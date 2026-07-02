AeroVironment roste o 13 % díky kontraktu americké armády v hodnotě 500 mil. USD na protidronové systémy

Akcie AeroVironment (AVAV.US) rostou přibližně o 15 % poté, co společnost oznámila kontrakt s americkou armádou v hodnotě 500 mil. USD na dodávky protidronových systémů. Dohoda dále posiluje pozitivní sentiment po rekordních výsledcích za 4. fiskální čtvrtletí 2026, které byly zveřejněny jen o několik dní dříve. Společnost aktuálně roste nejen díky bezpilotním systémům, ale také díky rychle se rozvíjejícímu segmentu protidronové obrany. Management věří, že tato oblast by se v příštích několika letech mohla stát jedním z klíčových motorů růstu AeroVironment.
Pentagon se zaměřuje na obranu proti dronům
Kontrakt zadalo U.S. Army Contracting Command v Detroit Arsenal a je strukturován jako rámcová dohoda s pevnou cenou. AeroVironment bude dodávat komerční systémy a řešení Counter-UAS určené k detekci a neutralizaci malých dronů používaných na moderním bojišti.
Práce budou probíhat do června 2029, přičemž financování bude přidělováno podle následných objednávek americké armády.
Oznámení kontraktu přišlo jen několik dní poté, co AeroVironment reportovala velmi silné finanční výsledky. Ve 4. fiskálním čtvrtletí 2026 AeroVironment dosáhla:
- tržeb ve výši 641,6 mil. USD, což představuje meziroční nárůst o 133 %,
- upravené EBITDA ve výši 140,1 mil. USD,
- upravené EBITDA marže ve výši 22 %,
- upraveného zisku na akcii ve výši 1,84 USD oproti 1,61 USD o rok dříve.
Prudký nárůst tržeb byl částečně tažen akvizicemi společností BlueHalo a Empirical Systems Aerospace, i když organický růst stále dosáhl přibližně 31 %.
Backlog nadále roste
Na konci fiskálního roku se financovaný backlog zvýšil na 1,2 mld. USD z 726,6 mil. USD o rok dříve.
Celkové objednávky dosáhly 2,7 mld. USD ve srovnání s tržbami zhruba 2 mld. USD, což vedlo k poměru book-to-bill na úrovni 1,4.
To znamená, že společnost získává nové kontrakty rychleji, než je převádí do tržeb, což zlepšuje viditelnost budoucích tržeb.
Counter-UAS by se mohl stát dalším pilířem růstu
Ačkoli je AeroVironment nejznámější díky své vyčkávací munici Switchblade, management se stále více zaměřuje na segment protidronových systémů.
Ve fiskálním roce 2026 vygeneroval byznys Counter-UAS tržby přibližně 200 mil. USD.
Společnost aktuálně vyvíjí tři hlavní řešení:
- systémy Titan pro radiofrekvenční rušení,
- zbraně LOCUST založené na směrované energii,
- kinetické interceptory Freedom Eagle-1 určené k ničení přilétajících dronů.
CEO Wahid Nawabi věří, že během příštích 3–5 let by segment Counter-UAS mohl dosáhnout velikosti současného byznysu společnosti, nebo být dokonce dvakrát až třikrát větší.
Výhled zůstává silný
Management očekává tržby za fiskální rok 2027 ve výši 2,1 až 2,2 mld. USD, což znamená zhruba 10% meziroční růst.
Společnost také zdůrazňuje velmi silnou poptávku po svých vojenských řešeních, zejména v oblasti bezpilotních systémů a protidronových technologií.
Trh stále vidí rizika, protože akcie zůstávají 50 % pod svými maximy
Navzdory nejnovějšímu růstu zůstává AeroVironment jednou z dražších obranných akcií. Akcie se obchodují přibližně za 54násobek středu výhledu managementu pro upravený zisk za fiskální rok 2027.
Někteří investoři se nadále obávají vysoké ceny zaplacené za akvizici BlueHalo, zatímco zvýšený short interest může udržovat akcii náchylnou k vyšší volatilitě. Rekordní backlog, silný růst Counter-UAS a další kontrakty s americkým ministerstvem obrany zároveň nadále podporují dlouhodobý výhled společnosti.
Akcie AeroVironment se stále obchodují zhruba 50 % pod svými rekordními maximy, která v roce 2025 posunula akcii blízko 400 USD za akcii. Ze současných úrovní zůstává akcie přibližně 10 % pod klíčovou oblastí rezistence vyznačenou 200denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA200), znázorněným červenou linií. Klíčový support se nachází kolem 140–150 USD za akcii na základě předchozích cenových reakcí.
Zdroj: xStation 5
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