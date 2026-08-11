CME zavádí nonstop obchodování s futures na stříbro! 🔄

Americká burzovní skupina CME Group plánuje výrazně rozšířit obchodování se svými nejmenšími futures kontrakty na stříbro. Kontrakty o velikosti 100 trojských uncí by se měly od 11. září obchodovat nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, pokud změnu schválí regulátoři. CME tím reaguje především na rostoucí zájem drobných investorů, kteří chtějí mít možnost reagovat na vývoj cen drahých kovů také během víkendů.
Změna je součástí širší strategie CME, která se snaží zpřístupnit derivátové trhy většímu počtu retailových obchodníků. Menší 100uncový kontrakt na stříbro byl představen teprve v únoru 2026 a navázal na jedno uncové futures na zlato, které burza uvedla na trh v lednu 2025.
Nepřetržité obchodování může být atraktivní zejména v obdobích zvýšené volatility. Geopolitické události, změny měnové politiky nebo jiné významné zprávy totiž často přicházejí v době, kdy jsou tradiční trhy zavřené. Nový režim umožní investorům na podobné události reagovat prakticky okamžitě, podobně jako jsou zvyklí z kryptoměnového trhu.
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Zájem o drahé kovy prudce roste, stříbro profituje
Rozšíření obchodních hodin přichází v době, kdy byznys CME zaměřený na kovy dosahuje rekordních hodnot. Během první poloviny roku 2026 se na burze zobchodovalo v průměru 1,3 milionu kontraktů denně, přičemž aktivita u drahých kovů meziročně vzrostla o 55 %.
Významnou roli v tomto růstu hrají také drobní investoři. Přestože institucionální klienti stále představují přibližně 94 % celkových objemů CME, retail je podle společnosti nejrychleji rostoucím klientským segmentem posledního desetiletí. CME v současnosti eviduje více než 650 000 retailových obchodníků.
Zájem přitom není omezen pouze na Spojené státy. Přibližně polovina objemu obchodování s kovy pochází od investorů mimo USA, což zvyšuje význam obchodování dostupného bez ohledu na časové pásmo.
CME přebírá prvky kryptoměnového trhu. Nepřetržité obchodování se rozšiřuje i u futures
Rozšíření obchodování na režim 24/7 zároveň ukazuje, jak tradiční burzy postupně přebírají některé charakteristiky kryptoměnových trhů. Ty jsou na nepřetržité obchodování založeny od svého vzniku a investoři si postupně zvykají na možnost otevírat či uzavírat pozice kdykoliv.
CME už podobný model využívá u některých futures na zlato a nyní jej rozšiřuje také na stříbro. Pro drobné investory jsou navíc menší kontrakty dostupnější, protože k otevření pozice nepotřebují tak vysoký kapitál jako u standardních futures.
Samotný 100uncový futures kontrakt na stříbro bude finančně vypořádáván podle denní vypořádací ceny hlavního futures kontraktu na stříbro obchodovaného na Comexu. Investor tedy prostřednictvím tohoto produktu nesměřuje k fyzickému převzetí 100 uncí stříbra.
Konkurence o retailové obchodníky sílí
Za krokem CME stojí také stále tvrdší konkurence mezi burzovními platformami. Tradiční provozovatelé derivátových trhů soupeří nejen mezi sebou, ale stále více také s novějšími platformami a produkty, které nabízejí jednodušší a nepřetržitě dostupné obchodování.
CME se proto snaží kombinovat zavedenou futures infrastrukturu s vlastnostmi, na které si mladší generace obchodníků zvykla u kryptoměn. Vedle menších kontraktů jde právě o delší obchodní hodiny, nižší kapitálové nároky a možnost rychle reagovat na aktuální události.
Rozšíření přichází navíc po silném období pro drahé kovy. Zlato i stříbro v posledních letech opakovaně dosahovaly rekordních cen, přičemž poptávku podporovaly nákupy centrálních bank i rostoucí zájem investorů. CME tak chce využít zvýšené aktivity a přitáhnout další část retailového trhu.
Graf CME Group (CME.US, D1)
Zdroj: xStation5
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.