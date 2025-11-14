Shrnutí výsledkové sezóny v USA 🗽Co ukazují nejnovější data FactSet

Navzdory probíhající korekci na Wall Street ukazují data společnosti FactSet Research na stále silnou výsledkovou sezónu napříč americkými veřejně obchodovanými firmami. Níže najdete klíčové údaje platné k 7. listopadu (po zveřejnění výsledků hlavních technologických firem mimo Nvidii).
- Silná výsledková sezóna za Q3: Už 91 % firem z indexu S&P 500 zveřejnilo své hospodářské výsledky a 82 % z nich překonalo očekávání ohledně zisku, zatímco 77 % překonalo očekávání tržeb — celkově velmi pozitivní čtvrtletí.
- Růst zisků nabírá na síle: Zisky firem z indexu S&P 500 mají ve 3. čtvrtletí meziročně vzrůst o 13,1 %. Pokud se tento výsledek potvrdí, půjde o čtvrté čtvrtletí v řadě s dvouciferným růstem zisků, což svědčí o silné výkonnosti amerických společností.
- Revize vzhůru napříč sektory: Na začátku čtvrtletí (30. září) byl odhad růstu zisků pouze 7,9 %. Firmy však výsledky výrazně překonaly, což zvedlo kombinovaný růstový ukazatel. Pozitivní překvapení na úrovni EPS vedla k růstu zisků již v 10 sektorech.
- Výhled zůstává smíšený: S výhledem na Q4 vydalo 42 firem negativní očekávání zisku na akcii, zatímco 31 firem poskytlo pozitivní výhled — trh tak zůstává opatrný, ale ne nutně pesimistický.
- Ocenění nad historickými průměry: Index S&P 500 se aktuálně obchoduje za forwardové P/E 22,7 — což je nad 5letým průměrem (20,0) i 10letým průměrem (18,6). To signalizuje zvýšené valuace vzhledem k historickým úrovním.
82 % společností překonalo odhady zisku na akcii a 77 % očekávání tržeb
- Výsledková sezóna za Q3 přináší silné výsledky, které s přehledem překonávají očekávání analytiků. Neobvykle vysoký podíl firem z indexu S&P 500 překvapuje pozitivně, a celkový zisk indexu je nyní vyšší než před týdnem i oproti odhadům na konci čtvrtletí.
- Už 91 % společností z indexu S&P 500 zveřejnilo své výsledky a 82 % z nich překonalo odhady EPS — což je výrazně nad 5letým průměrem (78 %) i 10letým průměrem (75 %). Pokud toto číslo vydrží, půjde o nejlepší výsledek od Q3 2021.
- Velikost překvapení je rovněž silná — zisky v průměru překonávají očekávání o 7 %, což odpovídá 10letému průměru a jen mírně zaostává za 5letým průměrem (8,4 %).
- Index S&P 500 aktuálně směřuje k 13,1% meziročnímu růstu zisků za Q3, což by znamenalo čtvrté čtvrtletí v řadě s dvouciferným růstem zisků. Tento údaj postupně vzrostl z 7,9 % na konci Q3 a z 10,7 % před týdnem díky silnějším výsledkům firem.
- V posledním týdnu nejvýraznější překvapení přinesly firmy z průmyslu, finančního sektoru a zdravotnictví, čímž výrazně přispěly k růstu celkové ziskovosti indexu.
- Od 30. září byly největšími přispěvateli růstu zisků sektory financí, informačních technologií a spotřebního zboží. Slabší výsledky komunikačních služeb část těchto zisků vykompenzovaly.
- Také tržby podávají silný výkon: Firmy překonávají očekávání na úrovni výnosů v nadprůměrné míře a mnoho z nich hlásí solidní meziroční růst.
Přetrvá silný trend zisků?
- Pokud S&P 500 skutečně dosáhne 13,1% růstu zisků za Q3, půjde o čtvrtý kvartál v řadě s dvouciferným růstem a devátý v řadě s pozitivním růstem zisků celkově — to svědčí o pokračující síle amerického korporátního sektoru.
- Osm z jedenácti sektorů vykazuje meziroční růst zisků, přičemž nejsilnější příspěvky přicházejí z oblasti informačních technologií, financí, utilit, materiálů a průmyslu.
- Naopak tři sektory vykazují pokles, nejvíce komunikační služby.
- Na straně tržeb: 77 % firem z S&P 500 překonalo odhady výnosů. To je výrazně nad 5letým průměrem (70 %) i 10letým (66 %). Agregované tržby jsou 2,1 % nad očekáváním — což odpovídá 5letému průměru a překonává 10letý (1,4 %).
- Za poslední týden podpořily růst výnosů hlavně lepší než očekávané výsledky ve financích a spotřebním zboží.
- Od konce Q3 (30. září) k růstu tržeb nejvíce přispěly společnosti ze sektorů zdravotní péče, financí a spotřebního zboží, což odráží široce rozprostřený růst napříč cyklickými i defenzivními odvětvími.
Růst tržeb zrychluje
- Kombinovaný růst tržeb v indexu S&P 500 za třetí čtvrtletí vzrostl na 8,3 %, z 7,9 % minulý týden a ze 6,3 % na konci Q3. Pokud se tato úroveň potvrdí, půjde o nejsilnější meziroční růst tržeb od Q3 2022 (11 %) a zároveň o 20. čtvrtletí v řadě s meziročním růstem výnosů.
- Všechny z jedenácti sektorů vykazují růst tržeb oproti stejnému období loňského roku — v čele jsou informační technologie, zdravotní péče a komunikační služby, což ukazuje na širokou sílu napříč indexem.
- S výhledem do budoucna analytici očekávají růst zisků o 7,5 % ve 4. čtvrtletí 2025, 11,8 % v 1. čtvrtletí 2026 a 12,7 % ve 2. čtvrtletí 2026. Za celý rok 2025 konsenzus počítá s růstem zisků o 11,6 %.
- Index S&P 500 se aktuálně obchoduje za forwardové P/E 22,7, tedy nad 5letým průměrem (20,0) i 10letým průměrem (18,6), přesto jen mírně pod úrovní 22,8 zaznamenanou na konci Q3.
- V nadcházejícím týdnu má výsledky za třetí čtvrtletí zveřejnit ještě 11 společností z indexu S&P 500 — včetně dvou členů indexu Dow Jones Industrial Average.
EPS překvapení zůstávají silná
- Z celkového počtu společností v indexu S&P 500 jich již 91 % zveřejnilo výsledky za Q3. Z toho 82 % překonalo očekávání EPS, 3 % je naplnilo a 15 % výsledky zklamalo.
- Míra překonání odhadů na úrovni 82 % je vyšší než 1letý průměr (77 %), 5letý (78 %) i 10letý (75 %).
- Pokud se toto číslo potvrdí, bude odpovídat nejvyšší míře překonání odhadů od Q3 2021.
- Nejlepší výsledky v rámci překonání EPS očekávání vykazují sektory:
- Zdravotní péče – 93 %
- Spotřební zboží – 93 %
- Informační technologie – 92 %
- Finance – 89 %
- Nejslabší sektor: Komunikační služby – 62 %
Velikost překvapení v ziscích
- Firmy v průměru reportují zisk o 7,0 % vyšší, než byly odhady — což odpovídá 10letému průměru, ale je mírně pod 1letým a 5letým průměrem.
- Největší pozitivní překvapení vykazuje sektor průmyslu, kde jsou zisky v průměru 15,6 % nad očekáváním. Mezi hlavní přispěvatele patří:
- Southwest Airlines (0,11 USD vs. –0,04 USD)
- Uber Technologies (3,11 USD vs. 0,69 USD)
- UPS (1,74 USD vs. 1,29 USD)
US500 (D1)
