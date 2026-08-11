US Open: Nasdaq hledá směr 🗽 Akcie Hims & Hers reagují na výsledky

- Wall Street zůstává bez jasného směru: S&P 500 se pohybuje kolem nuly, Nasdaq ztrácí přibližně 0,4 %, zatímco Dow Jones posiluje zhruba o 0,4 %. Investoři čekají na středeční CPI a další signály ohledně výhledu měnové politiky Fedu.
- Nvidia roste o více než 1 % a pomáhá stabilizovat širší trh. Slabší výkonnost Apple, Microsoftu, Alphabetu a Amazonu naopak zatěžuje Nasdaq 100 a ukazuje na velmi selektivní charakter dnešního obchodování.
- Ceny ropy se stabilizují poblíž 81 USD za barel u WTI a 87 USD u Brentu. Investoři vyhodnocují známky pokroku v jednáních Íránu a Ománu o Hormuzském průlivu, ale také pokračující patovou situaci mezi Teheránem a Washingtonem.
- Nasdaq 100 zůstává v silném dlouhodobém uptrendu. Od začátku roku přidává 17,3 % a meziročně 26,6 %. P/E na úrovni 31,6 a slabší krátkodobé momentum však znamenají, že pro udržení vysokých valuací bude stále důležitější pokračující růst zisků.
- Wall Street zůstává bez jasného směru: S&P 500 se pohybuje kolem nuly, Nasdaq ztrácí přibližně 0,4 %, zatímco Dow Jones posiluje zhruba o 0,4 %. Investoři čekají na středeční CPI a další signály ohledně výhledu měnové politiky Fedu.
- Nvidia roste o více než 1 % a pomáhá stabilizovat širší trh. Slabší výkonnost Apple, Microsoftu, Alphabetu a Amazonu naopak zatěžuje Nasdaq 100 a ukazuje na velmi selektivní charakter dnešního obchodování.
- Ceny ropy se stabilizují poblíž 81 USD za barel u WTI a 87 USD u Brentu. Investoři vyhodnocují známky pokroku v jednáních Íránu a Ománu o Hormuzském průlivu, ale také pokračující patovou situaci mezi Teheránem a Washingtonem.
- Nasdaq 100 zůstává v silném dlouhodobém uptrendu. Od začátku roku přidává 17,3 % a meziročně 26,6 %. P/E na úrovni 31,6 a slabší krátkodobé momentum však znamenají, že pro udržení vysokých valuací bude stále důležitější pokračující růst zisků.
Wall Street zahájila úterní seanci v klidném tempu a hlavní indexy se obchodují bez jasného směru. Investoři zvažují známky pokroku směrem k opětovnému otevření Hormuzského průlivu, ale zároveň přetrvávají pochybnosti o možnosti širší dohody mezi USA a Íránem. Stabilizace cen ropy zmírňuje část tlaku na akcie, zatímco růst Nvidie pomáhá udržovat S&P 500 poblíž nuly. Pozornost investorů se však rychle přesouvá k nadcházejícím údajům o americké inflaci, které mohou mít po slabé zprávě z trhu práce výrazný dopad na očekávání ohledně Fedu.
- S&P 500 se obchoduje poblíž nuly, Nasdaq Composite ztrácí přibližně 0,4 %, zatímco Dow Jones Industrial Average roste zhruba o 202 bodů neboli 0,4 %.
- Nvidia posiluje o více než 1 %. Akcie podporují širší trh po zprávách, že společnost spolupracuje se šesti významnými správci aktiv s cílem mobilizovat více než 500 miliard USD na investice do AI infrastruktury.
- Ceny ropy zůstávají relativně stabilní. WTI se obchoduje poblíž 81 USD za barel a Brent kolem 87 USD. Vývoj na Blízkém východě zůstává hlavním faktorem ovlivňujícím sentiment na trhu s ropou.
- Írán naznačil, že se blíží k dohodě s Ománem o opětovném otevření Hormuzského průlivu. Zároveň však vyloučil obnovení přímých rozhovorů s USA, pokud nebudou splněny určité podmínky.
- Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí uvedl, že jednání nemohou být obnovena, dokud podle Teheránu USA nadále porušují červnové memorandum a neposkytnou Íránu kompenzaci za tato porušení.
- Klíčovou makroekonomickou událostí týdne bude středeční červencový report CPI, po kterém budou ve čtvrtek následovat údaje PPI. Data budou obzvláště důležitá po slabé zprávě z trhu práce, která zkomplikovala výhled měnové politiky Fedu.
- Dnes zveřejněný průzkum NFIB ukázal, že nálada mezi americkými malými podniky překvapila pozitivně a vzrostla na 11měsíční maximum.
- Fed čelí stále složitější kombinaci faktorů. Vyšší ceny ropy zvyšují inflační rizika, zatímco slabší zaměstnanost vyvolává otázky ohledně odolnosti spotřebitelů a tempa hospodářského růstu. Trhy proto budou sledovat, zda inflace pokračuje v dostatečném zpomalování, aby Fed mohl ponechat sazby beze změny.
US100 (D1)
Při pohledu na graf US100 je index dnes mírně níže. Z širšího pohledu si však nadále udržuje momentum po prudkém zotavení ve tvaru písmene V. Další růstový impuls ze současných úrovní by mohl index posunout k novým maximům poblíž 30 500 bodů. Kulatá hranice 30 000 bodů aktuálně představuje důležitou rezistenci, zatímco EMA50 (oranžová linie), která se nachází poblíž 27 350 bodů, zůstává klíčovým supportem.
Zdroj: xStation5
Nasdaq 100 – přehled seance
Nasdaq 100 je dnes pod mírným tlakem, ale mapa trhu ukazuje mnohem pestřejší obrázek, než naznačuje samotný výkon indexu. Hlavním pozitivním tahounem je Nvidia (+1,44 %), jejíž růst částečně kompenzuje slabší výkonnost dalších technologických gigantů, včetně Apple (-0,55 %), Microsoftu (-0,67 %) a Broadcomu (-0,67 %).
Slabší sentiment panuje také u Alphabetu (-1,49 %) a Amazonu (-1,09 %), jejichž vysoké váhy v indexu omezují schopnost Nasdaqu výrazněji růst. Pod povrchem si však část polovodičového sektoru vede dobře. Společně s Nvidií rostou Applied Materials, KLA a Lam Research.
Dnešní seance proto připomíná spíše rotaci než plošný risk-off pohyb. Kapitál se přesouvá mezi jednotlivými částmi technologického sektoru, místo aby jej zcela opouštěl. Pro další vývoj Nasdaqu bude klíčové, zda se síla polovodičových titulů rozšíří také na největší softwarové a internetové společnosti. Bez jejich účasti bude obtížné vytvořit udržitelný růstový impuls.
Zdroj: XTB Research
Nasdaq 100 – největší růsty a poklesy
Rozdíly ve výkonnosti jednotlivých akcií zůstávají mimořádně vysoké. Nejlépe to ilustruje Nebius (+5,58 %) a téměř 50% propad Monster Beverage. Volatilita jednotlivých akcií je tak výrazně vyšší než volatilita samotného indexu.
Mezi růstovými tituly jasně dominují technologické společnosti. ASML, KLA, Teradyne, Sandisk, Lam Research, NXP a Applied Materials ukazují na pokračující poptávku v širším polovodičovém ekosystému. Je však třeba upozornit, že několik těchto společností již zaznamenalo mimořádný růst. Sandisk od začátku roku posílil o více než 400 %, zatímco Lam Research, Applied Materials a Teradyne vykázaly v delším horizontu trojciferné výnosy.
Na straně poklesů výrazně vyčnívá Monster Beverage (-49,77 %), jehož propad výrazně překračuje běžnou denní volatilitu akcií v Nasdaq 100. Pod tlakem jsou také AppLovin (-4,52 %) a Datadog (-4,27 %), zatímco poklesy ostatních zaostávajících titulů jsou podstatně mírnější.
Pro investory je hlavním závěrem pokračující selektivita trhu. Dnešní Nasdaq již není pouze o jednotném pohybu technologického sektoru, ale stále více o výsledcích jednotlivých společností, jejich valuacích a výhledech.
Zdroj: XTB Research
Nasdaq 100 – valuace, momentum a šířka trhu
Nasdaq 100 během dnešní seance ztrácí přibližně 0,3 %, širší trend však zůstává silný. Index od začátku roku přidal 17,3 % a za posledních 12 měsíců 26,6 %, přičemž se nachází pouze 3,4 % pod svým historickým maximem.
Technologický sektor zůstává hlavním zdrojem této síly a od začátku roku roste přibližně o 25,3 %. Dnes je však zároveň největší brzdou indexu a ztrácí zhruba 1,2 %.
Šířka trhu zatím nevysílá výrazné varovné signály. Přibližně 70 % společností v indexu se obchoduje nad svým 200denním klouzavým průměrem. Pouze 55,6 % titulů však zůstává nad SMA50, což naznačuje určité zhoršení krátkodobého momenta.
Hlavním problémem zůstává valuace. Nasdaq 100 se obchoduje s P/E kolem 31,6, zatímco technologický sektor se blíží hodnotě 40. To vytváří vysoké nároky na budoucí růst zisků.
Současně dnes roste 56 % společností v indexu, přestože samotný benchmark klesá. Slabost se tedy koncentruje především u několika největších společností. Současná struktura trhu nenaznačuje plošnou kapitulaci investorů. Při zvýšených valuacích však další růst bude stále více vyžadovat potvrzení v podobě vyšších zisků, zejména u největších příjemců AI boomu.
Zdroj: XTB Research
Firemní zprávy
- Intel (INTC) – Akcie zpočátku mírně klesaly, ale již se zotavují poté, co výrobce čipů zvýšil plánovanou emisi kmenových akcií z 15 miliard USD na 20 miliard USD. Prostředky budou využity na obecné firemní účely a podporu rozvoje infrastruktury spojené s AI. Potenciální ředění podílů stávajících akcionářů však zůstává krátkodobým negativním faktorem.
- Riot Platforms (RIOT) – Akcie po výsledcích za druhé čtvrtletí rostou téměř o 8 %. Tržby dosáhly 174,2 milionu USD oproti očekávaným 154,3 milionu USD. Dalším pozitivním katalyzátorem je smlouva na pronájem datového centra s kapacitou 191 MW přední AI laboratoři, která podporuje scénář, že Riot může diverzifikovat své podnikání mimo tradiční těžbu Bitcoinu a využít svou energetickou infrastrukturu k uspokojení rostoucí poptávky po AI.
Hims & Hers po výsledcích – růst zůstává silný, trh však sleduje ziskovost
Akcie Hims & Hers Health (HIMS) mírně rostou a umazaly počáteční povýsledkové ztráty. Silný růst tržeb zastínila slabší ziskovost.
Tržby vzrostly meziročně o 38 % na 753 milionů USD, zatímco počet předplatitelů se zvýšil o 21 %. To ukazuje na pokračující silnou poptávku po telemedicínských službách společnosti, včetně dermatologie, sexuálního zdraví a léčby obezity.
Hims však současně vykázal čistou ztrátu 86,3 milionu USD a ztrátu na akcii 0,37 USD oproti zisku 0,17 USD na akcii před rokem. Pozornost investorů se proto přesouvá od samotného tempa expanze k nákladům spojeným s tímto růstem.
Segment GLP-1 zůstává mimořádně důležitý, protože valuace Hims je úzce spojena s očekáváním ohledně schopnosti společnosti zapojit se do rychle rostoucího trhu s léky na hubnutí. Po předchozím sporu s Novo Nordisk dosáhly obě společnosti dohody, která umožňuje prodávat značkové léky na hubnutí prostřednictvím platformy Hims výměnou za ukončení propagace individuálně připravovaných GLP-1 přípravků.
To posiluje strategickou pozici platformy, ale zároveň zvyšuje důraz na její schopnost efektivně monetizovat rychle rostoucí zákaznickou základnu.
Společnost zvýšila celoroční výhled a očekává zrychlení podnikatelského momenta ve druhé polovině roku. Splnění těchto cílů však zůstává náročné. Výhled předpokládá výrazné zlepšení ziskovosti, zejména ve čtvrtém čtvrtletí, což podle analytiků Citi znamená zvýšené riziko spojené s realizací plánu.
Mezinárodní segment expanduje mimořádně rychle. Tržby vzrostly více než 17násobně, především díky akvizici australské společnosti Eucalyptus, zatímco tržby v USA rostly o 17 %.
Klíčovou otázkou pro investory již proto není pouze to, zda Hims dokáže rychle růst, ale zda dokáže svou velikost, mezinárodní expanzi a boom GLP-1 proměnit v udržitelné zlepšování marží a ziskovosti.
Zdroj: xStation5
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