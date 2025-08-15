TeraWulf dosahuje nových výšin díky smlouvě o hostingu AI v hodnotě 3,7 miliardy USD podpořené Googlem

Společnost TeraWulf Inc., známá svou činností v oblasti těžby Bitcoinu, učinila strategický posun směrem k AI infrastruktuře uzavřením dvou desetiletých smluv o vysoce výkonném výpočetním hostingu (HPC) s poskytovatelem cloudových služeb Fluidstack. Díky podpoře společnosti Google vyslala tato dohoda akcie TeraWulfu prudce vzhůru – zaznamenaly jeden z největších intradenních růstů v historii společnosti.
Hlavní body dohody a strategický posun
Dohoda zajišťuje společnosti 3,7 miliardy USD smluvních příjmů v příštích deseti letech s možností dvou pětiletých prodloužení, čímž by se celková hodnota mohla zvýšit až na 8,7 miliardy USD. Google ručí za závazky Fluidstacku v hodnotě 1,8 miliardy USD a získává opce na 41 milionů akcií, což odpovídá přibližně 8% podílu v TeraWulfu.
Kromě toho společnost zajistila 80leté nájemní právo na svém pracovišti Cayuga, čímž výrazně rozšiřuje svůj potenciál pro datový hosting. Společně s kampusem Lake Mariner nyní TeraWulf disponuje kapacitou 827,5 MW a využitelnou zátěží 662 MW pro výpočetní techniku.
Reakce trhu a zvýšení cílových cen
Akcie společnosti reagovaly okamžitě – vzrostly o přibližně 43 % (některé zdroje uvádějí až 60% intradenní nárůst).
Analytici reagovali optimisticky:
-
Cantor Fitzgerald zvýšil cílovou cenu z 7 USD na 11 USD a označil tuto dohodu za katalyzátor schopný ztrojnásobit kapacitu firmy a přiblížit se předchozím maximům kolem 9 USD.
-
Další společnosti jako Rosenblatt, Keefe Bruyette, Citizens JMP a Clear Street upravily své cíle na 9,50 až 13 USD, přičemž vyzdvihly růstový potenciál a snížení rizika projektu.
Zdroj: xStation5
Finanční obrat ve 2. čtvrtletí
Tato partnerství přichází krátce po finančním zlepšení ve 2. čtvrtletí 2025. TeraWulf oznámil překvapivý zisk na akcii (EPS) ve výši 0,05 USD, zatímco trh očekával ztrátu –0,06 USD. Tržby mezičtvrtletně vzrostly o 38 % na 47,6 milionu USD a upravený EBITDA (non-GAAP) se vyšplhal na 14,5 milionu USD, oproti ztrátě 4,7 milionu USD v Q1.
Analytici nadále hodnotí firmu jako „silný nákup“, přičemž pozitivní výsledky zvyšují důvěru investorů.
Strategický výhled a rizika
TeraWulf se snaží prorazit na křižovatce AI a kryptoinfrastruktury – dvou dynamicky se rozvíjejících odvětví. První fáze spuštění 40 MW výpočetní zátěže se očekává v polovině roku 2026, přičemž do konce roku má být plně v provozu. Roční čistý provozní zisk (NOI) by mohl činit přibližně 315 milionů USD při projektované marži 85 %.
Podpora Googlu v podobě záruk a kapitálového podílu snižuje investiční rizika a zvyšuje důvěryhodnost společnosti v oblasti infrastruktury.
Nicméně rizika přetrvávají – komplexita implementace, nutné kapitálové investice a konkurence ze strany velkých hráčů jako Amazon nebo Microsoft mohou přinést výzvy.
Souhrn výhledu
Tato mimořádná dohoda představuje transformaci TeraWulfu z těžaře Bitcoinu na významného hráče v oblasti AI infrastruktury. Díky podpoře Googlu, silným finančním výsledkům a agresivnímu plánu nasazení má společnost nejlepší vyhlídky ve své historii – pokud dokáže naplnit své ambice.
