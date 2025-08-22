Ethereum vyskočilo o 11 % díky „holubičím“ signálům z Jackson Hole a oživení na Wall Street 📈

Holubičí komentáře šéfa Fedu podporují ocenění rizikových aktiv, včetně kryptoměn. Změna sentimentu pohání růst Bitcoinu a Etherea, které těží z oslabení dolaru a růstu globálních akciových trhů.
- Rally se navíc „přelévá“ i do menších kryptoměn známých jako altcoiny. Výraznou dynamiku vykazují Chainlink, Uniswap a Sushi, i když žádná z nich aktuálně nedosahuje síly růstu Etherea. Historicky se může jednat o vstup do fáze tzv. „dominance Etherea“, která se v předchozích býčích cyklech objevovala po měsících růstu vedeného Bitcoinem.
- Pokud se současný býčí trh bude vyvíjet podobně jako v letech 2020–2021, silnější růstové fáze u projektů jako Chainlink, Cardano nebo Ripple mohou přijít až v momentě, kdy trh začne postupně vybírat zisky z Etherea. Samozřejmě neexistuje žádná záruka, že současný růst kryptoměn bude kopírovat ten předchozí. Nicméně ETH několik měsíců stabilně posiluje vůči BTC, což čím dál více přitahuje pozornost Wall Street.
ETHEREUM (D1)
Tato kryptoměna zažila náročný týden – nejistota na trhu a odliv kapitálu ze spekulativních aktiv srazily Ethereum o 13 % od pondělí. Projev Jeroma Powella však pomohl většinu těchto ztrát vymazat. Po konferenci ETH posílilo o 9 % a aktuálně se obchoduje kolem úrovně 4 640 USD. Na své historické maximum mu tak chybí jen 5 %.
Technická analýza naznačuje, že mezi červnem a červencem ETH prorazilo předchozí rostoucí kanál a vytvořilo nový, strmější. Trh během konsolidace bránil 200denní klouzavý průměr a cena se nyní drží nad úrovněmi EMA15, EMA50, EMA100 a EMA200. Finální rezistenční zóna leží mezi 4 866 USD a současnou cenou. Na opačné straně stojí klíčové podpory na 3 944 USD a 3 351 USD, které jsou podpořeny trendovou linií a 50denním klouzavým průměrem. Pozornost si zaslouží i poptávková mezera na spodní hraně kanálu, která ukazuje na sílu trendu, a rozšiřující se struktura rally, která naznačuje zvýšenou volatilitu.
Zdroj: xStation5
BITCOIN (D1)
Situace je velmi podobná i u největší kryptoměny světa. Její ocenění bylo pod tlakem kvůli obavám ohledně politiky Fedu a celkového ekonomického výhledu, ale Powellovy komentáře umožnily Bitcoinu smazat značnou část nedávných ztrát. Cena se však neprojevila tak optimisticky jako u Etherea, přestože rozsah předchozích poklesů byl srovnatelný.
Na denním grafu se zdá, že Bitcoin vytváří další geometricky přesný konsolidační kanál, ohraničený úrovněmi 111 844 USD a 124 464 USD. Trhu se nepodařilo udržet krátkodobou rostoucí trendovou linii, ale podpora ze střednědobé trendové zóny zatím drží. Relativně slabší odraz naznačuje nižší poptávku v porovnání s Ethereem.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!
- Pozice na nákup (long) i prodej (short)
- Možnost obchodování s pákou 1:2
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
