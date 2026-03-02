📉 AeroVironment prudce kolísá: snížení ratingu u Raymond James oživilo riziko kolem kontraktu SCAR

Akcie AeroVironment (AVAV) se 2. března 2026 propadly zhruba o 18–20 % poté, co se ranní růst rychle otočil do silného výprodeje. Hlavním impulzem bylo snížení doporučení od Raymond James na Underperform, které znovu otevřelo téma nejistoty kolem programu SCAR u U.S. Space Force a jeho dopadu na backlog i viditelnost budoucích tržeb. Zdroj: xStation5
Co stálo za poklesem
Raymond James snížil rating po informaci, že Space Force znovu soutěží program SCAR, který je podle shrnutí největším programem “of record” pro AeroVironment (cca 1,4 mld. USD). V reportu Investing.com akcie v průběhu dne klesaly přibližně o ~19,7 %, když trh započítal riziko ztráty podílu v nové soutěži.
Proč je SCAR pro trh klíčový
Podle stejného textu může re-soutěž SCAR potenciálně „vymazat“ 1,0–1,4 mld. USD z celkového backlogu AeroVironmentu (uváděno kolem 2,8 mld. USD), což zvyšuje nejistotu pro odhady tržeb.
Citlivost je vyšší i proto, že už v lednu 2026 firma oznámila stop-work order na BADGER systémy v rámci SCAR, aby mohla s vládou vyjednat upravené podmínky (směrem k firm-fixed-price).
Silná poptávka vs. headline riziko kontraktů
Ve 2Q FY2026 společnost vykázala rekordní tržby 472,5 mil. USD (+151 % YoY) a bookings 1,4 mld. USD (book-to-bill 2,9), přičemž funded backlog byl 1,1 mld. USD k 1. 11. 2025.
Firma současně zvýšila celoroční výhled tržeb na 1,95–2,0 mld. USD a uvedla non-GAAP EPS 3,40–3,55, což podporuje příběh o růstu, ale trh nyní řeší, jak velká část backlogu je „ohrožená“ a jak rychle se mění.
Switchblade objednávka a změna na pozici CFO
Dne 26. února AeroVironment oznámil objednávku 186 mil. USD od U.S. Army na Switchblade (včetně 600 Block 2 a 300 Block 20) pod existujícím pětiletým kontraktem IDIQ za 990 mil. USD.
Firma také uvedla, že CFO Kevin McDonnell odejde do důchodu k 31. červenci 2026 a zůstane ve funkci do jmenování nástupce (nebo do tohoto data).
Co sledovat dál
Společnost oznámila, že výsledky za 3Q FY2026 (kvartál končící 31. 1. 2026) zveřejní po uzavření trhu 10. března 2026. Klíčové budou komentáře k programu SCAR, struktura backlogu a očekávaná konverze do tržeb v roce 2026.
