Akcie Arcadium Lithium vzrostly o více než 30 % po zprávách o zájmu Rio Tinto o akvizici společnosti 📈

Akvizice by pokračovala v trendu velkých nabídek v těžebním sektoru.

Obě společnosti potvrdily zahájení jednání o možné akvizici.

Prozatím mezi nimi neexistují žádné závazné dohody.

Nabídka Rio Tinto pravděpodobně nabídne významnou prémii.

Cena akcií Arcadium Lithium (ALTM.US) na začátku obchodování vzrostla o více než 41 % po potvrzení zpráv, že těžební gigant Rio Tinto (RIO.UK) zvažuje akvizici společnosti. Zprávy o možných jednáních se objevily již v pátek, kdy akcie Arcadium vzrostly o 10 %. Ačkoli společnosti potvrdily svou ochotu jednat, stojí za připomenutí, že prozatím nejsou vázány žádnými dohodami, takže uskutečnění dohody není vůbec jisté.

Arcadium Lithium je jednou z předních společností zabývajících se těžbou a zpracováním lithia. Odhaduje se, že společnost v současnosti zajišťuje 5 % světové nabídky tohoto kovu. Některé analýzy naznačují, že její podíl na globálním trhu vzroste do roku 2028 na 6 %. Společnost působí v Argentině, Kanadě a Západní Austrálii.

Těžké tržní podmínky pro lithium

Lithium je klíčovým kovem budoucnosti vzhledem k energetické transformaci, globálnímu technologickému pokroku a rostoucímu trhu s elektrickými vozidly. Ceny kovu však byly v posledních letech silně zasaženy tržním prostředím. Poptávka po elektromobilech zjevně zpomaluje (zejména v Evropě), což vede k významným škrtům ve výrobních plánech pro nadcházející roky. Rozhodnutí předních evropských automobilek zrušit otevření některých nových továren na baterie zesilují nadbytek nabídky na trhu s kovy.

Vysoké úrokové sazby navíc zpomalují rozvoj obnovitelných zdrojů energie tím, že omezují investiční možnosti společností. Silný prorůstový faktor pro ceny kovů tak zůstává omezený.

V delším horizontu se však zdá, že ceny lithia mají potenciál odrazit se ode dna. Zahájení cyklu snižování úrokových sazeb by mohlo podpořit investice na trhu obnovitelných zdrojů, což by mohlo stimulovat poptávku a vytáhnout kov z jeho současných minim. Nelze přesně určit, kdy ceny dosáhnou svého dna, ale současný pokles cen kovů, který snižuje ocenění producentů a těžebních společností, vytváří atraktivní prostředí pro akvizice za výhodné ceny. Zvýšená aktivita na trhu fúzí a akvizic v těžebním sektoru naznačuje, že některé společnosti a velcí investoři začínají sázet na blížící se dno cen a hledají tržní příležitosti.

Ceny lithia pokračují v sestupném trendu, meziměsíčně i meziročně. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

Arcadium Lithium na mušku Rio Tinto

Jednou z takových nabídek by mohl být pokus Rio Tinto o akvizici Arcadium Lithium. Pro těžebního giganta by taková dohoda mohla naplnit strategii zvýšení expozice na trhu s lithiem. Z tržního pohledu se aktuální ocenění Arcadium Lithium jeví jako velmi lákavé. Před zprávami o možné akvizici se společnost obchodovala s P/BV 0,5x, EV/Tržby forward 4x a EV/EBITDA forward 10,2x.

Tržní kapitalizace 3,3 miliardy dolarů je výrazně pod konsenzuálním odhadem analytiků ve výši 5,2 miliardy dolarů. V případě zájmu o převzetí bude muset Rio Tinto pravděpodobně nabídnout odpovídající prémii, vzhledem k synergickým efektům z akvizice Arcadium. Některá ocenění dokonce ukazují na hodnotu společnosti 8,5 miliardy dolarů.

Mohla by akvizice znamenat výhodu pro obě společnosti?

Arcadium Lithium musela omezit své projekty a expanzi kvůli těžkým podmínkám na trhu s lithiem. Omezená schopnost financovat projekty samostatně výrazně snižuje potenciál růstu společnosti jak v ocenění, tak v předpokládaných tržbách. Využitím příležitostí od Rio Tinto by společnost mohla rozvíjet své projekty a rozšířit své operace, čímž by posílila svou pozici na globálním trhu zpracování lithia.

Rio Tinto by naopak mohlo diverzifikovat své portfolio a zvýšit expozici na trhu s lithiem díky akvizici. Získalo by také větší efektivitu ze svých stávajících podniků, například využitím operací Arcadium Lithium v Argentině na podporu projektu Rincon Lithium.

Dnešní růst ceny akcií Arcadium Lithium nevyčerpává plný potenciál pro další zvýšení, pokud by k dohodě došlo. Konsenzuální ocenění pro následujících 12 měsíců je stále o 12 % nad aktuální cenou a pravděpodobná prémie by mohla být ještě vyšší. Je však třeba poznamenat, že tento scénář je stále nepotvrzený a neuskutečnění dohody by mohlo vést k výraznému poklesu ceny akcií společnosti. Zdroj: xStation