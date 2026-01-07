zobrazit více
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
71 % retailových účtů CFD je ztrátových. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
INTC.US

INTC.US - Intel Corp

Intel Corp
Otevřít účet
Nejoblíbenější

Žádné výsledky ""

Podívejte se na úplný seznam dostupných nástrojů

Zpět na stránku nástrojů
Výkonnost v minulosti nebo budoucí prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.
Stáhněte si bezplatnou aplikaci
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY

Zůstaňte v obraze díky našim nejnovějším zprávám

Více zpráv
O INSTRUMENTU

Investujte do Intel Corp s nulovými poplatky

Intel už desítky let stojí v samotném srdci digitálního světa. Od osobních počítačů po datová centra navrhuje a vyrábí polovodiče, které pohánějí inovace, průmysl i každodenní život. Jak se svět posouvá směrem k umělé inteligenci a cloud computingu, Intel zůstává jedním z klíčových architektů moderní informační éry.

Hlavní poznatky

  • Intel navrhuje a vyrábí polovodiče, procesory a technologie pro datová centra.
  • Proslul díky historické dominanci v oblasti čipů pro osobní počítače.
  • Směřuje k růstu v oblasti AI, datových center a foundry služeb (výroba čipů pro třetí strany).
  • Buduje globální výrobní zázemí a masivně investuje v USA a Evropě.
  • Čelí silné konkurenci ze strany AMD, Nvidie a TSMC.

Obchodní model

Intel získává příjmy z návrhu, výroby a prodeje mikroprocesorů, čipových sad, paměťových produktů a softwaru. Nabízí také foundry služby, tedy výrobu čipů pro externí klienty. Úspěch firmy stojí na velikosti výroby, technologickém náskoku a inovacích v segmentech s vysokou poptávkou, jako jsou osobní počítače, servery, umělá inteligence a autonomní vozidla.

Segmenty podnikání Intelu

  • Client Computing Group (CCG): čipy pro laptopy, stolní počítače a tablety.
  • Data Center and AI Group (DCAI): řešení pro poskytovatele cloudu a podnikové zákazníky.
  • Network and Edge Group (NEX): produkty pro 5G sítě, edge computing a internet věcí (neboli IoT).
  • Intel Foundry Services (IFS): výroba čipů pro externí zákazníky.
  • Mobileye: pokročilé asistenční systémy pro řidiče (ADAS) a technologie pro autonomní vozidla.

Investiční charakteristiky

Intel patří mezi největší výrobce polovodičů a jeho výsledky jsou úzce svázány s vývojem technologického sektoru. Byznys je silně cyklický. V období technologického boomu prudce roste poptávka po procesorech, zatímco v časech útlumu se objednávky čipů rychle snižují.

Navzdory cykličnosti přináší posun k datovým centrům, umělé inteligenci a foundry službám možnost podílet se na dlouhodobých růstových trendech. Nové výrobní projekty a obnovené vedení mají za cíl vrátit Intelu postavení inovátora, i když jde o náročnou a kapitálově nákladnou cestu.

Rozsáhlá výrobní základna dává firmě strategickou hloubku, ale rizika spojená s realizací projektů, tvrdou konkurencí (zejména ze strany AMD, Nvidie a TSMC) a rychlým tempem technologického vývoje dělají z budoucího směřování Intelu výzvu plnou příležitostí i nejistot.

Shrnutí pro investory

  • cyklická akcie navázaná na poptávku po technologiích a polovodičích
  • silná globální značka, ale pod tlakem konkurence a vlastních slabin v realizaci
  • strategický obrat směrem k AI, datovým centrům a foundry výrobě
  • obrovské investiční závazky (nové továrny v USA a Evropě) k obnovení vedoucí pozice
  • závislost na globálních dodavatelských řetězcích a rizicích spojených s technologickými inovacemi

Růstové faktory a rizika Intelu

Růstové faktory:

  • Růst AI a datových center: celosvětová poptávka po výpočetním výkonu pro umělou inteligenci a cloud posiluje prodeje serverových čipů.
  • Rozšíření foundry služeb: získání zakázek na výrobu čipů pro třetí strany by vytvořilo nový významný zdroj příjmů.
  • Vládní pobídky: programy podpory výroby polovodičů v USA a Evropě hrají Intelu do karet.
  • Produktové inovace: úspěšné uvedení nové generace procesorů (například Meteor Lake nebo Sierra Forest) by mohlo obnovit konkurenceschopnost.
  • Strategická partnerství: spolupráce s firmami z oblasti AI a velkými poskytovateli cloudu odemyká nový růstový potenciál.

Rizika

  • Riziko výroby: zpoždění při zavádění nových výrobních uzlů (například 5nm nebo 3nm) oslabuje konkurenceschopnost.
  • Tvrdá konkurence: AMD, Nvidia a TSMC vyvíjejí silný tlak na klíčových trzích.
  • Vysoké kapitálové výdaje: miliardové investice do továren vytvářejí finanční i provozní zátěž.
  • Hospodářské cykly: recese nebo oslabení technologického sektoru snižují poptávku po čipech.
  • Geopolitická napětí: obchodní spory mezi USA a Čínou a narušení dodavatelských řetězců představují strategické riziko.

Zajímavosti

  • Zrod Silicon Valley: Založení Intelu v roce 1968 Robertem Noycem a Gordonem Moorem stálo u vzniku toho, čemu dnes říkáme Silicon Valley.
  • Odkaz Mooreova zákona: Gordon Moore předpověděl zdvojnásobení počtu tranzistorů na čipu každé dva roky. Tento princip formoval celý technologický průmysl.
  • Uvnitř vašeho PC: po desetiletí dělala kampaň „Intel Inside“ z procesorů firmy Intel zlatý standard pro osobní počítače po celém světě.
  • Návrat k foundry výrobě: Intel investuje miliardy, aby se stal významným hráčem ve smluvní výrobě čipů a mohl konkurovat TSMC a Samsungu.
  • AI a autonomní řízení: díky akvizicím, jako je Mobileye, dělá Intel velké pokroky v oblasti autonomních vozů a technologií umělé inteligence.
  • Globální výrobní základna: Intel provozuje hlavní výrobní závody v USA, Irsku, Izraeli a brzy také v Německu, což ukazuje na jeho návrat k silné výrobní pozici.

Historie společnosti Intel

  • 1968: založení Robertem Noycem a Gordonem Moorem.
  • 1971: uvedení prvního mikroprocesoru na světě, Intel 4004.
  • 90. léta: dominance na trhu procesorů pro PC díky značce Pentium.
  • 2017: akvizice společnosti Mobileye a vstup do oblasti autonomních vozidel.
  • Dnes: nová strategie IDM 2.0 zaměřená na obnovení vedoucí pozice ve výrobě čipů.
0 USD
10 USD
15:30 - 22:00
TOP INSTRUMENTY

Podívejte se na další instrumenty

Všechny akcie

Mějte všechny své investice vždy po ruce.

S oceňovanou a snadno použitelnou investiční aplikací společnosti XTB.

NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY

Zůstaňte v obraze díky našim nejnovějším zprávám

US Open: Nasdaq pokračuje v růstu📈 Akcie...

7. ledna 2026

Nvidia dokončila nákup akcií Intelu za 5...

29. prosince 2025

Intel má šanci vrátit se k Apple – akcie...

3. prosince 2025
Více zpráv
ZÍSKEJTE PŘÍSTUP

Jak investovat do akcií Intel Corp u XTB?

1. Otevřete si účet

Vyplňte formulář a zašlete příslušné dokumenty - vše bez zbytečných formalit. Otevření účtu závisí na posouzení vhodnosti, které se ověřuje testem.

2. Proveďte vklad

Vyberte si z řady dostupných platebních metod, včetně okamžitých a bezplatných, způsob vkladu, který vám vyhovuje.

3. Začněte investovat

Vyberte z 11500+ nástrojů.

Vstup na trh

1. Stáhněte si aplikaci

Navštivte svůj obchod s aplikacemi a stáhněte si naši aplikaci zdarma.

2. Otevřete si účet

Vyplňte formulář a zašlete příslušné dokumenty - vše bez zbytečných formalit. Otevření účtu závisí na posouzení vhodnosti, které se ověřuje testem.

3. Proveďte vklad a začněte investovat

Vyberte si z řady dostupných platebních metod, včetně okamžitých a bezplatných, způsob vkladu, který vám vyhovuje.

Udělejte první krok
PROČ XTB?

Proč investovat u XTB?

Inovativní platforma

Neustále pracujeme na vývoji naší vlastní a oceňované investiční platformy, aby odpovídala veškerým potřebám. K dispozici ve verzi pro stolní počítače i mobilní zařízení.

Bezpečně a spolehlivě

Jsme jednou z největších brokerských společností kótovaných na burze cenných papírů na světě, která je regulována několika renomovanými dozorovými orgány. Jsme rovněž krytí kompenzačním fondem.

Vícejazyčná a vysoce kvalifikovaná zákaznická podpora

Náš tým zákaznické podpory je připraven Vám pomoci 24 hodin denně, od pondělí do pátku.

TOP INSTRUMENTY

Podívejte se na další instrumenty

Všechny akcie
Vzdělávání

Prozkoumejte rozsáhlou databázi znalostí

Investice do velkých vs. malých společností

9 minut(y) Příručky

Jaké jsou 4 různé typy akcií?

5 minut(y) Příručky

Výhody a nevýhody dlouhodobého investování

9 minut(y) Investice
Zobrazit články
FAQ

Máte nějaké dotazy?

Intel navrhuje a vyrábí polovodiče, mikroprocesory a související technologická řešení.

Sídlo společnosti Intel je v Santa Clara, California, USA.

Hlavní obchodní segmenty Intelu jsou výpočetní technika pro klienty, datová centra a umělá inteligence, síťová řešení a okrajové výpočty, foundry služby a Mobileye zaměřené na asistenční systémy a autonomní řízení.

IFS vyrábí čipy pro externí zákazníky, čímž rozšiřuje roli Intelu nad rámec vlastních produktů.

AMD, Nvidia, TSMC a Samsung.

Spotřební elektronika, cloudové služby, umělá inteligence, 5G sítě, automobilový průmysl a okrajové výpočty.

Ano. Intel navrhuje a vyrábí většinu svých polovodičů ve vlastních globálních továrnách.

Silný konkurenční tlak, zpoždění ve výrobě, závod o technologické inovace a problémy v globálních dodavatelských řetězcích čipů.

Ano. Jeho dceřiná společnost Mobileye vyvíjí asistenční systémy pro řidiče a technologie pro autonomní vozidla.

Akcie je druh cenného papíru, který představuje vlastnictví společnosti. Představuje nárok na část aktiv a zisků společnosti.

Vlastnictvím akcií můžete potenciálně těžit z růstu a úspěchu společnosti. Existuje několik způsobů, jak vám akcie mohou vydělat peníze: výplata dividend (některé společnosti vyplácí dividendy, což jsou platby akcionářům ze zisků společnosti), zhodnocení kapitálu (když se cena akcií, které vlastníte, zvýší, můžete akcie prodat se ziskem), rozdělení akcií (když společnost rozdělí své akcie, vydá více akcií stávajícím akcionářům, čímž se zvýší počet akcií, které vlastníte. To může také vést ke zvýšení hodnoty vaší investice).

Existují tři hlavní typy akcií: kmenové akcie (dávají svému majiteli hlasovací právo na schůzi akcionářů a nárok na část zisku společnosti prostřednictvím dividend), prioritní akcie (vyplácejí dividendy v pevně stanovené výši a mají vyšší nárok na aktiva a zisky než kmenové akcie; obvykle nejsou spojeny s hlasovacím právem) a warranty (druh cenného papíru, který dává majiteli právo, ale ne povinnost, koupit nebo prodat určitý počet akcií za předem stanovenou cenu v určitém časovém rámci).

Nelze stanovit „vhodnou” akcii pro první nákup, protože to, co se považuje za vhodnou akcii, se může lišit v závislosti na individuálních finančních záměrech a toleranci k riziku. Je důležité, aby jednotlivci před nákupem důkladně prozkoumali každou potenciální investici a zvážili svou vlastní finanční situaci.

Připojte se k více než
2 000 000 investorů
z celého světa

Začněte investovat Stáhněte si aplikaci Stáhněte si aplikaci