3 trhy, které sledovat příští týden (24. 10. 2024)

Tři trhy ke sledování
Uplynulý týden přinesl výraznou aktivitu na trzích. Dočkali jsme se první vážnější korekce ceny zlata po delší době, dynamického oživení cen ropy po amerických sankcích na ruské ropné společnosti, zpožděného zveřejnění inflačních dat v USA a prvních smíšených kvartálních výsledků technologických gigantů z Wall Street.
Nadcházející dny však slibují ještě vyšší intenzitu. Klíčovými událostmi budou rozhodnutí o měnové politice ze strany dvou významných centrálních bank – amerického Fedu a japonské Bank of Japan, možná schůzka prezidentů Trumpa a Si Ťinpchinga, a také hospodářské výsledky zbylých firem ze skupiny „Magnificent 7“. Analytici se proto zaměří především na měnový pár USD/JPY, index US100 a trh se zlatem.
USD/JPY
Jmenování pro-stimulačně orientované Sanae Takaichi do funkce premiérky Japonska vedlo k výraznému oslabení jenu. Vzhledem k plánům na zvýšení vládních výdajů a další emise dluhu je měnový pár USD/JPY náchylný k dalšímu růstu – potenciálně na úrovně neviděné od začátku roku.
Tento týden bude klíčový kvůli dvojím rozhodnutím centrálních bank. Ve středu večer bude oznámen postoj Fedu – i když se obecně očekává snížení sazeb, centrální banka může zachovat mírně jestřábí tón.
Naopak Bank of Japan s velkou pravděpodobností ponechá sazby beze změny, a to i přesto, že inflace se blíží 3 %.
Pokud BoJ zachová status quo, může to podpořit pokračující uptrend na USD/JPY. Jakékoli náznaky ochoty zvýšit sazby v prosinci by ale mohly vyvolat prudký obrat a výrazný pokles páru. Rozhodnutí BoJ bude oznámeno během asijské seance ve čtvrtek.
US100
Středa bude pro akciové indexy zásadním dnem. Kromě rozhodnutí Fedu se investoři zaměří na výsledky řady amerických technologických gigantů. Po uzavření trhu na Wall Street budou reportovat společnosti Microsoft, Alphabet a Meta.
Již dříve během týdne přijdou výsledky firem jako Caterpillar, Boeing nebo Verizon.
Ve čtvrtek po uzavření trhu pak budou sledovány výsledky Apple a Amazonu, zatímco před otevřením budou analyzovány výsledky Eli Lilly a Mastercard.
Je tedy zřejmé, že blízká budoucnost bude mít zásadní dopad na schopnost indexů udržet se poblíž historických maxim.
Ve čtvrtek je navíc naplánované možné setkání prezidentů Trumpa a Si na summitu APEC v Jižní Koreji. Druhá polovina týdne tak může přinést výraznou volatilitu napříč klíčovými trhy. Po smíšené reakci na výsledky Netflixu a Tesly trh nyní sází na pozitivní překvapení od zbývajících technologických firem.
ZLATO
Po čtyřměsíční konsolidaci zahájila cena zlata v srpnu silný růstový trend. Hlavním katalyzátorem byl vnímaný „obrat“ v politice Fedu. Americká centrální banka začala v září snižovat sazby a přestože kvůli vládnímu výpadku chybí některá data, všeobecně se očekává pokračování cyklu i v říjnu.
Zásadní otázka ale směřuje k prosinci a dalším výhledům na snižování sazeb v roce 2025. Mírně jestřábí tón Fedu ve středu by mohl cenu zlata poslat ještě níže.
Zároveň je třeba počítat s možnou čtvrteční schůzkou Trump–Si. Pozitivní a konstruktivní dialog by mohl snížit globální averzi k riziku a tlačit cenu zlata pod úroveň 4 000 USD.
Naopak případné zavedení exportních omezení vůči Číně ze strany USA (např. v oblasti amerického softwaru) by mohlo odstartovat další vlnu růstu zlata směrem k novým historickým maximům.
