zobrazit více
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
71 % retailových účtů CFD je ztrátových. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
MCD.US

MCD.US - MCD.US

McDonald's Corp
Otevřít účet
Nejoblíbenější

Žádné výsledky ""

Podívejte se na úplný seznam dostupných nástrojů

Zpět na stránku nástrojů
Výkonnost v minulosti nebo budoucí prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.
Stáhněte si bezplatnou aplikaci
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY

Zůstaňte v obraze díky našim nejnovějším zprávám

Více zpráv
O INSTRUMENTU

Investujte do McDonald's Corp s nulovými poplatky

McDonald’s není jen restaurace, ale i globální kulturní ikona, která změnila způsob, jakým svět jí. Akcie McDonald’s (MCD) tuto sílu značky odrážejí i na burze, kde firma dlouhodobě patří mezi nejstabilnější tituly v sektoru spotřebního zboží.

Od od menších městských restaurací s výdejem do auta přes letištní salonky až po městské panorama, zlaté oblouky McDonald’s jsou symbolem rychlého, cenově dostupného a konzistentního jídla. Za burgery a hranolky se však skrývá sofistikovaný obchodní model založený na nemovitostech, franšízingu a globální logistice. McDonald’s neprodává jen jídlo, ale poskytuje pohodlí v globálním měřítku, Big Mac po Big Macu.

Klíčové body

  • Podle tržeb je McDonald’s největší řetězec rychlého občerstvení na světě
  • Působí ve více než 100 zemích a má přes 40 000 poboček po celém světě
  • Funguje na franšízovém modelu, více než 90 % restaurací provozují franšízanti
  • Nabízí konzistentní menu po celém světě, přizpůsobené místním chutím
  • Obchoduje se na newyorské burze (NYSE: MCD) a je členem indexu Dow Jones Industrial Average
  • Inovuje v oblasti digitálních objednávek, rozvozu a udržitelnosti, aby si udržel konkurenceschopnost

Obchodní model

McDonald’s získává příjmy především z franšízových poplatků a nájmů z nemovitostí, nikoli přímo z provozu restaurací. Většina jeho restaurací je franšízová, což znamená, že franšízanti platí McDonald’s za využívání značky, marketingovou podporu a pronájem prostor. Díky tomuto modelu mají akcie McDonald’s (MCD) atraktivní marže a stabilní cash flow, což z nich činí oblíbený titul mezi dividendovými investory.

Příjmy pocházejí z:

  • Franšízových poplatků a licenčních poplatků
  • Nájmů z nemovitostí, které McDonald’s vlastní a pronajímá franšízantům
  • Restaurací provozovaných přímo společností (méně než 10 % poboček)
  • Partnerství v oblasti doručovacích aplikací a digitálních platforem

Díky vlastnictví pozemků pod mnoha svými restauracemi funguje McDonald’s nejen jako potravinářská společnost, ale i jako silná realitní firma.

Obchodní segmenty

  • Franšízové restaurace: Jádro modelu McDonald’s, které generuje opakované příjmy prostřednictvím licenčních poplatků a nájmů.
  • Restaurace provozované přímo společností: Menší část podnikání, kterou McDonald’s řídí sám z důvodu strategické kontroly.
  • Mezinárodní provozované trhy (IOM): Zahrnují klíčové trhy jako Velká Británie, Francie a Austrálie, kde má McDonald’s silné provozní zastoupení.
  • Mezinárodní licencované trhy: Oblasti jako Latinská Amerika, Asie a Afrika, kde provoz zajišťují místní partneři na základě licenčních dohod.

Investiční charakteristiky akcie McDonald’s (MCD)

McDonald’s je široce považován za defenzivní akcii, tedy společnost, která si vede relativně dobře jak v silném, tak v oslabeném ekonomickém prostředí. Jeho globální franšízový model, loajalita zákazníků a stabilní peněžní toky jej činí atraktivním pro investory zaměřené na příjem i dlouhodobý růst.

  • Stabilní cash flow z franšízingu: Více než 90 % restaurací funguje na bázi franšízy, což zajišťuje stálý příjem z licenčních poplatků a nájmů bez ohledu na místní provozní náklady. Díky tomu má McDonald’s nižší kapitálové výdaje a efektivnější nákladovou strukturu.
  • Výhoda v nemovitostech a značce: Díky vlastnictví hodnotných pozemků ve velkých městech profituje McDonald’s i z růstu hodnoty nemovitostí, což mu přináší další vrstvu dlouhodobé stability. Globální známost značky navíc firmu chrání před konkurencí.
  • Spolehlivost dividendy: McDonald’s je součástí indexu S&P 500 Dividend Aristocrats a má dlouhou historii pravidelného zvyšování dividend, což z něj dělá oblíbenou volbu pro investory hledající výnos.
  • Globální působnost s místní adaptací: McDonald’s působí ve více než 100 zemích a jeho příjmy jsou geograficky diverzifikované, což mu poskytuje odolnost proti místním hospodářským problémům. Na druhou stranu to přináší riziko spojené s výkyvy měnových kurzů.

Růstové faktory a rizika akcie McDonald’s (MCD)

Růstové faktory

Kromě stabilních výnosů nabízejí akcie McDonald’s (MCD) i růstový potenciál podpořený digitalizací, modernizací poboček a adaptací menu na nové trendy.

  • Digitalizace a rozvoz: Mobilní objednávky, digitální věrnostní programy a propojení s platformami třetích stran (Uber Eats, DoorDash) zvyšují pohodlí zákazníků a průměrnou hodnotu objednávky.
  • Inovace a lokalizace menu: Rozšiřování nabídky zdravějších jídel, rostlinných produktů a regionálně přizpůsobených položek udržuje značku atraktivní napříč generacemi i geografiemi.
  • Refranšízový model: McDonald’s dál snižuje počet restaurací provozovaných přímo, čímž zvyšuje marže a přenáší více provozních jednotek na franšízanty.
  • Expanze ve městech a modernizace poboček: Modernizace restaurací a rozvoj menších městských formátů umožňují lépe oslovit měnící se demografii ve městech.

Rizika

  • Volatilita cen komodit: Jako potravinářská firma je McDonald’s vystaven růstu nákladů na suroviny – od hovězího masa a brambor až po obaly.
  • Tlaky na pracovní sílu: Růst mezd a nedostatek pracovníků na klíčových trzích mohou ovlivnit marže franšízantů i rychlost obsluhy.
  • Měnová rizika: Globální působnost znamená zranitelnost vůči výkyvům měnových kurzů, zejména na trzích se slabší měnou.
  • Měnící se stravovací trendy: Posun směrem ke zdravějšímu nebo udržitelnému stravování může snížit dlouhodobou atraktivitu, pokud na něj McDonald’s nebude reagovat včas.

Fakta o McDonald’s

  • Franšízové impérium: Více než 90 % restaurací McDonald’s je franšízových, takže se firma chová spíše jako pronajímatel s menu než jako kuchař v restauraci.
  • Král nemovitostí: McDonald’s vlastní některé z nejhodnotnějších komerčních nemovitostí na světě, včetně prémiových městských lokalit.
  • Příběh zlatých oblouků: Podle některých průzkumů je slavné logo známější než křesťanský kříž, což dokazuje sílu značky.
  • Lokalizovaná nabídka: McDonald’s přizpůsobuje své menu místním chutím, například McSpaghetti na Filipínách nebo McAloo Tikki v Indii.
  • Technologická transformace: Společnost zavedla mobilní objednávky, věrnostní aplikace a technologie drive-thru řízené umělou inteligencí na klíčových trzích.
  • Ikonické produkty: Index Big Mac, vytvořený časopisem The Economist, využívá cenu Big Macu v jednotlivých zemích jako neformální měřítko parity kupní síly.

Krátká historie společnosti a hlavní milníky

McDonald’s začal v roce 1940 jako drive-in restaurace v San Bernardinu v Kalifornii, kterou založili Richard a Maurice McDonaldovi. V 50. letech ji zásadně proměnil Ray Kroc, který vybudoval franšízový model a otevřel první oficiální restauraci McDonald’s Corporation v Des Plaines v Illinois.

Během desetiletí rychlé globální expanze se McDonald’s stal symbolem globalizace a přinesl standardizované rychlé občerstvení do celého světa. V posledních letech se společnost zaměřuje na digitální inovace, partnerství v oblasti rozvozu a udržitelnost, aby si udržela relevanci v měnícím se prostředí spotřebitelů.

0 USD
10 USD
15:30 - 22:00
TOP INSTRUMENTY

Podívejte se na další instrumenty

Všechny akcie

Mějte všechny své investice vždy po ruce.

S oceňovanou a snadno použitelnou investiční aplikací společnosti XTB.

NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY

Zůstaňte v obraze díky našim nejnovějším zprávám

Akcie McDonald's rostou o 3 % po zveřejnění...

5. listopadu 2025

McDonald’s v USA překonal odhady díky vyšším...

5. listopadu 2025

McDonald's sníží ceny – nabídne zlevněné...

20. srpna 2025
Více zpráv
ZÍSKEJTE PŘÍSTUP

Jak investovat do akcií McDonald's Corp u XTB?

1. Otevřete si účet

Vyplňte formulář a zašlete příslušné dokumenty - vše bez zbytečných formalit. Otevření účtu závisí na posouzení vhodnosti, které se ověřuje testem.

2. Proveďte vklad

Vyberte si z řady dostupných platebních metod, včetně okamžitých a bezplatných, způsob vkladu, který vám vyhovuje.

3. Začněte investovat

Vyberte z 11500+ nástrojů.

Vstup na trh

1. Stáhněte si aplikaci

Navštivte svůj obchod s aplikacemi a stáhněte si naši aplikaci zdarma.

2. Otevřete si účet

Vyplňte formulář a zašlete příslušné dokumenty - vše bez zbytečných formalit. Otevření účtu závisí na posouzení vhodnosti, které se ověřuje testem.

3. Proveďte vklad a začněte investovat

Vyberte si z řady dostupných platebních metod, včetně okamžitých a bezplatných, způsob vkladu, který vám vyhovuje.

Udělejte první krok
PROČ XTB?

Proč investovat u XTB?

Inovativní platforma

Neustále pracujeme na vývoji naší vlastní a oceňované investiční platformy, aby odpovídala veškerým potřebám. K dispozici ve verzi pro stolní počítače i mobilní zařízení.

Bezpečně a spolehlivě

Jsme jednou z největších brokerských společností kótovaných na burze cenných papírů na světě, která je regulována několika renomovanými dozorovými orgány. Jsme rovněž krytí kompenzačním fondem.

Vícejazyčná a vysoce kvalifikovaná zákaznická podpora

Náš tým zákaznické podpory je připraven Vám pomoci 24 hodin denně, od pondělí do pátku.

TOP INSTRUMENTY

Podívejte se na další instrumenty

Všechny akcie
Vzdělávání

Prozkoumejte rozsáhlou databázi znalostí

Investice do velkých vs. malých společností

9 minut(y) Příručky

Jaké jsou 4 různé typy akcií?

5 minut(y) Příručky

Výhody a nevýhody dlouhodobého investování

9 minut(y) Investice
Zobrazit články
FAQ

Máte nějaké dotazy?

McDonald’s primárně prodává rychlé občerstvení, například burgery, hranolky, kuřecí produkty, saláty, nápoje a snídaňové položky, přičemž menu je regionálně přizpůsobeno. Pro investory je klíčové, že jde o škálovatelný a standardizovaný model. Nízké náklady a vysoké marže u základních produktů, jako jsou hranolky a nápoje, zajišťují stabilní ziskovost, zatímco inovace v lokální nabídce umožňují pronikat na různorodé trhy bez ztráty provozní efektivity.

Ano. Více než 90 % restaurací McDonald’s provozují franšízanti. Tento model přenáší velkou část provozních rizik (mzdy, náklady na potraviny, místní konkurenci) na franšízanty, zatímco McDonald’s inkasuje licenční poplatky, nájem a franšízové poplatky. Pro akcionáře znamená franšízový model stabilní tok příjmů s nižší volatilitou ve srovnání s přímým provozem všech restaurací.

I když prodeje jídla hrají roli, skutečným motorem zisků je franšízový model. Příjmy plynou z:

  • licenčních poplatků (procento z tržeb)
  • nájmů z nemovitostí, které McDonald’s vlastní a pronajímá franšízantům
  • franšízových poplatků placených provozovateli

Tento model přináší vysoce ziskové, opakující se příjmy, které jsou méně citlivé na krátkodobé výkyvy cen potravin.

V mnoha ohledech ano. McDonald’s vlastní velkou část pozemků a budov, kde jeho restaurace stojí, a pronajímá je franšízantům. Tato dvojrole – pronajímatel a franšízor – činí z nemovitostí základní kámen jeho hodnoty. Investoři proto firmu často vnímají nejen jako lídra v rychlém občerstvení, ale i jako významného hráče v oblasti nemovitostí. Tato struktura zajišťuje stabilní příjmy a podporuje dlouhodobou hodnotu, kterou investoři vnímají u akcií McDonald’s (MCD).

Sídlo společnosti je v Chicagu ve státě Illinois v USA. Americký trh je pro McDonald’s nejvýznamnějším zdrojem zisků a zároveň udává globální standardy pro branding, marketing a zavádění technologií.

McDonald’s působí ve více než 100 zemích a má přes 40 000 restaurací po celém světě. Tato diverzifikace snižuje geografická rizika, takže pokud se jednomu regionu nedaří, často je to kompenzováno růstem v jiných. Pro investory to znamená odolnost, globální dominanci značky a možnost podílet se na růstu rozvíjejících se trhů.

Společnost výrazně investuje do digitální transformace: mobilních objednávek, technologií drive-thru s využitím umělé inteligence, věrnostních aplikací a partnerství v oblasti rozvozu. Současně rozšiřuje udržitelné obaly a ekologické iniciativy. Z pohledu investora tyto kroky posilují loajalitu zákazníků, zvyšují efektivitu a přibližují značku požadavkům ESG investorů.

Index Big Mac, který vytvořil časopis The Economist, porovnává ceny Big Macu po celém světě jako měřítko hodnoty měn. Přestože jde o odlehčený ukazatel, zdůrazňuje roli McDonald’s jako proxy pro globální kupní sílu spotřebitelů. Investoři ho často využívají jako neformální nástroj k pochopení, jak makroekonomické trendy, například pohyby měnových kurzů, ovlivňují mezinárodní příjmy.

McDonald’s se obchoduje na burze NYSE pod tickerem MCD. Mezi akcionáři převažují velcí institucionální investoři (penzijní fondy, ETF, podílové fondy), ale i drobní investoři. Silné zastoupení dlouhodobých institucionálních držitelů odráží postavení firmy jako defenzivní, dividendové a stabilní blue-chip akcie.

Ano. Od vegetariánských jídel v Indii až po teriyaki burgery v Japonsku přizpůsobuje McDonald’s menu místním chutím a kulturám. Pro investory to dokládá provozní flexibilitu a schopnost získávat podíl na trhu v různorodých ekonomikách při zachování jednotné globální značky.

Akcie je druh cenného papíru, který představuje vlastnictví společnosti. Představuje nárok na část aktiv a zisků společnosti.

Vlastnictvím akcií můžete potenciálně těžit z růstu a úspěchu společnosti. Existuje několik způsobů, jak vám akcie mohou vydělat peníze: výplata dividend (některé společnosti vyplácí dividendy, což jsou platby akcionářům ze zisků společnosti), zhodnocení kapitálu (když se cena akcií, které vlastníte, zvýší, můžete akcie prodat se ziskem), rozdělení akcií (když společnost rozdělí své akcie, vydá více akcií stávajícím akcionářům, čímž se zvýší počet akcií, které vlastníte. To může také vést ke zvýšení hodnoty vaší investice).

Existují tři hlavní typy akcií: kmenové akcie (dávají svému majiteli hlasovací právo na schůzi akcionářů a nárok na část zisku společnosti prostřednictvím dividend), prioritní akcie (vyplácejí dividendy v pevně stanovené výši a mají vyšší nárok na aktiva a zisky než kmenové akcie; obvykle nejsou spojeny s hlasovacím právem) a warranty (druh cenného papíru, který dává majiteli právo, ale ne povinnost, koupit nebo prodat určitý počet akcií za předem stanovenou cenu v určitém časovém rámci).

Nelze stanovit „vhodnou” akcii pro první nákup, protože to, co se považuje za vhodnou akcii, se může lišit v závislosti na individuálních finančních záměrech a toleranci k riziku. Je důležité, aby jednotlivci před nákupem důkladně prozkoumali každou potenciální investici a zvážili svou vlastní finanční situaci.

Připojte se k více než
2 000 000 investorů
z celého světa

Začněte investovat Stáhněte si aplikaci Stáhněte si aplikaci