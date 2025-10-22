Alphabet roste v předobchodní fázi navzdory konkurenčnímu tlaku

- Anthropic jedná s Googlem o vícemiliardové cloudové dohodě, která by mohla urychlit vývoj pokročilých modelů umělé inteligence.
Akcie společnosti Alphabet rostou v předobchodní fázi poté, co se objevila zpráva, že startup zaměřený na umělou inteligenci Anthropic je v pokročilé fázi jednání s Googlem ohledně možné vícemiliardové dohody o cloudových službách. V rámci této dohody by Google Cloud poskytl značný výpočetní výkon, který by Anthropic umožnil dále rozvíjet a škálovat své pokročilé AI modely.
Anthropic, nejvíce známý díky svému AI asistentovi jménem Claude, který přímo konkuruje ChatGPT od OpenAI, již dříve obdržel od Googlu významnou finanční podporu. Tato potenciální spolupráce zdůrazňuje klíčový význam cloudové infrastruktury pro vývoj moderních technologií umělé inteligence a dokládá snahu Alphabetu upevnit svou pozici klíčového poskytovatele služeb pro inovativní firmy v tomto odvětví.
Ačkoli jednání stále probíhají a nebyla oficiálně potvrzena, toto partnerství by mohlo přinést významné finanční přínosy pro Google Cloud a urychlit vývoj AI řešení nabízených společností Anthropic. Zároveň to naznačuje, že Alphabet aktivně investuje do strategických partnerství, která mu pomohou efektivně konkurovat na rychle rostoucím trhu s umělou inteligencí.
Za zmínku však stojí, že Alphabet zároveň čelí rostoucí konkurenci v oblasti AI. Včera cena jeho akcií klesla o více než 2 % poté, co OpenAI představila svůj nový webový prohlížeč poháněný umělou inteligencí, ChatGPT Atlas. Tento nový prohlížeč nabízí funkce jako AI asistenta pro online úkoly a paměťovou funkci, která zvyšuje přesnost vyhledávání, čímž přímo konkuruje Google Chrome a potenciálně ohrožuje příjmy Alphabetu z reklamy.
Navzdory těmto výzvám zůstávají akcie Alphabetu od začátku roku v silném uptrendu. Společnost by měla zveřejnit svou čtvrtletní zprávu na konci října, na kterou investoři netrpělivě čekají, aby získali další náhled na výhled společnosti v rychle se vyvíjejícím technologickém prostředí.
