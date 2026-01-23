Akcie Intelu klesají kvůli slabému výhledu navzdory překvapivým výsledkům za Q4

-
Akcie Intelu klesly více než o 13 % kvůli slabému výhledu pro Q1 2026.
-
Q4 výsledky byly lepší než odhady, ale výhled zklamal očekávání trhu.
-
Omezené výrobní kapacity a problémy s dodávkami zůstávají hlavními výzvami.
-
Pokles akcií ovlivnil širší americký akciový trh během sezóny výsledků.
-
Akcie společnosti Intel se v pátek ráno propadly o více než 13 % po oznámení slabšího výhledu pro první čtvrtletí roku 2026, který nepřekonal očekávání trhu. Investoři negativně zareagovali na projekce tržeb a zisků pod odhady analytiků, což vrhá stín na snahy o stabilizaci firmy v konkurenčním prostředí.
Výsledky Q4 byly lepší než očekávání
Za čtvrté čtvrtletí roku 2025 Intel vykázal tržby kolem 13,7 miliardy dolarů a upravený zisk na akcii překonal odhady. Přesto pozitivní výsledky nedokázaly uklidnit trh, protože výhled pro současné čtvrtletí s tržbami mezi 11,7 a 12,7 mld USD a téměř nulovým ziskem byl slabší než očekávané odhady.
Problémy s kapacitou a dodávkami
Vedení společnosti upozornilo, že pokračující omezení ve výrobě omezují růst. Navzdory silné poptávce po čipech pro datová centra a umělou inteligenci jsou výrobní kapacity napjaté, a to znepokojuje investory, kteří očekávali rychlejší naplnění poptávky.
Reakce trhu
Strmý pokles cen akcií Intelu přispěl k mírnému poklesu hlavních amerických akciových indexů, protože investorům činí starosti slabý výhled u technologických společností během sezóny výsledků. Zdroj: xStation5
