🚨 Graf dne: Ropa roste o 5 % a vyvíjí tlak na Wall Street

Futures na ropu Brent (OIL) dnes rostou téměř o 5 % nad 81 USD za barel a přibližují se nejvyšší úrovni od ledna 2025.
- Donald Trump uvedl, že největší útoky na Írán teprve přijdou, zatímco síly íránských IRGC včera zdůraznily, že Hormuzský průliv zůstává uzavřen a že neumožní volný tranzit ropy z regionu – ani přes průliv, ani prostřednictvím ropovodní infrastruktury.
- Přestože Spojené státy popírají, že by Írán měl schopnost klíčovou vodní cestu zcela uzavřít, plavidla se vstupu do Hormuzu zjevně vyhýbají. Podle údajů Ocean Network Express aktuálně kotví u vstupu do průlivu více než 100 tankerů a tento počet může dále růst.
- Po vojenské eskalaci v regionu trh započítává riziko dlouhodobého konfliktu. Donald Trump dnes ráno vyjádřil připravenost na takový scénář a již včera nevyloučil pozemní operaci v Íránu. Pro ropný trh to znamená, že riziko růstu cen směrem k „symbolické“ hranici 100 USD za barel je reálné. Brent by musel vzrůst přibližně o dalších 25 %, aby této úrovně dosáhl.
- Prudký růst cen ropy zvyšuje inflační rizika a vyvíjí další tlak na riziková aktiva, včetně amerických akcií, kde se ještě nedávno očekávaly výraznější poklesy úrokových sazeb v letošním roce. Vyšší ceny ropy znamenají přetrvávající krátkodobé inflační tlaky v kombinaci s rizikem zpomalení ekonomické aktivity.
- Futures na americké indexy dnes klesají, přičemž US100 ztrácí více než 1,5 %, zatímco futures na VIX rostou o více než 5 %. Trhy se vracejí k americkému dolaru a rostoucí výnosy dluhopisů dále odčerpávají kapitál z Wall Street.
OIL (D1)
Zdroj: xStation5
