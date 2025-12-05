Santa Claus rally – mýtus, statistika, nebo skutečná tržní příležitost v roce 2025?

Na akciových trzích je prosinec považován za měsíc, kdy je Santa Claus povinen doručit zisky, a investoři často očekávají růst na konci roku. Statistiky však rychle zchladí emoce: prosinec není měsícem s nejvyšším průměrným výnosem, ale vyniká tím, že jen zřídka končí poklesem. V praxi tak investoři získávají měsíc s vysokou spolehlivostí, kdy trh častěji odměňuje trpělivost než trestá přehnaný optimismus.
Klasická Santa Claus rally pokrývá velmi specifické a krátké období roku. Statisticky se jedná o sedm obchodních seancí – posledních pět dnů v prosinci a první dvě v lednu, které se posuzují jako celek. Během tohoto období se pozitivní výnosy a nadprůměrná výkonnost indexů objevují častěji než v jiných obdobích, což dalo vzniknout mýtu o prosinci jako o měsíci, kdy je trh téměř povinen přinést dárek ve formě zisků.
Historická data pro hlavní indexy ve Spojených státech a Evropě ukazují, že prosinec nedominoval z hlediska průměrných měsíčních výnosů, ačkoliv se obvykle řadí do horní poloviny žebříčku. Průměrné prosincové výnosy u širokých akciových indexů se běžně pohybují mezi 2 % až 3 %, zatímco nejsilnější měsíce mohou přesáhnout čtyři procenta. Zároveň je podíl prosinců končících poklesem výrazně nižší než u většiny ostatních měsíců, což podporuje pověst konce roku jako relativně předvídatelného období.
Z praktického hlediska tak prosinec není králem výkonnosti, ale patří mezi nejpředvídatelnější měsíce z hlediska směru trhu.
Průměrné měsíční výnosy indexu S&P 500
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Průměrné měsíční výnosy indexu DAX
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Mechanismus stojící za touto anomálií je do značné míry poháněn chováním investorů a procesy v rámci institucionálních fondů. Konec roku je obdobím, kdy se uzavírají výkonnostní knihy a upravují pozice, což podporuje rotaci kapitálu z defenzivních aktiv do akcií, které zlepšují prezentaci portfolia. Daňový motiv rovněž hraje důležitou roli – někteří investoři realizují ztráty v prosinci, aby snížili daňový základ, a v lednu se na trh vracejí, čímž posilují poptávku. Nižší likvidita a sváteční nálada způsobují, že i mírný příliv nákupních objednávek může vést k výraznějším pohybům cen než za běžných podmínek, čímž se posiluje vnímání přirozené tendence trhu růst v tomto období.
Může závěr roku 2025 zopakovat efekt Santa Claus rally?
V roce 2025 narazí příběh o Santa Claus rally na nezvykle náročný výchozí bod. Hlavní indexy v USA, Evropě i na varšavské burze se pohybují blízko historických maxim, přičemž některé z nich stanovily nová rekordní maxima po sérii velmi silných měsíců. Taková situace zvyšuje riziko vybírání zisků a citlivost trhu na negativní překvapení, ale nevylučuje další růst, pokud se objeví podpůrné makroekonomické signály. Potenciální prosincová rally závisí méně na sezónnosti jako takové a více na tom, zda investoři obdrží argumenty ospravedlňující pokračující expozici při rekordně vysokých valuacích.
Klíčovou roli sehrává politika americké centrální banky (Fed). Prosincové zasedání Fedu se může stát katalyzátorem další vlny rizikového sentimentu. Snížení úrokových sazeb spolu s holubičí komunikací zvyšuje apetit po rizikových aktivech, zatímco ponechání sazeb beze změny nebo jestřábí tón může omezit potenciál Santa Claus rally. Jakékoli odložení rozhodnutí nebo opatrnější rétorika může vyvolat zklamání v období, které je historicky spojeno spíše s pozvolným růstem než s ostrými korekcemi.
Sezónní grafy indexů SPX a DAX ukazují, že prosinec bývá měsícem relativně stabilní pozitivní výkonnosti. Ačkoliv nejde o měsíc s nejvyšším průměrným výnosem, nízká četnost poklesů vytváří pozitivní bilanci, která – v kombinaci s aktuálním momentem a rozhodnutím Fedu – může podpořit Santa Claus rally.
Rizika však nelze ignorovat. Vysoké akciové valuace zvyšují citlivost na makroekonomické nebo geopolitické šoky. Santa Claus rally zůstává možným scénářem, ale s umírněnou pravděpodobností a neměla by být považována za zaručenou. Sezónnost je cenným doplňkovým ukazatelem, ale nemůže nahradit fundamentální analýzu a kvalitní řízení rizik.
Santa Claus rally zůstává jednou z nejznámějších sezónních anomálií na trzích. Rok 2025 vytváří zajímavé pozadí pro její možné opakování, jelikož kombinuje silný moment, rekordní úrovně indexů a možný vliv rozhodnutí měnové politiky. Tato konstelace faktorů nahrává scénáři mírného růstu nebo stabilizace, ačkoliv možnost silnějšího růstu na konci roku zůstává rovněž otevřená. Sezónnost může podpořit vývoj trendu, ale nenahrazuje širší hodnocení makroekonomického prostředí a rizik, která zůstávají pro chování trhu klíčová.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.