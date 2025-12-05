OPEC drží těžbu stabilní

-
Produkce OPEC v listopadu zůstala stabilní na 29 mil. barelů denně.
-
Ceny ropy klesly meziročně o 15 %.
-
OPEC+ plánuje pauzu v navyšování těžby během Q1 2026.
-
UAE mírně navýšily produkci, jiné státy jako Írán nebo Saúdská Arábie ji snížily.
-
Těžba ropy ze strany OPEC zůstala v listopadu prakticky beze změny, když průměrná denní produkce dosáhla přibližně 29 milionů barelů denně, jak ukazuje nový průzkum agentury Bloomberg. Kartel tak pokračuje v opatrné strategii i přes známky přebytku na globálních trzích s ropou, které tlačí ceny směrem dolů.
V uplynulých měsících se organizace OPEC+ (OPEC a jeho spojenci včetně Ruska) dohodla na postupném navyšování těžby, avšak tempo růstu výrazně zpomalila. Důvodem je očekávaný přebytek nabídky v roce 2026, kdy podle odhadů převýší růst produkce – jak ze strany OPEC, tak mimo něj – spotřebitelskou poptávku. Ceny ropy klesly od začátku roku o 15 % a pohybují se kolem 63 USD za barel, tedy nejníže za posledních pět let.
Saúdská Arábie, hlavní hráč v rámci OPEC+, nedávno oznámila, že pozastaví další zvyšování produkce v 1. čtvrtletí 2026, což má reflektovat sezonní pokles poptávky a také umožnit vyhodnocení dopadů geopolitických událostí v Rusku a Venezuele.
V listopadu mírně navýšily produkci Spojené arabské emiráty, o zhruba 60 000 barelů denně, čímž se dostaly na 3,61 milionu barelů za den – což překračuje jejich oficiální kvótu v rámci OPEC+. Naopak menší pokles těžby zaznamenaly země jako Írán, Gabon a dokonce i Saúdská Arábie.
Analytici zároveň upozorňují, že zatímco OPEC+ v dubnu překvapil trh rychlým obnovením těžby po covidovém období, mnoho členů nedosahuje plánovaných objemů. Někteří kvůli technickým problémům, jiní z důvodu dřívějšího překročení kvót.
V rámci listopadového online setkání se aliance dohodla na revizi kapacit jednotlivých členů, což má vést k realističtějším kvótám do budoucna. Další online konference klíčových členů OPEC+ je naplánována na 4. ledna 2026, kde budou vyhodnoceny plány na zmrazení těžby v prvním čtvrtletí.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americké ropy WTI prorazila nad předchozí rezistenci a aktuálně se obchoduje na úrovni 60,35 USD. Tento růst potvrzuje silné momentum a býčí sílu kupců. Klouzavé průměry EMA 50 (59,47 USD) a SMA 100 (59,27 USD) byly rovněž překonány směrem vzhůru, což podtrhuje pokračující růstový trend. CCI (Commodity Channel Index) vystřelil na hodnotu 371,6, což značí extrémní překoupenost trhu, ale zároveň potvrzuje sílu aktuálního impulsu. Momentum se rovněž nachází vysoko, nad hranicí 100 bodů, což ukazuje na silný nárůst nákupní aktivity. Objem obchodů během růstu rovněž vzrostl, což posiluje důvěru v tržní průraz.
Z pohledu technické analýzy je aktuálně další rezistencí úroveň 60,81 USD, která se nachází těsně nad aktuální cenou a představuje krátkodobý cíl kupců. Naopak nejbližší support leží kolem hladiny 57,08 USD, což je předchozí úroveň podpory, která nyní slouží jako spodní hranice formace.
Zdroj: xStation5
