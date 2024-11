Akcie bank rostou, vítězství Trumpa vyvolává oslavy na Wall Street

Na Wall Street ve středu propukla nákupní horečka, když Donald Trump získal své druhé prezidentské vítězství. Akcie bank vedly tuto vlnu růstu, přičemž JPMorgan Chase rostla o více než 9,79 % a Goldman Sachs o více než 12,42 %. Obchodníci spěchali zaujmout pozice pro to, co mnozí označují jako „Trump Trade 2.0“ – sázku na nižší firemní daně, volnější regulace a přívětivější prostředí pro podnikání, které by mohlo podpořit zisky bank.

Zdroj: xStation

„Je to jako rok 2016, ale ve větším měřítku,“ poznamenala zkušená obchodnice Sarah Chen, když sledovala terminál, zatímco akcie bank dosahovaly nových maxim. KBW Bank Index zaznamenal svůj nejlepší jednodenní výkon od roku 2022, zatímco regionální banky rostly ještě více díky nadějím na snížení regulačního dohledu. Do poloviny dne bankovní sektor pomohl posunout index S&P 500 na rekordní úrovně, což analytici nazvali „začátkem nové éry pro finanční akcie“.

Akcie JPMorgan Chase a Goldman Sachs jsou nyní na svém historickém maximu. RSI se blíží překoupeným úrovním s MACD v býčí divergenci. Zdroj: xStation