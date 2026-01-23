Intel: Solidní výsledky, ale trh říká „nestačí“

- Čtvrté čtvrtletí 2025 potvrdilo, že Intel má silné základy a růstové oblasti, zejména v segmentech datových center a AI, nicméně trh zůstal zklamaný kvůli slabému výhledu na první čtvrtletí, tlaku na marže, omezené nabídce čipů a dalším rizikům v realizaci strategie, včetně nedostatku pamětí.
- Intel čelí zásadním výzvám, jako je škálování pokročilých výrobních procesů, obnova segmentu PC, zlepšení marží a kontrola nákladů, a především konzistentní realizace strategie v prostředí slabší poptávky. Společnost má před sebou ještě mnoho práce, než investoři promítnou vysoká očekávání trhu do reálného růstu ceny akcie a vyšší fundamentální valuace.
Intel zveřejnil výsledky za čtvrté čtvrtletí 2025, které na první pohled působí solidně. Tržby společnosti dosáhly 13,7 miliardy USD, čímž překonaly konsenzus analytiků o 2,2 %. Upravený zisk na akcii (EPS) činil 0,15 USD, tedy téměř dvojnásobek oproti očekávaným 0,08 USD. Segment datových center a umělé inteligence meziročně vzrostl o 9 % na 4,7 miliardy USD, což odráží rostoucí poptávku po procesorech v éře umělé inteligence.
Navzdory těmto pozitivním číslům trh reagoval prudkým výprodejem, protože se investoři zaměřili spíše na slabý výhled pro první čtvrtletí, tlak na náklady a rizika v realizaci, než na historická data o EPS a tržbách.
Finanční výsledky:
-
EPS: 0,15 USD (vs. očekávání 0,08 USD)
-
Tržby: 13,7 miliardy USD (vs. očekávání 13,4 miliardy USD), meziročně pokles o 4 %
-
Hrubé marže: pod silným tlakem kvůli vyšším nákladům na výrobu a omezené dodávce čipů
-
Datová centra a AI segment: +9 % meziročně, 4,7 miliardy USD
-
Klientský segment (PC): pokles tržeb o 7 % meziročně, 8,2 miliardy USD
-
Výrobní procesy 18A a 14A: postupný náběh, ale výnosy z výroby zůstávají pod očekáváním
-
Napětí v paměťovém segmentu: globální nedostatek DRAM a NAND by mohl omezit objemy a marže v PC segmentu
Technologický pokrok a rizika realizace
Vedení společnosti zdůraznilo pokrok ve vývoji výrobních procesů 18A a 14A, nejpokročilejších litografických technologií vyráběných v USA. Riziko spojené s realizací však roste a výnosy z výroby zůstávají pod stanovenými cíli, což zvyšuje nejistotu na trhu a ovlivňuje reakci investorů.
Akcie Intelu posílily o 11 % před zveřejněním výsledků v očekávání pozitivního překvapení, avšak po jejich zveřejnění převážily obavy z neuspokojivého výhledu na první čtvrtletí, tlaku na náklady, klesajících marží a slabého výkonu v segmentu PC. To ukazuje, že v aktuálním tržním cyklu se investoři primárně zaměřují na budoucnost a kvalitu realizace strategie, nikoliv pouze na výsledky minulého čtvrtletí.
Výhled na 1. čtvrtletí 2026:
-
Očekávané tržby: 11,7–12,7 miliardy USD (2,4% pod tržním konsenzem)
-
Upravený EPS: přibližně 0,00 USD (vs. očekávání 0,05 USD)
Hlavní důvody:
-
vyčerpání skladových zásob
-
přesun produkce waferů do segmentu serverů, které budou expedovány až na konci čtvrtletí
Dopad na růst a marže:
-
Omezená nabídka čipů nadále brzdí růst tržeb a potenciál pro rozšíření marží, a to i přes rostoucí poptávku v oblasti AI
Nová strukturální rizika
Kromě krátkodobých problémů s výhledem se objevují nová strukturální rizika, která mohou zvýšit tlak na výsledky Intelu v následujících čtvrtletích. Jako klíčová slabina je uváděno riziko realizace, tedy nedostatečná konzistence při naplňování strategie, což je o to důležitější vzhledem k vysokým očekáváním trhu.
Zároveň by napjatá nabídka pamětí mohla oslabit poptávku po PC, což ohrožuje segment klientských zařízení. Slabost v tomto segmentu by mohla negativně ovlivnit návratnost investic do Foundry a výrobního procesu 18A, který se z velké části opírá o interní objemy.
Dlouhodobý výhled
Intel očekává v 1. čtvrtletí 2026 tržby ve výši 11,7–12,7 miliardy USD a upravený EPS blízko nuly, což podtrhuje opatrný postoj společnosti. Omezená nabídka čipů – navzdory rostoucí poptávce v oblasti AI – nadále omezuje potenciál růstu tržeb i zlepšení marží. Segment PC zůstává výrazným rizikem, zatímco datová centra, AI a Foundry představují příležitosti k růstu, pokud bude strategie efektivně realizována a obnovena ziskovost.
Změny ve vedení a restrukturalizace podnikání jsou součástí širší snahy Intelu o obrat, nicméně dokud společnost neprokáže konzistentní naplňování svých plánů, trh zůstane skeptický vůči dlouhodobému zotavení.
Vyšší tržní očekávání po spektakulárním růstu: Za posledních 12 měsíců akcie Intelu vzrostly téměř o 150 %. Trh již zahrnul většinu informací do cen a nyní očekává pozitivní výsledky. Čtvrté čtvrtletí přineslo solidní fundamenty, avšak vzhledem k vysokým očekáváním investorů nebyly aktuální výsledky dostatečně přesvědčivé, což vysvětluje prudký výprodej.
