US100 roste po datech PCE 📈

Futures na Nasdaq 100 (US100) dnes rostou o více než 0,5 %, přičemž náladu podporuje pro-tržní zpráva o PCE. Inflační očekávání odpovídala odhadům trhu, zatímco osobní spotřeba a příjmy se vesměs shodovaly s projekcemi ekonomů.
- Předběžná data University of Michigan pro prosinec rovněž podpořila býčí náladu na Wall Street, když ukázala zlepšení spotřebitelské důvěry spolu s poklesem inflačních očekávání jak v jednoletém, tak v pětiletém horizontu. Tato kombinace posiluje přesvědčení investorů v reálné prosincové snížení sazeb a v “nižší-rizikový” holubičí scénář měnové politiky pro rok 2026, který by mohl podpořit riziková aktiva, zatímco by vyvíjel tlak na výnosy a americký dolar.
- Setkání mezi čínským vicepremiérem He Lifengem a americkým ministrem financí Scottem Bessentem pravděpodobně proběhlo pozitivně, neboť čínští představitelé vydali optimistické prohlášení s cílem rozšířit spolupráci se Spojenými státy.
- K rostoucímu apetitu po riziku přispěly i akcie společnosti CoreWeave (CRWV.US), jednoho z nejvíce prodávaných technologických titulů tohoto roku, které za posledních pět seancí vzrostly o více než 23 %. Tento pohyb naznačuje slábnoucí obavy ohledně přepálených výdajů na AI infrastrukturu. Analytici Roth Capital Partners ohodnotili společnost ratingem “buy” a cílovou cenou 110 USD.
Zdroj: xStation5
Technologické akcie obecně rostou, a to nejen v oblasti infrastruktury a polovodičů, ale také v segmentu softwaru. Salesforce (CRM.US) posiluje po silných výsledcích za poslední období. Příští týden přinese klíčové zprávy od společností Adobe, Oracle a Synopsys, jejichž výsledky mohou ovlivnit náladu v celém softwarovém sektoru.
Zdroj: xStation5
Oracle (ORCL.US, D1)
Akcie společnosti Oracle vzrostly téměř o 20 % ze svých listopadových minim, stále však zůstávají přibližně 5 % pod 200denním EMA a asi 50 % pod historickými maximy.
Nadcházející výsledky (středa) mohou vyvolat zvýšenou volatilitu oběma směry.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Wall Street zakončuje týden klidným růstem 🗽 Kryptoměny oslabují
NATGAS roste o 5 % a dosahuje 3letého maxima 🔎
Bitcoin ztrácí 3 % 📉 Technický medvědí pattern vlajky?
3 trhy, které sledovat příští týden (05.12.2025)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.