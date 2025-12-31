Disney zaplatí 10 milionů dolarů za porušení zákona o ochraně dětských údajů na YouTube

-
Disney zaplatí 10 milionů USD za porušení zákona COPPA při zveřejnění dětského obsahu na YouTube.
-
Videa nebyla správně označena, což umožnilo sběr dat od dětí bez souhlasu rodičů.
-
Společnost musí vytvořit interní kontrolní mechanismy pro budoucí dodržování zákona.
-
Případ poukazuje na rostoucí dohled nad ochranou soukromí dětí v digitálním prostředí.
-
-
-
-
Společnost Walt Disney souhlasila se zaplacením civilní pokuty ve výši 10 milionů dolarů v rámci urovnání obvinění, že porušila americký zákon na ochranu soukromí dětí (COPPA) při publikaci některých videí na platformě YouTube. Oznámilo to americké Ministerstvo spravedlnosti (DOJ).
Podle žaloby Disney Worldwide Services a Disney Entertainment Operations nesprávně označily některá videa, která byla určena dětem, ale nebyla ohlášena jako "Made for Kids". To umožnilo sběr osobních údajů od dětí mladších 13 let, a to bez souhlasu rodičů – například pro účely cílené reklamy.
Součástí urovnání je nejen finanční postih, ale i povinnost vytvořit interní program, který zajistí budoucí dodržování zákona COPPA při publikování obsahu na YouTube. Tento zákon ukládá online platformám a aplikacím, které cílí na děti mladší 13 let, povinnost získat ověřitelný souhlas rodičů před shromažďováním osobních údajů.
„Ministerstvo spravedlnosti je pevně odhodláno chránit práva rodičů na kontrolu nad tím, jak jsou údaje jejich dětí sbírány a používány,“ uvedl náměstek generálního prokurátora Brett Shumate. Případ byl DOJ postoupen Federální obchodní komisí (FTC).
Disney se k situaci bezprostředně nevyjádřil.
Graf DIS.US (D1)
Zdroj: xStation5
