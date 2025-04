Akcie BlackBerry klesají po slabším výhledu tržeb, než se očekávalo

Společnost BlackBerry Ltd. (BB) zažila výrazný pokles hodnoty svých akcií poté, co zveřejnila výhled tržeb, který nedosáhl očekávání analytiků. Investory zklamal zejména slabý výkon v oblasti kyberbezpečnosti, což se okamžitě promítlo do tržní hodnoty firmy.

Finanční výhled a výsledky

Celoroční výhled: Tržby za fiskální rok končící v únoru 2026 by se měly pohybovat mezi 504 a 534 miliony USD. Tento rozsah je pod úrovní 534,9 milionu USD dosažené v předchozím roce a také pod očekáváním trhu.

Kyberbezpečnostní divize: Příjmy z kyberbezpečnosti mají činit pouze 230–240 milionů USD, což je výrazný pokles oproti 272,6 milionu USD v minulém roce. Důvodem je nižší poptávka ze strany firem a optimalizace výdajů.

Výsledky za Q4: Společnost oznámila tržby ve výši 141,7 milionu USD, meziročně méně než 152,9 milionu USD. Upravený zisk na akcii však činil 3 centy, čímž překonal očekávání trhu, které bylo na nule.

Tržní reakce a vývoj akcií

Akcie BlackBerry reagovaly prudkým poklesem o téměř 11 % krátce po zahájení středečního obchodování. Jednalo se o největší denní ztrátu od ledna 2024. Investoři negativně vnímají slabou trajektorii budoucích příjmů a nejistou pozici společnosti na trhu kyberbezpečnosti.

Zdroj: xStation5

Strategické změny a další směřování

Ve snaze zefektivnit své zaměření společnost prodala svou kyberbezpečnostní divizi Cylance firmě Arctic Wolf za 160 milionů USD. Tento krok má umožnit BlackBerry lépe se soustředit na perspektivnější segmenty a snížit nákladovou náročnost, kterou si provoz Cylance vyžadoval.