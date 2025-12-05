3 trhy, které sledovat příští týden (05.12.2025)

V nadcházejícím týdnu se finanční trhy zaměří především na rozhodnutí centrálních bank, přičemž hlavní pozornost bude patřit americkému Fedu. Začínají se objevovat opožděná makrodata z USA, nicméně klíčové ukazatele jako inflace CPI a zpráva o trhu práce NFP budou zveřejněny až po středečním rozhodnutí Fedu. I přesto je trh téměř přesvědčený, že Fed sazby sníží. Kromě Fedu se budou rozhodovat také Švýcarská národní banka a Rezervní banka Austrálie. Výsledky zveřejní také některé technologické firmy s posunutým fiskálním kalendářem, včetně Broadcomu a Oracle. V tomto kontextu si zvláštní pozornost zaslouží trhy jako ZLATO, index US100 a měnový pár USDCHF.
ZLATO
Zlato od svého listopadového minima posílilo o přibližně 7 % a patří k nejvýkonnějším aktivům letošního roku, i když momentálně zaostává za stříbrem. Středeční oznámení Fedu může výrazně ovlivnit cenu zlata. Trh počítá s více než 90% pravděpodobností snížení sazeb, a investoři se proto zaměří na další výhled Fedu. Další částečné snížení se očekává v dubnu, plné pak v červnu. Pokud bude komunikace Fedu holubičí, mohlo by to vytvořit další prostor pro oslabení dolaru a růst zlata, zejména v situaci, kdy se kapitál odklání od amerických aktiv. Kromě středy je důležité sledovat i úterní report JOLTS a čtvrteční týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti.
US100
Futures na Nasdaq 100 posílily o více než 7 % od minima z 21. listopadu a aktuálně jsou méně než 3 % pod historickými maximy. Pro index bude klíčové středeční rozhodnutí Fedu i výsledková sezóna technologických firem s posunutým fiskálním rokem. Ve středu po uzavření trhu zveřejní výsledky Adobe a Oracle. Oracle, díky spolupráci s OpenAI a Nvidií, je některými označován za další spekulativní bublinu. Ve čtvrtek po uzavření trhu oznámí výsledky Broadcom, který je známý výrobou specializovaných čipů. Ačkoli je často považován za silně nadhodnocený titul, jeho předchozí výsledky byly velmi silné.
USDCHF
Zatímco se od Fedu očekává další snížení sazeb, u Švýcarské národní banky (SNB) se podobný krok nečeká, a to i přes problém nízké inflace. Podle agentury Bloomberg zůstávají reálné úrokové sazby ve Švýcarsku vysoké a nedostatek měnové intervence SNB může opět vyvinout tlak na posílení franku. Švýcarská měna letos posílila téměř o 13 % vůči americkému dolaru a v rámci měn G10 zaostává pouze za švédskou korunou. Pokud SNB zůstane pasivní, nelze vyloučit další pokus o prolomení hranice 0,80 na páru USDCHF.
