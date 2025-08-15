3 trhy, které sledovat příští týden (15. 8. 2024)

Finanční trhy zakončily minulý týden ve velmi napjaté atmosféře, kterou ovlivnilo setkání mezi Trumpem a Putinem. Situace na Ukrajině zůstane klíčovým faktorem i tento týden, ale pozornost investorů se obrací také k dalším významným událostem. Hlavním bodem zájmu je vystoupení Jeromea Powella na ekonomickém sympoziu v Jackson Hole, které se uskuteční v pátek. Kromě toho se očekává série důležitých makrodat – zejména předběžné indexy PMI a inflační údaje z eurozóny a Japonska. V tomto kontextu budou klíčovými trhy k pozorování US500, zlato a USDJPY.
US500
Více než 90 % společností z indexu S&P 500 již zveřejnilo své čtvrtletní výsledky. Zisky firem překvapily pozitivně, ačkoli je třeba dodat, že očekávání byla poměrně nízká. Futures na americké indexy včetně US500 minulý týden dosáhly historických maxim. S rostoucí geopolitickou nejistotou v souvislosti s válkou na Ukrajině, celními opatřeními a měnovou politikou se investoři ptají, zda jsou současná vysoká ocenění akcií oprávněná. Z tohoto důvodu se investoři zaměří na páteční projev Powella v Jackson Hole. Po silném překvapení v datech PPI se teoreticky očekává, že Powell ztlumí očekávání, že zářijové snížení sazeb je jisté, jelikož před zářijovým zasedáním Fedu nás čeká ještě několik klíčových makrodat, která mohou výhled změnit.
ZLATO
Zlato se od září nachází v konsolidační fázi po dosažení historických maxim a čeká na katalyzátor, který prolomí rezistenci kolem 3440 USD nebo support na úrovni 3300 USD. Nejistota ohledně vývoje na Ukrajině zůstává významným faktorem, což znamená, že každý vývoj v měnové politice je pro zlato klíčový. Z datového pohledu budou důležité předběžné indexy PMI za srpen, které budou zveřejněny ve čtvrtek, protože mohou ovlivnit hodnotu dolaru – a tím i cenu zlata.
USDJPY
Minulý týden došlo k posílení jenu poté, co americký ministr financí Scott Bessent naznačil, že vidí možnost brzkého zvýšení sazeb ze strany Bank of Japan. Zároveň opakovaně komentoval situaci v USA, kde podle něj sazby mají být výrazně nižší. V kontextu rozhodování BoJ budou páteční inflační data z Japonska klíčová. Pokud inflace překvapí směrem nahoru (a už nyní je zřetelně nad cílem), pravděpodobnost růstu sazeb výrazně vzroste. Z pohledu dolaru bude mít rozhodující význam projev Powella na sympoziu v Jackson Hole.
