Akcie Broadcomu klesly o 5 % navzdory dobrým výsledkům a poptávce po umělé inteligenci 🗽

Broadcom (AVGO.US) dodal další mimořádně silné čtvrtletí, výrazně překonal očekávání Wall Street a potvrdil svou pozici druhého největšího příjemce globálního AI polovodičového boomu po Nvidii. Tržby i zisk na akcii překonaly odhady, ale skutečný příběh se odehrává v oblasti výhledu společnosti a rychle rostoucí poptávky po AI produktech. Společnost uvedla, že marže poklesnou kvůli vyššímu podílu AI příjmů — což je pravděpodobně hlavní důvod, který spustil vybírání zisků navzdory velmi silným výsledkům.
Broadcom překonal očekávání tržeb (18,02 mld. USD vs. odhadovaných 17,49 mld. USD) i zisku na akcii (1,95 USD vs. očekávaných 1,87 USD) a vydal výhled na první fiskální čtvrtletí s tržbami 19,1 mld. USD, zatímco analytici LSEG očekávali 18,3 mld. USD.
AI zůstává hlavním motorem růstu Broadcomu
Management očekává tržby 19,1 mld. USD v 1. fiskálním čtvrtletí, což je výrazně nad konsensem a znamená robustní meziroční růst o 28 %. Nejzásadnější je potvrzení generálního ředitele Hocka Tana, že tržby z AI čipů se v aktuálním čtvrtletí meziročně zdvojnásobí na 8,2 mld. USD, a to díky poptávce jak po vlastních akcelerátorech (XPU), tak po polovodičích pro AI síťovou infrastrukturu.
Rostoucí dynamika v oblasti custom silikonu
Broadcom oznámil, že získal již pátého hyperscale zákazníka pro své zakázkové AI čipy, a potvrdil, že za dříve neoznačeným odběratelem 10miliardové objednávky Google TPU stála společnost Anthropic. S AI backlogem ve výši 73 mld. USD na příštích 18 měsíců — zahrnujícím XPU, síťové přepínače a komponenty pro datová centra — má Broadcom mimořádně silnou viditelnost budoucích příjmů, což je v polovodičovém průmyslu neobvyklé.
Broadcom se stává hlavní alternativou k Nvidii
Zakázkové čipy, včetně Google Ironwood TPU používaných společností Anthropic, získávají na významu, protože hyperscale hráči usilují o architektonickou diferenciaci a lepší kontrolu nákladů. Tan zdůraznil, že zákazníci čím dál více chtějí „řídit svůj vlastní osud“ vývojem vlastních akcelerátorů — strukturální trend, který Broadcom přímo podporuje.
Silná výkonnost napříč segmenty
-
Celkové tržby vzrostly o 28 %, přičemž tržby z AI čipů vzrostly o 74 % meziročně.
-
Semiconductor Solutions: 11,07 mld. USD (+22 % r/r), nad očekáváními
-
Infrastructure Software: 6,94 mld. USD (+26 % r/r), podpořeno integrací VMware
-
Čistý zisk se téměř zdvojnásobil na 8,51 mld. USD, což ukazuje silnou provozní páku.
Společnost zvýšila čtvrtletní dividendu na 0,65 USD na akcii, což odráží pokračující důvěru v schopnost generovat silné hotovostní toky.
Broadcom předvádí výsledky, které potvrzují jeho postavení klíčového dodavatele v rychle se rozvíjejícím ekosystému custom silikonu. Se zdvojnásobením příjmů z AI, rostoucím portfoliem zákazníků a rekordním backlogem vstupuje společnost do roku 2026 s jedním z nejsilnějších růstových profilů v celém polovodičovém odvětví — i když krátkodobá volatilita může přetrvávat. Reakce Wall Street se zdá být spíše vybíráním zisků než signálem vážnějších obav; výsledky Broadcomu byly velmi robustní a AI backlog rekordní.
Zdroj: xStation5
