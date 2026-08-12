📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (11.8.2026)

Vítězové:
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KKR & Co. Inc. (KKR) +6,92 %: Americká globální investiční společnost zaměřující se na private equity a správu alternativních aktiv.
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Axon Enterprise, Inc. (AXON) +6,70 %: Americká společnost vyvíjející bezpečnostní technologie pro policii a armádu, známá především výrobou taserů a osobních kamer.
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Apollo Global Management, Inc. (APO) +6,23 %: Americká globální společnost zabývající se správou alternativních investic a poskytováním úvěrů.
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Jabil Inc. (JBL) +5,92 %: Americká společnost poskytující komplexní řešení v oblasti výroby elektroniky a dodavatelských řetězců pro technologické firmy.
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Marathon Petroleum Corporation (MPC) +5,01 %: Americká energetická společnost zabývající se rafinací, přepravou a prodejem ropy a paliv.
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Generac Holdings Inc. (GNRC) +4,75 %: Americký výrobce záložních generátorů energie a dalších energetických systémů pro domácnosti i průmysl.
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Builders FirstSource, Inc. (BLDR) +4,35 %: Americký dodavatel stavebních materiálů, prefabrikovaných komponentů a služeb pro profesionální stavitele.
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Vertiv Holdings Co (VRT) +4,34 %: Americká společnost poskytující zařízení a služby pro datová centra, včetně kritického napájení a chlazení pro IT infrastrukturu.
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Smurfit Westrock Plc (SW) +4,28 %: Globální výrobce papíru a udržitelných obalových řešení a materiálů.
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Texas Pacific Land Corporation (TPL) +4,15 %: Americká společnost patřící k největším vlastníkům půdy v Texasu, která generuje příjmy převážně z poplatků za těžbu ropy a plynu na svých pozemcích.
Poražení:
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AppLovin Corporation (APP) -5,99 %: Americká technologická společnost, která poskytuje platformy a softwarové nástroje pro vývojáře mobilních aplikací k jejich marketingu a monetizaci.
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Ventas, Inc. (VTR) -5,41 %: Americký realitní investiční fond (REIT) zaměřující se na vlastnictví a správu nemovitostí v oblasti zdravotnictví a péče o seniory.
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Datadog, Inc. (DDOG) -5,37 %: Americká technologická firma poskytující cloudovou platformu pro monitoring, analytiku a zabezpečení IT infrastruktury a aplikací.
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Honeywell International Inc. (HON) -5,27 %: Obří nadnárodní konglomerát vyrábějící průmyslové produkty, letecké a vesmírné systémy a automatizační technologie.
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Ferguson plc (FERG) -4,65 %: Nadnárodní distributor instalatérských, topenářských a stavebních materiálů s hlavním zaměřením na severoamerický trh.
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Alphabet Inc. (GOOGL) -3,84 %: Americká nadnárodní technologická mateřská společnost Googlu, gigant v oblasti internetového vyhledávání, reklamy, cloudu a AI.
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Welltower Inc. (WELL) -3,80 %: Realitní investiční fond (REIT), který investuje primárně do infrastruktury pro zdravotní péči, jako jsou domovy pro seniory a zdravotnická zařízení.
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Dell Technologies Inc. (DELL) -3,79 %: Americká technologická společnost zabývající se výrobou a prodejem osobních počítačů, serverů, datových úložišť a komplexních IT řešení.
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Deckers Outdoor Corporation (DECK) -3,72 %: Americký výrobce a distributor obuvi, oblečení a doplňků, známý především díky populárním značkám jako UGG a HOKA.
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Oracle Corporation (ORCL) -3,71 %: Americká nadnárodní korporace vyvíjející databázový software, cloudové systémy a rozsáhlé podnikové softwarové produkty.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.