackRocku.
  • Růst na soukromých trzích: Expanze v oblasti soukromého kapitálu, infrastruktury a alternativního financování otevírá nové zdroje zisků.

Hlavní rizika

  • Pokles trhů: Obecné výprodeje na trzích přímo snižují objem spravovaných aktiv a tím i příjmy z poplatků.
  • Tlak na poplatky: Růst konkurence může snižovat výši poplatků, zejména u ETF fondů a indexových produktů.
  • Regulační dohled: Jako systémově významný hráč čelí BlackRock riziku zpřísnění regulací souvisejících s jeho velikostí a vlivem.
  • Technologická konkurence: Vývoj podobných platforem pro řízení rizik u konkurenčních firem představuje hrozbu pro dominantní postavení systému Aladdin.

BlackRock a Bitcoinové ETF fondy

V roce 2023 způsobil BlackRock pozdvižení na finančních trzích uvedením fondu iShares Bitcoin Trust (IBIT), svého prvního spotového Bitcoin ETF schváleného ve Spojených státech. Tento krok znamenal významný milník, protože vstup největšího správce aktiv na světě signalizoval institucionální přijetí kryptoměnových investic.

Pouze dva a půl roku po spuštění přilákal fond IBIT téměř 54 miliard dolarů čistých vkladů. Jeho uvedení patří mezi nejúspěšnější v historii amerického akciového trhu, přináší miliardy dolarů do spravovaných aktiv BlackRocku a posiluje jeho pověst inovátora v oblasti správy majetku.

Pro investory představuje Bitcoinový ETF od BlackRocku víc než jen specializovaný produkt:

  • Nové možnosti růstu: Otevírá přístup k digitálním aktivům pro drobné i institucionální investory v rámci regulované a transparentní burzovní struktury.
  • Důvěryhodnost v kryptu: Reputace a přísné standardy BlackRocku snižují obavy opatrných investorů při zvažování expozice vůči bitcoinu.
  • Vliv na trh: Díky distribuční síle BlackRocku může tento ETF urychlit rozšíření produktů navázaných na kryptoměny napříč globálními trhy.

Vstup BlackRocku na trh Bitcoinových ETF fondů a jeho vedoucí pozice v oblasti krypto ETF potvrzují strategii firmy rozšiřovat působnost do nových tříd aktiv při zachování silné pozice na tradičních trzích.

Krátká historie a hlavní milníky společnosti

BlackRock byl založen v roce 1988 Larrym Finkem a sedmi partnery s cílem přenést přísnou institucionální disciplínu řízení rizik do správy aktiv. Z malé společnosti zaměřené na investice do dluhopisů se rychle stal globální finanční gigant.

  • 1990. léta: Počáteční růst. BlackRock se odlišil svým analytickým přístupem k řízení rizik, nabízel transparentnost a nástroje pro správu portfolií v době, kdy se většina správců aktiv spoléhala spíše na intuici. Díky této pověsti získal důvěru velkých penzijních fondů a institucí.
  • 2006: Akvizice Merrill Lynch Investment Management. Přelomová akvizice, která rozšířila nabídku produktů, zejména v oblasti akciových a retailových fondů, a posunula BlackRock mezi diverzifikované správce aktiv s plným servisem.
  • 2009: Akvizice Barclays Global Investors (BGI). Pravděpodobně nejzásadnější okamžik v historii BlackRocku. Akvizice společnosti BGI, včetně značky iShares ETF, proměnila BlackRock v největšího správce aktiv na světě a upevnila jeho postavení v rychle rostoucím segmentu pasivního investování.
  • 2010–2020: Nástup platformy Aladdin a globální expanze. Interní platforma Aladdin pro řízení rizik se stala průmyslovým standardem a začaly ji licencovat i banky, pojišťovny a konkurenční firmy. Současně se BlackRock rozšířil v Evropě, Asii i na rozvíjejících se trzích a stal se nejen správcem aktiv, ale i klíčovým hráčem globální finanční infrastruktury.
  • Současnost: Největší správce aktiv na světě. BlackRock spravuje přes 9 bilionů dolarů a působí ve více než stovce zemí světa. Poskytuje poradenství vládám, centrálním bankám i institucím a hraje důležitou roli v oblasti finanční stability, krizového řízení a struktury trhů. Zaměření na udržitelné investování a ESG posílilo jeho pozici lídra v propojování kapitálu s globálními megatrendy.
0 USD
10 USD
15:30 - 22:00

Zajímavá fakta

Mistr trhů: BlackRock spravuje více než 9 bilionů dolarů v aktivech, což je částka převyšující HDP většiny zemí světa. To zdůrazňuje jeho bezkonkurenční význam v globálním finančním systému.

Ikona iShares: Značka iShares ETF sama tvoří přibližně třetinu všech spravovaných aktiv, a je tak klíčovým pilířem příjmového modelu BlackRocku. Díky široké nabídce fondů pokrývajících akcie, dluhopisy i komodity představuje pro investory jednu z nejpopulárnějších cest, jak diverzifikovat své portfolio.

 

Technologický gigant v přestrojení: Platforma Aladdin dohlíží na přibližně 20 bilionů dolarů v aktivech po celém světě, včetně portfolií konkurenčních firem. Stala se tak neviditelnou oporou moderních finančních trhů.

Závazek k udržitelnosti: BlackRock si stanovil za cíl učinit udržitelnost základním principem všech investičních rozhodnutí a sladit se s megatrendem ESG, který ovlivňuje toky institucionálního kapitálu.

 

Síla v době finanční krize: Během finanční krize v roce 2008 pověřila vláda USA BlackRock správou problémových aktiv, čímž se společnost pevně zařadila mezi systémově klíčové hráče globálních financí.

 

Odkaz zakladatele: Larry Fink, spoluzakladatel a dlouholetý generální ředitel, je považován za jednu z nejvlivnějších osobností světových financí. Významně ovlivňuje debaty o trzích, hospodářské politice i udržitelnosti.

BlackRock a partneři sázejí 40 miliard dolarů...

15. října 2025

BlackRock láme rekordy: Spravuje 13,5 bilionu...

14. října 2025

BlackRock zvyšuje expozici vůči akciím USA...

17. září 2025
BlackRock je především správcem aktiv. Nabízí produkty napříč ETF fondy (iShares), podílovými fondy, aktivní správou, alternativními investicemi a poradenskými službami. Pro investory tato diverzifikace znamená, že příjmy BlackRocku jsou úzce navázány na globální růst úspor a investic. Jde tedy o dlouhodobou sázku na rostoucí světové bohatství.

Aladdin je platforma BlackRocku pro řízení rizik a správu portfolií. Integruje datovou analytiku, obchodování, compliance i konstrukci portfolií do jednoho systému. Jedinečné je, že ji BlackRock licencuje i konkurentům a finančním institucím, čímž získává technologicky řízené příjmy nad rámec správy aktiv. Tento „technologický příkop“ zvyšuje odolnost celého obchodního modelu.

Hlavním zdrojem příjmů jsou poplatky ze správy aktiv. Když trhy rostou, zvyšuje se hodnota spravovaného majetku a tím i poplatky. I v období poklesu ale stabilitu zajišťují dlouhodobé toky z penzijních fondů. Další příjmy přináší licencování platformy Aladdin a poradenské služby.

Klientelu tvoří drobní investoři, finanční poradci, penzijní fondy, státní investiční fondy, korporace, pojišťovny i vlády. Široká základna klientů podtrhuje význam BlackRocku jako systémově důležitého hráče globálních financí.

Divize iShares patří mezi největší poskytovatele ETF fondů na světě. Nabízí produkty pokrývající celé trhy, jednotlivé sektory, témata i dluhopisy. Pro investory znamenají iShares fondy snadný přístup k levnému a diverzifikovanému investování po celém světě.

Ano. Udržitelnost je pro BlackRock strategickou prioritou. Společnost nabízí ESG fondy a integruje rizika spojená s klimatem a správou firem do konstrukce portfolií. Díky tomu těží z rostoucího zájmu institucí a regulátorů o zelené finance.

Sídlo společnosti se nachází v New Yorku, jednom z hlavních finančních center světa. Umístění v USA dává BlackRocku přístup k největším kapitálovým trhům a zároveň ho staví do středu globálního finančního rozhodování a inovací.

Ano. Akcie BlackRock (BLK) jsou obchodovány na Newyorské burze (NYSE). Jsou součástí hlavních amerických indexů a často je drží institucionální investoři, kteří je vnímají jako stabilní dividendový titul pro dlouhodobá portfolia.

Akvizice Barclays Global Investors (BGI) v roce 2009, zahrnující značku iShares, znamenala zásadní zlom. Přinesla BlackRocku dominanci v oblasti ETF fondů a upevnila jeho postavení největšího správce aktiv na světě. To je titul, který si drží dodnes.

Díky své velikosti a vlivu. BlackRock bývá označován za „stínovou centrální banku“, protože hraje klíčovou roli v trzích, poradenství i krizovém řízení. Jeho rozhodnutí o alokaci kapitálu mohou ovlivnit celá odvětví, měny i hospodářské politiky, což z něj činí jeden z pilířů moderní finanční infrastruktury.

Akcie je druh cenného papíru, který představuje vlastnictví společnosti. Představuje nárok na část aktiv a zisků společnosti.

Vlastnictvím akcií můžete potenciálně těžit z růstu a úspěchu společnosti. Existuje několik způsobů, jak vám akcie mohou vydělat peníze: výplata dividend (některé společnosti vyplácí dividendy, což jsou platby akcionářům ze zisků společnosti), zhodnocení kapitálu (když se cena akcií, které vlastníte, zvýší, můžete akcie prodat se ziskem), rozdělení akcií (když společnost rozdělí své akcie, vydá více akcií stávajícím akcionářům, čímž se zvýší počet akcií, které vlastníte. To může také vést ke zvýšení hodnoty vaší investice).

Existují tři hlavní typy akcií: kmenové akcie (dávají svému majiteli hlasovací právo na schůzi akcionářů a nárok na část zisku společnosti prostřednictvím dividend), prioritní akcie (vyplácejí dividendy v pevně stanovené výši a mají vyšší nárok na aktiva a zisky než kmenové akcie; obvykle nejsou spojeny s hlasovacím právem) a warranty (druh cenného papíru, který dává majiteli právo, ale ne povinnost, koupit nebo prodat určitý počet akcií za předem stanovenou cenu v určitém časovém rámci).

Nelze stanovit „vhodnou” akcii pro první nákup, protože to, co se považuje za vhodnou akcii, se může lišit v závislosti na individuálních finančních záměrech a toleranci k riziku. Je důležité, aby jednotlivci před nákupem důkladně prozkoumali každou potenciální investici a zvážili svou vlastní finanční situaci.

