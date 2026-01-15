US Open: Optimismus žene indexy na Wall Street vzhůru📈 BlackRock roste po výsledcích

Americké indexy dnes otevírají se solidními zisky – futures na Nasdaq 100, S&P 500, Dow Jones Industrial Average a Russell 2000 rostou. Silné výsledky tchajwanského giganta AI čipů TSMC (TSM.US) podpořily technologické akcie a nastartovaly "stroj tržního optimismu." Futures na Nasdaq (US100) rostou v úvodu americké seance o více než 1 %.
Pohyby v sektoru polovodičů jsou obzvlášť výrazné – od evropské ASML po americké tituly jako Nvidia, AMD, Lam Research a KLA Corp (KLAC.US). KLA zaznamenává působivý růst o přibližně 8 % po zvýšení doporučení od Wells Fargo, které odkazuje na plán 2nm čipů a cyklus vysokovýkonných výpočtů (HPC).
Akcie polovodičových firem a finanční sektor podporují dnešní růst amerických indexů
Zprávy ze společností
- Nvidia udává tempo mezi “Magnificent Seven” po výhledu TSMC:
Nvidia (NVDA) +2 %
Amazon (AMZN) +1,2 %
Tesla (TSLA) +0,5 %
Alphabet (GOOGL) -0,5 %
Microsoft (MSFT) +0,5 %
Meta Platforms (META) +0,4 %
Apple (AAPL) +0,1 %
- Amplitude (AMPL) roste o 5,7 % po zvýšení doporučení od Morgan Stanley z „neutral“ na „overweight.“
- Applied Materials (AMAT) přidává 2,1 % poté, co Barclays zvýšila doporučení na „overweight.“ Společnost těží i z vyšší poptávky po oznámení TSMC ohledně ambicióznějších investic na rok 2026, což trh čte jako signál silné poptávky po AI čipech.
- Akcie výrobců zařízení pro čipový průmysl jasně rostou v předobchodní fázi v USA:
Lam Research (LRCX) +8,2 %
Teradyne (TER) +4,1 %
(Také zde hraje roli vyšší investiční plán TSMC pro rok 2026, který posílil důvěru investorů v dlouhodobou sílu AI sektoru.)
- Clearway Energy (CWEN) posiluje o 7,5 % po oznámení balíčku smluv o nákupu elektřiny (PPAs) s Googlem na kapacitu 1,17 GW v Missouri, Texasu a Západní Virginii.
- Coinbase (COIN) klesá o 1,1 %, poté co Senátní bankovní výbor USA odložil debatu o regulaci kryptoměnového trhu a Coinbase stáhla podporu pro návrh zákona o omezení odměn za stablecoiny.
- Disc Medicine (IRON) se propadá o 7,1 % po zprávách, že FDA odložila přezkum experimentální léčby vzácné krevní poruchy, která byla součástí zrychleného schvalovacího programu (zdroj: Reuters).
- Goldman Sachs (GS) přidává 2,3 % po zveřejnění kvartálních výsledků – výnosy z FICC a obchodování ve 4Q překonaly očekávání analytiků.
- Millicom (TIGO) roste o 3 % poté, co UBS zvýšila doporučení z „neutral“ na „buy“, s odkazem na atraktivní valuaci a potenciální benefity z konsolidace.
- Morgan Stanley (MS) klesá o 1 %, přestože výnosy z wealth managementu ve 4Q překonaly odhady – investoři však zřejmě negativně vnímají jiné části reportu.
- Penumbra (PEN) skáče o 13 % po oznámení, že ji Boston Scientific převezme formou hotovostně-akciové transakce v hodnotě cca 14,5 miliardy USD.
- Samsara (IOT) roste o 2,6 % v pre-marketu po zvýšení doporučení od BNP Paribas na „outperform,“ s odvoláním na silnější poptávku.
- Sandisk (SNDK) přidává 4,1 % po zvýšení cílové ceny od Benchmark z 260 na 450 USD. Analytici uvádějí, že i přes silný růst „příběh nadále drží“ a stojí na pevných základech.
- Southwest Gas Holdings (SWX) roste o 1,4 % po zvýšení doporučení od Citi z „neutral“ na „buy“, s důrazem na zrychlení růstu EPS.
- Talen Energy (TLN) posiluje o 11 % po oznámení, že koupí tři plynové elektrárny od Energy Capital Partners za 3,45 miliardy USD. Dohoda zvýší výrobní kapacitu společnosti o přibližně 2,6 GW.
BlackRock na nových rekordech po výsledcích – spravuje již přes 14 bilionů USD
Akcie společnosti BlackRock, největšího správce aktiv na světě, rostou o 2,2 % po zveřejnění výsledků. Upravený zisk na akcii (EPS) i čisté přílivy aktiv výrazně překonaly očekávání trhu. BlackRock dosáhl nového historického rekordu v rozsahu spravovaných aktiv (AUM), která vzrostla na 14,04 bilionu USD – což ukazuje, jak silně společnost těží z růstu tržních ocenění.
Nárůst AUM byl tažen především akciovou rally ve 4. čtvrtletí, podporovanou:
Nadšením kolem AI
Zvolněním tlaku na sazby
Relativně stabilním růstem americké ekonomiky
Výsledky překonaly očekávání Wall Street a trh reagoval rychle: Akcie BlackRock v pre-marketu přidávaly cca +2,5 %, což signalizovalo, že investoři ocenili jak objem tržeb, tak kvalitu přílivů.
Tržby vzrostly na 7,0 miliardy USD z 5,68 miliardy USD meziročně, čímž překonaly odhad analytiků 6,69 miliardy USD. U BlackRock je to zásadní – většina příjmů se odvíjí od velikosti AUM, takže rostoucí aktiva fungují jako provozní páka.
- Zisk na akcii (EPS) překonal odhady: 13,16 USD vs očekávaných 12,21 USD. To signalizuje, že růst tržeb se efektivně promítá do čistého výsledku.
- Upravený čistý zisk vzrostl na 2,18 miliardy USD z 1,87 miliardy USD před rokem, což znamená silný ziskový kvartál i navzdory tlaku na náklady.
- Náklady výrazně vzrostly: 5,35 miliardy USD vs 3,6 miliardy USD y/y – což je klíčové téma do budoucna. V tomto měřítku mohou být růstové investice drahé a trh bude sledovat, zda vyšší výdaje přinesou udržitelný přínos.
- Přílivy do akciových produktů byly meziročně víceméně stabilní: 126,05 mld. USD vs 126,57 mld. USD. Přestože to nevypadá jako „ohňostroj,“ stabilita v tomto objemu je velmi silný signál.
- Přílivy do dluhopisů byly velmi silné: 83,77 mld. USD, což Reuters přičítá holubičímu postoji Fedu a ochlazování trhu práce. BlackRock tak těží z rotace investorů zpět do dluhopisů.
- Celkový čistý příliv dlouhodobých aktiv dosáhl přibližně 267,8 miliardy USD, přičemž hlavním motorem byly opět ETF fondy. Klíčová informace: BlackRock je strukturálně nastaven tak, aby profitoval, když kapitál proudí do pasivních a nízkonákladových strategií.
Společnost zároveň vykázala rekordní roční čisté přílivy ve výši 698,26 miliardy USD, což jen potvrzuje postavení BlackRock jako nejvýkonnějšího stroje na přitahování kapitálu na světě.
ETF: nízké poplatky, obrovský rozsah
ETF fondy zůstávají hlavním motorem organického růstu BlackRock, přestože jejich jednotková ekonomika přináší nižší marže. Mechanismus je jednoduchý: nižší poplatky jsou vyváženy masivním rozsahem a síťovým efektem značky iShares.
Trend pasivního investování nezpomaluje. Investoři nadále hledají nízkonákladovou diverzifikaci a narativ „ETF jako výchozí investiční produkt“ postupem času ještě sílí.
Výkonnostní poplatky: trh znovu platí za výsledky
Výkonnostní poplatky vzrostly o 67 % na 754 milionů USD, což naznačuje, že firma profitovala nejen z růstu AUM a základních poplatků, ale i ze silné výkonnosti strategií s úspěšnostní složkou.
Pozoruhodné je, že jde o další silný kvartál v této oblasti – ve 3Q vzrostly výkonnostní poplatky o cca 33 %. Tento příjem není vždy opakovatelný, ale bývá velmi ziskový a tvoří dodatečnou vrstvu tržeb.
„Hra na privátní trhy“: BlackRock míří za maržově výnosnějšími příjmy
BlackRock čím dál více diverzifikuje směrem k produktům s vyššími poplatky, což dává smysl vzhledem k rostoucí konkurenci v oblasti ETF.
Společnost se výrazněji orientuje na:
Privátní trhy
Nemovitosti
Infrastrukturu
Aktiva navázaná na AI (datová centra, energetická infrastruktura)
Tento směr je maržově pozitivní, protože privátní aktiva obvykle generují vyšší poplatky než ETF. Jinými slovy: BlackRock buduje „luxusní restauraci“ vedle obrovské, ale nízkomaržové „ETF kantýny.“ Příliv kapitálu do privátních trhů činil ve 4Q 12,71 miliardy USD. Měřítkem se to zatím s ETF nedá srovnat, ale trend je zřejmý – firma si systematicky buduje druhý pilíř.
Cíl je ambiciózní: do roku 2030 získat 400 miliard USD kumulativně v rámci fundraisingu. To naznačuje, že BlackRock vnímá privátní trhy jako budoucí hlavní zdroj marží a stabilnějších příjmů. Zajímavým krokem je plán integrovat privátní aktiva do penzijních programů, což by mohlo otevřít přístup k velkým objemům dlouhodobého kapitálu.
BlackRock (D1)
Zdroj: xStation5
